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Елисейский дворец объявил о завершении "нормандского саммита": Путин и Зеленский начали личную встречу

10 декабря 2019, 02:24  •  47 • Политика
Лидеры "нормандского саммита" завершили обсуждение. Об этом говорится в официальном заявлении Елисейского дворца. По оценкам журналистов, переговоры, закрытые от прессы, продлились более двух часов.
Лидеры "нормандского саммита" завершили встречу. Об этом говорится в официальном заявлении Елисейского дворца. Как ранее отмечал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, после саммита главы РФ и Украины проведут двустороннюю встречу.
Ранее сообщалось, что время переговоров было сдвинуто. Украинская сторона рассчитывала, что личная беседа лидеров пройдёт до саммита, однако время было изменено. Как подчёркивал Песков, лидеры на переговорах не будут ограничены по времени.
Добавим, что сам саммит в "нормандском формате" продлился порядка двух часов. Обсуждение было закрыто от прессы. Единственное, что узнали журналисты о проходящих переговорах из кулуаров, что у участников настроение рабочее.
"Нормандский формат" (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили пути урегулирования конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и контактов министров иностранных дел, напоминает РИА "Новости".
В 2015 году прошёл второй "нормандский саммит", на нём было принято соглашение "Минск-2".

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