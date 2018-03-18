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Эли Рисс, раввин Еврейской автономной области: Горжусь, что стал гражданином России и голосую здесь в первый раз
18 марта 2018, 08:24 • 159 • В России
- Господин Эли Русс, вы уже проголосовали на выборах Президента России?
- Да, конечно. Я одним из первых пришел на избирательный участок. Хотя воскресенье, выходной день... А уже голосовало большое количество людей.
- А вы давно служите в Биробиджане?
- Уже шесть лет. А до этого я учился - в Москве. За границей.
- А где именно за разницей?
- В США, в Израиле.
- А вот если сравнивать активность - тех избирателей и наших...
- На самом деле, в Израиле - большое уважение к выборам. Там каждый считает, что именно его голос - решающий. И явка на выборах в Израиле - большая. Отмечу, что каждый считает участие в голосовании патриотизмом. Каждый должен внести свой долг, свой вклад в развитие страны.
Я первый раз на самом деле голосую здесь, потому что совсем недавно стал гражданином России. И у меня особенное ощущение. Я испытываю гордость. Я выбираю лидера страны, который, дай Бог, будет представлять ее и на международной арене, и внутри страны.
- Что бы вы посоветовали тем, кто сомневается: ходить на выборы - не ходить? Всё равно, мол, "выберут, кого надо"...
- Я считаю, это - обязанность каждого гражданина Российской Федерации внести свой личный вклад в развитие страны. В пользу народа, в пользу государства.
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