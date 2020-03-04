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Елену Бойко отпустили из львовской тюрьмы

04 марта 2020, 20:35  •  29 • Украина


Журналистка Елена Бойко 3 марта вышла на свободу. Женщину освободили из-под стражи под залог, и она смогла покинуть львовскую тюрьму после более чем годичного заключения.

10 декабря 2018 года Преображенский суд Москвы принял решение о выдворении Елены Бойко на родину, взыскав с нее 5 тысяч рублей штрафа за «нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ».

Сама Бойко тогда же пояснила, что после того, как в 2016 году узнала, что СБУ возбудила в отношении нее второе уголовное дело, она обратилась в ФМС России за политическим убежищем, в предоставлении которого ей отказали.

19 декабря 2018 года Мосгорсуд признал решение о выдворении журналистки из РФ законным, и 16 января 2019-го она была депортирована. На границе Бойко сразу арестовала СБУ и отправило в тюрьму города Львова.

Примечательно, что в соцсетях и СМИ говорили о том, что очень скоро будут предоставлены неопровержимые доказательства работы Бойко на СБУ. Однако пока этим разоблачающих материалов не появилось.

По словам дочери Елены Бойко, большую роль в освобождении ее мамы под залог сыграл Андрей Бородавка, а также адвокаты Елена Бережная (мама погибшей Ирины Бережной) и Светлана Новицкая.

Елена Бойко записала видеообращение ко всем, кто ее поддерживал в эти трудные времена. По словам журналистки в ее жизни начинается новый этап – период восстановления справедливости!



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