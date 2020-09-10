Елена Лукаш раскрыла тайны внешнего управления Генпрокуратурой • 54 • Украина

Генеральная прокуратура Украины напрямую управляется из посольства США. Об этом сообщила экс-министр юстиции Елена Лукаш, сославшись на информацию журналиста Василия Апасова.



Он опубликовал документы и переписку директора департамента по правоохранительным вопросам посольства США Стефани Холмс с главой ГПУ. А к письмам в адрес Венедиктовой «амбассада» приложила и список общественников, которых необходимо делегировать в кадровые комиссии для «аттестации прокуроров международными неправительственными организациями».



«Из этих экспертов должны в ГПУ сформировать кадровые комиссии для переаттестации прокуроров. Причем, говорится, что эти эксперты готовы работать в несколько смен на благо США и ЕС )))) Чтобы Генпрокурор случайно не ошиблась в фамилиях и не забыла ни одного рекомендованного Посольством США человека, Стефани прилагает к документу список. Кто же эти независимые и отобранные эксперты? Некоторые фамилии будут вам уже знакомы. Например, Маси Найем, известен тем, что он брат Мустафы Найема, одного из активистов Евромайдана, и «полицейского реформатора». Дальше идет Роман Маселко, почетный член общественной комиссии при НАБУ, член «Автомайдана». Есть в списке и Сергей Микиталик, активист из центра противодействия коррупции имени Шабунина», - прокомментировала хотелки внешних управляющих юрист Лукаш.



Впрочем, в списке полно и других агентов внешнего влияния, обслуживающих за гранты интересы Запада. В частности, Тыбинка Христина - эксперт Центра исследований местного самоуправления, координатор Общественной сети публичного права и администрации UPLAN. Или Дворниченко Екатерина - региональный координатор движения «Чесно. Фильтруй суд!», которые содержатся на средства фонда Сороса.



«Нет смысла всех перечислять, посмотрите в списке. Все почетные грантоеды и соросята на месте и в добром здравии», - подчеркивает Елена Лукаш.



Именно эти люди будут поддерживать реформы в правоохранительной системе Украине под присмотром посольства США.



В свою очередь, департамент по правоохранительным вопросам американского посольства загоняет Венедиктову в очень жесткие рамки. Например, Офису генпрокурора запрещено вносить изменения в Порядок аттестации и внедрять механизмы, которые позволят пересмотреть решения принятые кадровыми комиссиями. А вот в этих самых комиссиях, согласно указке амбассады, должно сохраняться «равное представительство независимых экспертов», которые «выдвинуты международными партнерами».



Опять же, все вакансии в ГПУ должны согласовываться с кураторами из посольства США и их проверяющими из грантоедских организаций. Мышь не проскочит. Стоит отметить, что начиная с апреля ни один из пунктов этого «договора» не был нарушен, а нужные люди из списка американского посольства попали на свои «законно-незаконные места» в комиссиях. Зато сама Венедиктова провалила инициированную Зеленским «перезагрузку Государственного бюро расследований, которое могло стать противовесом подконтрольной США Генпрокуратуры, но конкурс по формированию Совета общественного контроля при ГБР длился полгода, на это тратились деньги из бюджета Украины, а в результате - все закончилось ничем», говорит журналист Апасов.



И он, и Лукаш подчеркивают, что вся правовая система «независимой Украины» находится в руках США. Нет ничего удивительного, что никто из руководства ГПУ не в состоянии справиться с задачами, которые ставит общество и президент (например – посадка Порошенко и его коррумпированного окружения), поскольку в этом не заинтересованы реальные хозяева страны.

Генеральная прокуратура Украины напрямую управляется из посольства США. Об этом сообщила экс-министр юстиции Елена Лукаш, сославшись на информацию журналиста Василия Апасова.Он опубликовал документы и переписку директора департамента по правоохранительным вопросам посольства США Стефани Холмс с главой ГПУ. А к письмам в адрес Венедиктовой «амбассада» приложила и список общественников, которых необходимо делегировать в кадровые комиссии для «аттестации прокуроров международными неправительственными организациями».«Из этих экспертов должны в ГПУ сформировать кадровые комиссии для переаттестации прокуроров. Причем, говорится, что эти эксперты готовы работать в несколько смен на благо США и ЕС )))) Чтобы Генпрокурор случайно не ошиблась в фамилиях и не забыла ни одного рекомендованного Посольством США человека, Стефани прилагает к документу список. Кто же эти независимые и отобранные эксперты? Некоторые фамилии будут вам уже знакомы. Например, Маси Найем, известен тем, что он брат Мустафы Найема, одного из активистов Евромайдана, и «полицейского реформатора». Дальше идет Роман Маселко, почетный член общественной комиссии при НАБУ, член «Автомайдана». Есть в списке и Сергей Микиталик, активист из центра противодействия коррупции имени Шабунина», - прокомментировала хотелки внешних управляющих юрист Лукаш.Впрочем, в списке полно и других агентов внешнего влияния, обслуживающих за гранты интересы Запада. В частности, Тыбинка Христина - эксперт Центра исследований местного самоуправления, координатор Общественной сети публичного права и администрации UPLAN. Или Дворниченко Екатерина - региональный координатор движения «Чесно. Фильтруй суд!», которые содержатся на средства фонда Сороса.«Нет смысла всех перечислять, посмотрите в списке. Все почетные грантоеды и соросята на месте и в добром здравии», - подчеркивает Елена Лукаш.Именно эти люди будут поддерживать реформы в правоохранительной системе Украине под присмотром посольства США.В свою очередь, департамент по правоохранительным вопросам американского посольства загоняет Венедиктову в очень жесткие рамки. Например, Офису генпрокурора запрещено вносить изменения в Порядок аттестации и внедрять механизмы, которые позволят пересмотреть решения принятые кадровыми комиссиями. А вот в этих самых комиссиях, согласно указке амбассады, должно сохраняться «равное представительство независимых экспертов», которые «выдвинуты международными партнерами».Опять же, все вакансии в ГПУ должны согласовываться с кураторами из посольства США и их проверяющими из грантоедских организаций. Мышь не проскочит. Стоит отметить, что начиная с апреля ни один из пунктов этого «договора» не был нарушен, а нужные люди из списка американского посольства попали на свои «законно-незаконные места» в комиссиях. Зато сама Венедиктова провалила инициированную Зеленским «перезагрузку Государственного бюро расследований, которое могло стать противовесом подконтрольной США Генпрокуратуры, но конкурс по формированию Совета общественного контроля при ГБР длился полгода, на это тратились деньги из бюджета Украины, а в результате - все закончилось ничем», говорит журналист Апасов.И он, и Лукаш подчеркивают, что вся правовая система «независимой Украины» находится в руках США. Нет ничего удивительного, что никто из руководства ГПУ не в состоянии справиться с задачами, которые ставит общество и президент (например – посадка Порошенко и его коррумпированного окружения), поскольку в этом не заинтересованы реальные хозяева страны. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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