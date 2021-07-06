Елена Лукаш: неужели кто-нибудь ещё верит, что «весь мир с нами»

Бывший народный депутат Украины, экс-министр юстиции, юрист и адвокат Елена Лукаш высказала своё мнение о внешней политике Украины, прокомментировала состояние украинской газотранспортной системы (ГТС) и зависимость государства от требований иностранных кредиторов.Об этом Лукаш написала на своей странице в Facebook.Говоря о плачевном состоянии ГТС, Лукаш напомнила, что поставки в Румынию российского газа в обход Украины ведутся с 1 апреля этого года. По южному направлению украинскую систему использует теперь только Молдова.Перед этим, после запуска «Турецкого потока», по которому газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, Украина лишилась транзита в Турцию, Грецию, Болгарию. А с 1 октября получать российский газ в обход Украины по этому газопроводу сможет Венгрия.«Достраивается "Северный поток-2" и его запуск сделает Германию крупнейшей страной по объемам транзита газа в страны Европы.Россия приветствует намерение США отказаться от введения санкций против компании-оператора "Северный поток-2" и спешит достроить и начать эксплуатацию потока», — продолжила юрист.Задав вопрос «А что наша власть?», Лукаш сама и ответила: «Истерит. Жалуется. Попрошайничает. Исполняет любые капризы интуристов».«При этом, состояние украинской газотранспортной системы плачевное: неудовлетворительное техническое состояние подземных хранилищ, изношены трубопроводы, технологическое оборудование морально и физически устарело, газоперекачивающие агрегаты компрессорных станций работают неэффективно, а для модернизации нужны миллиарды долларов.Миллиарды долларов, которые никто не даст. Потому что нас окружают не друзья, а конкуренты. Так было и будет всегда. Это нормально», — отметила Елена Лукаш.Подчеркнув, что не нормально то, «что на официальном уровне украинцам до сих пор рассказывают, что «весь мир с нами» и вместо настоящей защиты национальных интересов, сдают остатки активов и суверенных прав государства Украина», юрист предложила брать пример с выше перечисленных стран, которые защищают себя, игнорируя транзитные потери Украины.«Неужели кто-нибудь еще верит, что «весь мир с нами» и этот «мир» лучше нас знает, что делать с судебной системой, банками, предприятиями, землей и социальным капиталом. Не понимаю», — резюмировала Елена Лукаш.