Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин оказался прав": Злую правду на украинском ТВ слушали в гробовой...
Русские показали превосходство над американцами в Сирии одним жестом - и попали ...
Неожиданно: Зеленского призывают отказаться от названия страны Украиной
Украина решила расстреливать российские корабли в Керченском проливе
Главная / Украина

Елена Лукаш: неужели кто-нибудь ещё верит, что «весь мир с нами»

06 июля 2021, 00:20  •  46 • Украина

Бывший народный депутат Украины, экс-министр юстиции, юрист и адвокат Елена Лукаш высказала своё мнение о внешней политике Украины, прокомментировала состояние украинской газотранспортной системы (ГТС) и зависимость государства от требований иностранных кредиторов.

Об этом Лукаш написала на своей странице в Facebook.

Говоря о плачевном состоянии ГТС, Лукаш напомнила, что поставки в Румынию российского газа в обход Украины ведутся с 1 апреля этого года. По южному направлению украинскую систему использует теперь только Молдова.

Перед этим, после запуска «Турецкого потока», по которому газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, Украина лишилась транзита в Турцию, Грецию, Болгарию. А с 1 октября получать российский газ в обход Украины по этому газопроводу сможет Венгрия.

«Достраивается "Северный поток-2" и его запуск сделает Германию крупнейшей страной по объемам транзита газа в страны Европы.

Россия приветствует намерение США отказаться от введения санкций против компании-оператора "Северный поток-2" и спешит достроить и начать эксплуатацию потока», — продолжила юрист.

Задав вопрос «А что наша власть?», Лукаш сама и ответила: «Истерит. Жалуется. Попрошайничает. Исполняет любые капризы интуристов».

«При этом, состояние украинской газотранспортной системы плачевное: неудовлетворительное техническое состояние подземных хранилищ, изношены трубопроводы, технологическое оборудование морально и физически устарело, газоперекачивающие агрегаты компрессорных станций работают неэффективно, а для модернизации нужны миллиарды долларов.

Миллиарды долларов, которые никто не даст. Потому что нас окружают не друзья, а конкуренты. Так было и будет всегда. Это нормально», — отметила Елена Лукаш.

Подчеркнув, что не нормально то, «что на официальном уровне украинцам до сих пор рассказывают, что «весь мир с нами» и вместо настоящей защиты национальных интересов, сдают остатки активов и суверенных прав государства Украина», юрист предложила брать пример с выше перечисленных стран, которые защищают себя, игнорируя транзитные потери Украины.

«Неужели кто-нибудь еще верит, что «весь мир с нами» и этот «мир» лучше нас знает, что делать с судебной системой, банками, предприятиями, землей и социальным капиталом. Не понимаю», — резюмировала Елена Лукаш.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






46
Источник
Похожие новости
05 июля 2021, 07:50
Сборная Украины на Евро-2020 помогла вскрыть неприятную правду для властей
05 июля 2021, 06:00
Зеленский пропал, а его двойник делит народы на классы
04 июля 2021, 18:05
Об украинских спекуляциях на тему веры
05 июля 2021, 01:25
Русских Украины объявляют неполноценными
05 июля 2021, 01:25
Посла США в Молдавии вновь попросили не вмешиваться
05 июля 2021, 01:25
Die Ostschweiz: Россию нужно уважать
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 июля 2021, 14:00
"Чего по одному ходят?": Вошедший в Чёрное море итальянский фрегат родил новый анекдот
04 июля 2021, 00:40
Лукашенко поставили перед непростым выбором: Ждём
29 июня 2021, 09:45
Путин и Си договорились о большем, чем военный союз
29 июня 2021, 05:10
Эрзян принимают в бандеровцы?
04 июля 2021, 08:00
Русские показали превосходство над американцами в Сирии одним жестом - и попали на видео
03 июля 2021, 07:15
На Зеленском появилось ещё одно "пятно позора"
05 июля 2021, 13:20
"Перешли все границы!" Кравчук заявил о беде Украины. И русские не виноваты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.