Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Две встречные аварийные посадки F-15 Eagle вывели из строя взлетно-посадочную по...
Зачем США уголовное дело против Huawei, и к чему оно приведёт
"Украинские корабли — тоже он": В Сети разразилась истерика после заяв...
«Плюс 20» на Аляске: США расширят систему ПРО на границе с Россией
Главная / Политика

Елена Бойко в львовском суде: "Крым - это Россия"

18 января 2019, 12:24  •  135 • Политика
Елена Бойко после вынесения решения львовского суда о ее заключении в СИЗО дала своего рода пресс-конференцию, где заявила, что "Крым - это Россия". Ранее Бойко была депортирована из Москвы за нарушение миграционного законодательства.
Украинская журналистка Елена Бойко проведет в СИЗО 2 месяца. Ранее такое решение вынес львовский суд. О том, что происходило в суде, рассказал адвокат Бойко - Ярослав Гандзюлевич.
По словам юриста, Бойко сама настаивала на том, чтобы ее оставили под стражей. Поскольку на территории Украины она не может гарантировать свою безопасность - поступают угрозы. Когда судья удалилась в совещательную комнату, Елена Бойко смогла ответить на несколько вопросов журналистов. Состоялся следующий диалог (в перессказе адвоката).
- Крым российский?
- Да, Крым - это Россия. Я считаю, как журналист и гражданин, что в Украине в 2014 году произошел госпереворот.
Кроме того, Бойко, по словам Гандзюлевича, заявила, что "за пределы России ее выдворили в результате сговора спецслужб" – она считает себя "фигурой, которую должны обменять на сотрудников СБУ, замешанных в керченской провокации". Все остальное принципиального значения не имеет, добавил юрист.
Побеседовать с адвокатом смог политолог Руслан Осташко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

135
Источник
Похожие новости
18 января 2019, 09:09
Шатдаун в США "внёс новые поправки" в работу правительства: Американская делегация отменила поездку в Давос
17 января 2019, 13:39
Ядерный арсенал против России, системы ПРО - для стран-изгоев: США представят новый военный план сдерживания
18 января 2019, 12:25
"Я сожалею о своей слепой верности Трампу": Коэн признался в фальсификации опросов
Загрузка...
17 января 2019, 23:24
"Киев продолжит падение в пропасть": Госдума о повышении штрафа за продажу книг из России на Украине
17 января 2019, 16:54
Отстояли суверенитет: Макей назвал главное достижение Белоруссии за 30 лет
18 января 2019, 02:39
Конгресс США рекомендовал Трампу не снимать санкции с "Русала"
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2019, 19:54
"У Белоруссии наступает время Ч": Исаев о том, чем Белоруссия расплатится за демарш Лукашенко
17 января 2019, 00:39
Бойко - в тюрьме, а Макаревич - в совете по культуре: Коротченко о высылке из России критиковавшей Киев журналистки
12 января 2019, 13:24
"Идет, чтобы побеждать": В предвыборную гонку на Украине вступит неожиданный новичок - заявление журналиста
17 января 2019, 15:09
Собчак cделала ошибку, приехав в Киев
15 января 2019, 16:09
Кедми в Twitter: "Гроссмейстер Путин - грандиозная многоходовка..."
13 января 2019, 11:54
На Украине считают опасным возможное избрание Зеленского президентом
15 января 2019, 16:09
"Задавит своим тоннажем": Эксперт рассказал, как "Североморск" остановит НАТО у Керченского пролива
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.