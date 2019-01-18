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Елена Бойко в львовском суде: "Крым - это Россия"
18 января 2019, 12:24 • 135 • Политика
Елена Бойко после вынесения решения львовского суда о ее заключении в СИЗО дала своего рода пресс-конференцию, где заявила, что "Крым - это Россия". Ранее Бойко была депортирована из Москвы за нарушение миграционного законодательства.
Украинская журналистка Елена Бойко проведет в СИЗО 2 месяца. Ранее такое решение вынес львовский суд. О том, что происходило в суде, рассказал адвокат Бойко - Ярослав Гандзюлевич.
По словам юриста, Бойко сама настаивала на том, чтобы ее оставили под стражей. Поскольку на территории Украины она не может гарантировать свою безопасность - поступают угрозы. Когда судья удалилась в совещательную комнату, Елена Бойко смогла ответить на несколько вопросов журналистов. Состоялся следующий диалог (в перессказе адвоката).
- Крым российский?
- Да, Крым - это Россия. Я считаю, как журналист и гражданин, что в Украине в 2014 году произошел госпереворот.
Кроме того, Бойко, по словам Гандзюлевича, заявила, что "за пределы России ее выдворили в результате сговора спецслужб" – она считает себя "фигурой, которую должны обменять на сотрудников СБУ, замешанных в керченской провокации". Все остальное принципиального значения не имеет, добавил юрист.
Побеседовать с адвокатом смог политолог Руслан Осташко.
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