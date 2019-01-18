Елена Бойко в львовском суде: "Крым - это Россия"

Елена Бойко после вынесения решения львовского суда о ее заключении в СИЗО дала своего рода пресс-конференцию, где заявила, что "Крым - это Россия". Ранее Бойко была депортирована из Москвы за нарушение миграционного законодательства.

Украинская журналистка Елена Бойко проведет в СИЗО 2 месяца. Ранее такое решение вынес львовский суд. О том, что происходило в суде, рассказал адвокат Бойко - Ярослав Гандзюлевич.

По словам юриста, Бойко сама настаивала на том, чтобы ее оставили под стражей. Поскольку на территории Украины она не может гарантировать свою безопасность - поступают угрозы. Когда судья удалилась в совещательную комнату, Елена Бойко смогла ответить на несколько вопросов журналистов. Состоялся следующий диалог (в перессказе адвоката).

- Крым российский?

- Да, Крым - это Россия. Я считаю, как журналист и гражданин, что в Украине в 2014 году произошел госпереворот.

Кроме того, Бойко, по словам Гандзюлевича, заявила, что "за пределы России ее выдворили в результате сговора спецслужб" – она считает себя "фигурой, которую должны обменять на сотрудников СБУ, замешанных в керченской провокации". Все остальное принципиального значения не имеет, добавил юрист.

Побеседовать с адвокатом смог политолог Руслан Осташко.