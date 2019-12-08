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Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной рады - из Киева: На майдане - кучка с флагами. Но Зеленский струсит

08 декабря 2019, 19:24  •  113 • В России

- Алло, Елена! Хотел узнать, как там майдан в воскресенье?

- Есть небольшая кучка людей… Но - в принципе - город живет своей обычной жизнью. Никто особо не стремится на майдан.Тем более, что выходной день.

Поэтому, сказать, что кто-то специально туда придет Я, например, точно такого желания не имею – сходить туда специально.

А тем, кому просто любопытно по профессии, смотрят прямую трансляцию на общественном телевидении, да и все.

- Что там - по прямой трансляции видно?

- Кроме кучки - особо ничего. Я смотрела в то время, когда еще никто не выступал, поэтому сказать что-то конкретно…

Елена Бондаренко - «На майдане - лишь кучка с флагами»

Я думаю, что, если созывали этот сабантуй три политических лидера, то они, наверное, как-то же должны там себя проявить, появиться, выступить хотя бы с парой слов…

- То есть, Тимошенко, Порошенко и Вакарчук?

- Да.

- Ну, я смотрю, и в новостях ничего особенно нету…

- Нужно понимать, что, как правило, мейнстрим информационный у нас создают медиа и те репортеры и журналисты, которые щедро кормятся из рук Сороса. Поэтому, если они молчат, - это не значит, что ничего не происходит. Скорее всего, эта повестка просто невыгодна соросятам и компании.

- Почему?

- Ну, потому, что соросята свое получили, зачем им какие-то треволнения в стране и какие-то майданы? У них все хорошо. Они под шумок руками команды Гончарука в Кабмине, руками Верховной Рады сейчас по кусочечкам распродают, разделяют украинское имущество.

- Ясно. А вот идут всякие разговоры, что и оружие в Киев свозят, и местные советы присягать должны вот этой троице и так далее. Это фейки просто? Или где-то это есть?

- Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.

Я считаю, что любую информацию нужно будет перепроверять, лучше не гнаться за оперативностью, лучше гнаться за достоверностью. Поэтому, думаю, детали и правду мы узнаем не сегодня, так завтра.

- А завтра там снова майдан будет?

- Завтра вообще-то «нормандский формат» открывается, переговоры… Ну, на майдане могут остаться какие-то дежурные до определения результатов этих переговоров. А уже по результатам, я думаю, и будут принимать решение политические лидеры.

Если они собираются что-то деструктивно делать дальше, то, конечно же, пару-тройку палаток надо было обязательно бы оставить, с дежурными…

Я проезжала в воскресенье утром, и пока ничего не видела, кроме просто людей с флагами. Посмотрим, будут они ночевать или нет, по вечеру.

- Понял. И еще вопрос – ваше предчувствие какое? Потому что пугают Зеленского… там столько красных линий поначертили…

- У меня пессимистический настрой. Я считаю, что мы (то есть, Украина.- А.Г.) общего документа не подпишем и консенсуса достигнуто не будет. Зеленский сделает все, для того, чтобы попытаться денонсировать, то есть, отменить Минские соглашения. Поскольку и заявление его накануне, и в том числе - министра иностранных дел Пристайко, и других различных чинов украинских - говорит о том, что они, как ужи на сковородке. Они не собираются выполнять Минские, либо - не захотят соблюдать очередность пунктов по этим соглашениям, в чем и есть вся соль...

Я пессимист, но очень хочу надеяться, как любой человек, верящий в чудо, что чудо произойдет.

Но, к сожалению, опыт и логика подсказывают, что в «нормандском формате» не будет достигнуто ничего. Зеленский струсит, он не подпишет общий документ и попытается отказаться от обязательств, которые Украина брала в рамках Минских соглашений на себя.

- И дальше какой же выход?

- У всех - разное целеполагание. Смотря кто чего хочет.

- Мы с вами мира хотим.

- Москва хочет мира. Европа хочет мира. А кто сказал, что Зеленский хочет мира? Ему какая разница?

- Он - на колени перед президентскими выборами вставал…

- Я вас умоляю! На колени клоуны становиться умеют на «раз-два-три» – это их профессия.

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