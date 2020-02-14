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Елена Батурина: Отставка Лужкова не была для него трагедией. А хозяйством под Калининградом теперь займётся его младший сын Саша
14 февраля 2020, 19:09 • 21 • В России
Как уже сообщалось, Владимир Путин рекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где жил Юрий Лужков, и назвать в его честь Московский городской университет управления правительства Москвы, а также «провести иные мероприятия, направленные на увековечение памяти бывшего градоначальника». (Напомним, Лужков умер 10 декабря 2019 года, ему было 84 года.)
Я связался по телефону с Еленой Батуриной...
- ...Елена Николаевна, лично мне Юрия Михайловича очень не хватает, потому что я с ним делал интервью еще с тех времен, когда он был мэром... Сейчас пришла новая информация, Дмитрий Песков прокомментировал рекомендации главы государства по поводу Юрия Михайловича.
Елена Батурина: «Несправедливая отставка Юрия Лужкова с поста мэра не была для него трагедией. А хозяйством под Калининградом теперь займётся его младший сын Александр».
- Я не читала, не знаю, о чем речь.
- Журналисты обратили внимание Пескова на то, что в сентябре 2010 года Лужкова уволили «в связи с утратой доверия»… Все то время, когда я ездил к Юрию Михайловичу на его ферму под Калининград, я бы не сказал, что для него это была трагедия, что он «убивался»...
- Нет, для него это не было трагедией. Он все равно знал правду и знал, что люди ее тоже знают. Какая трагедия? Ну хорошо, теперь, наконец-то, и власти признали ту несправедливость, которая была совершена. Как всегда, это случается после смерти.
- Я думаю, он знал, что москвичи его все равно любят.
- Конечно. Он всегда был в этом уверен.
- Извините, что я такой вопрос задаю... Когда 80-летие Лужкова близилось, он сам заскромничал, не стал кому-то об этом напоминать. И, как говорят, вы там как-то помогли. Или власть сама вспомнила?
- Я не понимаю, о чем вы говорите.
- Орден ему дали не просто так?
- Нет, я не вмешивалась. Мне бы в голову не пришло требовать орден для Лужкова у правительства.
- Еще один момент. На его ферме под Калининградом я был трижды. Что будет с этими людьми, которые в Лужкова поверили, с этим хозяйством? Там же 5 тысяч гектаров, если мне память не изменяет. Это тоже своего рода памятник Лужкову.
- Наверное, да, тоже памятник Лужкову. Что будет с этим предприятием при том уровне поддержки сельскохозпроизводства в России, я не знаю.
- Юрий Лужков мне признавался: «Лена говорит, у тебя все равно все убыточное».
- Так и есть. Вы же знаете это.
- То есть - все это сохранится, все будет работать? Вы же ему и технику дарили - комбайны, трактора, сеялки...
- Да.
- Скажите, какой теперь будет механизм в этом хозяйстве? Как оно будет работать?
- Я не знаю. Я им не занимаюсь. Юрий Михайлович хотел, чтобы им занимался его младший сын, вот он и будет там.
- Александр?
- Да, Саша...
- Удачи - ему и вам.
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