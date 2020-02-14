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Елена Батурина - об установке мемориальной доски Лужкову: "Это правильно"

14 февраля 2020, 12:39  •  55 • В России

Российский президент Владимир Путин подписал указ о том, что имя прежнего мэра российской столицы, Юрия Лужкова, присвоят Московскому городскому университету управления правительства Москвы (МГГУ). А на доме на Тверской-Ямской, 48, где жил Юрий Михайлович, будет установлена мемориальная доска в память о градоначальнике, который возглавлял крупнейший мегаполис Европы с 1992-го по 2010-й годы. Тогдашний президент страны, Дмитрий Медведев, уволил Лужкова в сентябре 2010-го, впервые применив формулировку «в связи с утратой доверия».

Шесть лет спустя президент Путин наградил Юрия Михайловича орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени».

В декабре 2019-го Лужков был доставлен в больницу в Мюнхене, главврач которой сообщил что пациент попал к ним с инфарктом. 10 декабря бывшего московского мэра не стало. Ему шел 84-й год. Теперь его память увековечат с формулировкой "Учитывая значительный вклад Ю. М. Лужкова в становление российской государственности и развитие г. Москвы".

«Комсомолка» попробовала связаться со вдовой Лужкова, Еленой Батуриной, которая, по данным «Форбса», является одной из двух российских бизнесвумен, чье состояние превышает один миллиард долларов.

Несмотря на раннее утро, она взяла трубку.

- Доброе утро, Елена Николаевна, по решению президента России имя Юрия Михайловича будет носить МГГУ, вам сообщали об этом?

- О том, что такой указ готовится, мне сообщали.

- Предполагается установить и мемориальную доску на доме, где вы жили в центре столицы.

- Да, конечно. Это правильно.

- Вы планируете участвовать в церемонии присвоении имени вашего мужа столичному вузу?

- Я не думала об этом. Просто — не думала. Спасибо.

ПАМЯТЬ

Человек эпохи возрождения

В Лужкове подкупала основательность. Он стремился докопаться до сути любого значимого вопроса, причем, на основе фундаментальных научных, а отнюдь не поверхностных прикладных знаний. И лишь потом начинал действовать: последовательно, комплексно и эффективно (подробности)

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