Элементы высоких технологий: как мировые державы борются за рынок редкоземельных металлов

Всё большую ценность в промышленности приобретают редкоземельные металлы (РЗЭ). Они используются во многих высокотехнологичных производствах. Эксперты полагают, что именно эти элементы в дальнейшем будут играть важную роль в развитии глобальной экономики. Однако мировой рынок РЗЭ за последние 15 лет монополизировал Китай, и любое ограничение поставок из этой страны может иметь крайне негативные последствия для промышленности других государств. Изменить расклад сил в отрасли намерены основные потребители редкоземельных элементов — США и Россия. В частности, Соединённые Штаты заключили с Австралией соглашение о совместной добыче и переработке этих полезных ископаемых. Есть ли у альянса шансы потеснить КНР, выяснял RT.

США и Австралия будут совместно проводить разведку, добычу и переработку полезных ископаемых, включая редкоземельные и редкие металлы. Соответствующее соглашение было достигнуто в последних числах февраля на переговорах президента США Дональда Трампа и австралийского премьер-министра Малколма Тёрнбулла.

Коллаборация с Австралией — далеко не первая попытка Соединённых Штатов закрепиться на рынке редких металлов, где лидирует Китай. Чтобы снизить зависимость от импорта этих элементов и защитить национальную экономику, американский лидер ещё в прошлом году распорядился принять меры по наращиванию в США добычи редких металлов. По данным Геологической службы США, четверть потребностей американской промышленности в этих элементах покрывается исключительно за счёт импорта. Речь, в частности, идёт о неодиме и тантале.

К редкоземельным металлам или редким землям (редкозёмам, РЗЭ) относят 17 элементов, обладающих схожими физико-химическими свойствами — такие, как скандий, церий, тулий и другие. В большинстве случаев редкие земли встречаются в рассеянном виде и в форме оксидов, что заметно осложняет их добычу в промышленных масштабах — отсюда и появился термин «редкоземельные».

Редкие земли обладают рядом уникальных свойств. Они незаменимы во множестве отраслей — от космических технологий до медицины. Активно применяются редкоземельные элементы и в металлургии — их сплавы придают разнообразным материалам новые качества.

Процент использования редкоземельных элементов в производстве — ключевая характеристика национальной промышленности. Чем он больше, тем выше технологическое развитие экономики, уверены эксперты.

Поезд на магнитной подушке

globallookpress.com

© Niu Yixin

Спектр применения редких земель с каждым годом только расширяется. Открытие свойств этих металлов стало катализатором развития солнечной энергетики, лазеров, скоростного транспорта и т.д. К примеру, использование даже малых долей неодима и ванадия позволяет снизить вес металлических конструкций на треть, а также увеличить срок их службы в два-три раза.

Одно из наиболее перспективных направлений — ториевая энергетика: специалисты уверены, что в будущем торий может заменить природный уран и даже обойти его по некоторым параметрам. Так, ториевый реактор намного безопаснее тех, что существуют сейчас, а значит, новых Чернобыля и Фукусимы можно будет избежать. По словам экспертов, в отличие от урана, торий не даёт избыточной активности.

Китайская монополия

В прошлом веке мировыми лидерами по добыче редкоземельных металлов были США, СССР и Франция. Однако в 2014 году доля России на рынке редких земель составляла лишь 1,3%, хотя в российских недрах, по некоторым оценкам, содержится около 18% мировых запасов РЗЭ. Свои позиции на этом рынке утратили также и США.

Сейчас фактический монополист в сфере редких земель — Китай. К концу 2000-х годов на его долю приходилось более 90% мировой добычи редкоземельных элементов. Тем не менее в 2010 году Пекин ограничил их экспорт, сославшись на огромный ущерб, который наносит экологии неконтролируемая добыча РЗЭ. Естественно, это привело к резкому удорожанию редкоземельных металлов. В 2015 году Пекин снял ограничения, но последствия монополизации рынка РЗЭ стали очевидны.

О том, чтобы возродить добычу и производство ценного сырья, задумались в Москве. Российский Минпромторг ранее заявлял, что к 2020 году Россия должна полностью заместить импорт редкоземельных металлов. В развитие отрасли планируется вложить порядка 145 млрд рублей.

В феврале этого года в Королёве открылось производство редкоземельных металлов.

«На первом этапе компания «Лаборатория инновационных технологий» запустила в Королёве экспериментальное разделительное производство редкоземельных металлов мощностью около 130 тонн в год», — сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Недавно стало известно, что Соликамский магниевый завод (СМЗ) готовит новое производство по переработке и разделению карбонатов редкоземельных элементов — эти мощности должны заработать уже в следующем году.

Прошлым летом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о планах по освоению крупнейшего Томторского месторождения редкозёмов в Якутии. Министр рассказал, что на получение концентрата из руды ушло пять лет.

«Рассчитываем выйти на освоение Томторского месторождения со следующего года, но первую руду планируем получить в 2019—2020 годах», — добавил Мантуров.

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Борьба за месторождения

Эксперты считают, что за месторождения редкоземельных металлов будет идти такая же конкурентная борьба, как и за углеводороды.

В 2013 году британская частная компания SRE Minerals заявила, что на территории КНДР, в провинции Пхёнан-Пукто, находится одно из крупнейших в мире месторождений редкоземельных элементов. Компания подписала с северокорейским правительством соглашение о его разработке на 25 лет. Также предусмотрено строительство перерабатывающего завода. По предварительным оценкам, запасы РЗЭ в этом районе превышают 200 млн тонн. Стоимость таких объёмов сырья исчисляется триллионами долларов.

В 2014 году несколько российских компаний, включая НПО «Мостовик», начали переговоры с властями КНДР о сотрудничестве. Российская сторона должна была взяться за модернизацию и реконструкцию железнодорожной сети КНДР, получив в обмен доступ к разработке полезных ископаемых в стране. Речь, в первую очередь, шла о добыче редкоземельных элементов и строительстве горно-обогатительных комбинатов. Совместный проект, в который планировалось вложить более $25 млрд, получил название «Победа».

Ещё один регион, располагающий большими запасами редкоземельных элементов, — Африка. Одна только ЮАР занимает шестое место в мире по запасам редкозёмов.

Такие сырьевые богатства не могли не привлечь иностранцев. В конце 2017 года британская компания Rainbow Rare Earths начала добычу редкоземельных элементов на руднике Gakara в Бурунди.

В 2016 году власти другой африканской страны, Зимбабве, предложили России сотрудничество в сфере добычи редкоземельных металлов. С такой инициативой выступил министр шахт и развития горно-рудной промышленности страны Уолтер Чидаква.

Однако и Россию, и другие страны на африканском континенте теснит Китай: Пекин уже давно активно развивает своё экономическое присутствие в Африке.

«Африка богата сырьём, но в разработке африканских месторождений лидирует Китай, — пояснил в интервью RT доктор экономических наук, профессор кафедры мировой и национальной экономики Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Александр Бельчук. — Вряд ли США смогут поколебать монопольное положение китайской стороны в области добычи редкоземельных металлов».

Ещё один регион, где могут столкнуться интересы крупных держав, — Афганистан. Эта страна — настоящая кладовая минерального сырья, включая редкоземельные металлы. Речь, в частности, идёт о празеодиме — этот металл применяют для улучшения свойств ряда сплавов и изготовления специальных стёкол. Также в Афганистане можно добывать церий, неодим, лантан и самарий. Работы по разведке афганских недр начали ещё советские специалисты, продолжили искать РЗЭ здесь уже американцы в 2000-х годах.

Джелалабад, Афганистан

AFP

© NOORULLAH SHIRZADA

Недавно Дональд Трамп и президент Афганистана Ашраф Гани договорились о добыче редкоземельных металлов американскими компаниями на территории республики. Американский лидер решил поколебать монополию КНР на рынке редкозёмов, и развитие зарубежных проектов играет приоритетную роль в этой стратегии, считают эксперты.

Соглашение с Канберрой также закономерно для Вашингтона, ведь страны близки в политическом отношении, а Австралия располагает богатыми запасами природных ресурсов, включая РЗЭ.

Важную роль на рынке редкоземельных элементов играет и Казахстан, богатый разнообразными природными ресурсами. Как пояснил Бельчук, за право разрабатывать казахстанские месторождения борются компании из Японии, Южной Кореи, Китая.

Вопрос технологий

Чтобы применять редкозёмы в производстве, необходимо обладать очень сложными технологиями, а они есть далеко не у всех стран. В силу этого многие государства просто не могут принять участие в конкурентной борьбе за эти ресурсы, считает заведующая отделом цветных, благородных металлов и алмазов ФГБУ «ВИМС» Елена Матвеева.

«Ключевой фактор в этой области — не наличие физических объёмов металлов, а возможности по использованию их в промышленности и других отраслях, — пояснила эксперт в интервью RT. — Такие технологии пока недоступны для развивающихся государств. Например, Китай часто преувеличивает свои технические достижения, нередко просто копируя чужие наработки. Но к технологическим лидерам КНР отнести нельзя, несмотря на большие объёмы производимой продукции».

Конкуренция, по словам Матвеевой, по сути, сводится к тому, какая из стран сможет поставить на поток перспективные технологии обработки и широкого применения редкозёмов.

«Что касается России, то мы давно прошли уровень экспериментальных исследований, база у нас в этой сфере мощная», — подчеркнула она.

Со временем роль редкоземельных элементов будет только расти, утверждают специалисты. Матвеева считает, что истинное их значение для экономики пока даже не вполне оценено.

«На данном этапе промышленное применение редкоземельных металлов заметно отстаёт от научных изысканий в этой области. Это, без преувеличения, технологии будущего», — резюмировала эксперт.