«Элементы спешки»: как под санкции США против Ирана подпали закрытый банк и затонувший танкер

Вашингтон ввёл санкции против затонувшего иранского судна и банка, закрывшегося шесть лет назад. Об этом сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, назвавший ограничительные меры «операцией психологической войны». Санкции раскритиковали власти Турции и Германии, отметив, что не собираются отказываться от экономического сотрудничества с Тегераном. Эксперты убеждены, что США в своём стремлении максимально расширить список не проверяют информацию на достоверность. В то же время политологи считают, что Вашингтон не будет давить на союзников и нейтральные страны, несмотря на их сопротивление санкционной политике.

В санкционный список США против Ирана попали закрывшийся шесть лет назад иранский Tat Bank, а также затонувшее иранское судно. Об этом заявил Мохаммад Джавад Зариф.

«В отчаянной операции психологической войны по расширению санкционного списка иранских компаний… США ввели санкции против банка, который закрылся шесть лет назад, и судна, которое затонуло в прошлом году, что широко освещалось на телевидении», — написал глава иранского МИД в своём Twitter.

In a desperate PSYOP to amplify the list of sanctioned Iranian entities—unintentionally also proving it is #TargetingOrdinaryIranians indiscriminately—the U.S. designated a bank that was closed 6 years ago, and a ship that sank last year in a widely televised saga. #USisIsolated — Javad Zarif (@JZarif) 5 ноября 2018 г.

Речь идёт о нефтеналивном танкере Sanchi, потерпевшем бедствие после столкновения с гонконгским сухогрузом в Восточно-Китайском море. Тогда иранское судно загорелось и затонуло, погибли все члены экипажа.

Критике санкции США против Тегерана также подвергли в Турции. Как отметил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, санкционный список США подрывает мировой баланс.

«Мы не подчинимся подобным санкциям. Я не считаю правильным решение ввести эти санкции. Этот шаг направлен на то, чтобы нарушить баланс в мире», — цитирует президента NTV.

Решение ввести санкции против Ирана осудили и в МИД ФРГ. Как отметил министр иностранных дел страны Хайко Маас, Германия не поддерживает санкции США и работает в рамках ЕС над тем, чтобы европейские компании могли вести бизнес с Ираном.

«Мы считаем этот шаг неверным, мы это уже говорили в прошлые месяцы. Мы едины во мнении по этому поводу в рамках ЕС. В ЕС мы работаем над тем, чтобы при помощи новых инструментов можно было продолжать, как и прежде, осуществлять бизнес с Ираном», — цитирует ТАСС главу внешнеполитического ведомства ФРГ.

Нелегитимными иранские санкции назвали в российском МИД. Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров считает, что введённые ограничительные меры противоречат решениям Совбеза ООН.

«Что касается американских мер в отношении Ирана, они абсолютно нелегитимны. Они осуществляются в грубейшее нарушение решений Совета Безопасности ООН, ну а те формы, в которых эти меры объявляются и реализуются, конечно же, не могут не вызывать глубокого разочарования», — отметил Лавров.

«Элементы спешки»

Вашингтон вводит очередной пакет санкций, чтобы спровоцировать экономические проблемы и политическую нестабильность, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. При этом американцы в стремлении максимально расширить санкционные списки не проверяют информацию на достоверность, отметил он.

«Во многих случаях США действуют по той информации, которая есть: есть у них данные по банку — они его включают. США не занимаются выяснением достоверности информации и выявлением ошибок. Во всех таких случаях они просто максимально расширяют свои списки», — считает Владимир Брутер.

Включение в пакет санкций не действующих более субъектов может объясняться спешкой при его формировании, отметил доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

«Мне представляется, что это элементы некоей спешки, которая сопровождала, видимо, подготовку этих санкционных списков», — рассказал Манойло.

Reuters

«Будут брать на испуг»

Под угрозой санкций оказались многие европейские компании, которые работают на территории Ирана. Как заявил глава Госдепа США Майк Помпео, Вашингтон «не позволит» европейским компаниям осуществлять сделки и с США, и с Ираном.

«Европейским компаниям не будет позволено вести дела с обеими сторонами… Европейские компании бегут из Ирана. Страну покинули сотни представителей бизнеса. Весь мир понимает, что эти санкции реальны», — цитирует его CBS.

Именно поэтому, считает Брутер, перед ЕС стоит задача выработать механизм, при котором европейские бизнесмены не стали бы покидать Иран. Одновременно с Евросоюзом возможности для защиты своих предприятий от санкций проверяют власти ФРГ.

«США хотят организовать уход европейских компаний с территории республики на добровольной основе. При этом чёткого механизма введения санкций для всех компаний, работающих в Иране, нет. Поэтому бизнесменов, что называется, будут брать на испуг. И в конечном счёте многие компании уйдут с иранского рынка сами. Задача Германии — найти такой механизм, чтобы европейский бизнес в Иране развивался», — объяснил эксперт.

Между тем незадолго до вступления в силу санкций США «разрешили» восьми государствам в течение полугода продолжать закупки нефти у Ирана без угрозы введения за это ограничительных мер. По мнению Брутера, Турция, выступая против иранских санкций, ничем не рискует.

«Во всех таких случаях США действуют очень избирательно. Они знают, где, когда и на что можно давить. Я думаю, что резкого давления по этому поводу на союзников США в Европе, на нейтральные страны, такие как Турция, Индия, не будет, потому что США понимают, что если они будут давить, а страны не будут выполнять их требования, то им придётся как-то на это реагировать. Поэтому реакция на действия Турции будет минимальной. Главная цель этих санкций — показать Ирану, что давление может и будет нарастать», — рассказал он.