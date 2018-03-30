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«Элементы гибридной войны»: почему иностранные самолёты проводят активную разведку у границ России

30 марта 2018, 17:39  •  106 • В России
За неделю 23 разведывательных самолёта приближались к границам России. Как поясняют военные эксперты, страны НАТО продолжают политику давления на Москву. Кроме того, такие рейды — стандартный способ сбора информации о боевой готовности российских войск. О зарубежной воздушной разведке и её целях — в материале RT.
 
© United States Air Force
 

В Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую неделю разведку у границ России провели 23 иностранных самолёта. Истребителям дежурных сил ПВО шесть раз пришлось подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения.

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, на прошедшей неделе российские специалисты провели одну инспекцию на территории США по договору о стратегических наступательных вооружениях. На российской территории таких проверок не было.

Давление на Россию

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что повышенное внимание к российским границам — признак давления, которое Запад пытается оказать на Москву.

«Это всё связано с давлением на Россию, оно сегодня многостороннее, начиная от провокации со Скрипалями, продолжая высылкой дипломатов и санкциями. Это всё элементы гибридной войны, в которой упрекают Россию, но на самом деле её ведёт Запад против нас», — рассказал эксперт в беседе с RT.

По его мнению, зарубежные страны пытаются продемонстрировать, кто в небе хозяин и «что Россия находится под прицелом». Но такой план только на руку Вооружённым силам России.

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«На деле они просто тренируют нашу армию, наши средства противовоздушной обороны, наших пилотов истребителей-перехватчиков, так что спасибо им за заботу о повышении нашего высокого боевого мастерства. Пускай летают, запретить им никто не может, но мы будем извлекать из этого свою выгоду», — заключил Виктор Литовкин.

«Плановая система»

В подобной активности у российских границ нет ничего необычного, страны — члены НАТО регулярно проводят подобную разведку. Так что говорить о всплеске воздушной разведывательной деятельности не приходится. Такого мнения придерживается главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко.

«Это не всплеск, это постоянный режим. Цель и задачи — сбор информации о деятельности Вооружённых сил Российской Федерации, попытка вскрыть дислокацию наших войск и их нахождение в боевой готовности. То есть плановая система иностранной разведки с применением технических средств», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что столько же самолётов (или даже больше) совершают облёт границ России фактически каждую неделю. По его оценке, это говорит о воинственном настрое Запада. 

  • © Игорь Зарембо / РИА Новости

«Группировка спутников США и других стран НАТО, где есть спутники, ведёт постоянную техническую разведку. Они готовятся к боевым действиям. Вопрос о том, будет война или нет, это решают политики, а военные решают свои задачи. Идёт системный сбор информации по России о состоянии вооружённых сил, оценка боевой готовности войск и в том числе определение возможных целей», — рассказал член Общественного совета при Минобороны России.

Сближение и сопровождение

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При приближении иностранных военных самолётов к российским границам истребители ВКС РФ поднимаются в воздух, чтобы не допустить иностранные суда на территорию страны. При этом периодически из-за этого возникают споры. 

Западные политики называют сопровождение их самолётов нарушением, в Москве же подчёркивают, что ВКС РФ лишь охраняют территорию государства. 

Так, в конце января 2018 года российский Су-27 осуществил перехват американского самолёта радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II. Иностранный борт был обнаружен над нейтральными водами Чёрного моря, он двигался в сторону территории РФ. 

Истребитель из состава дежурных сил ПВО приблизился к американскому воздушному судну на безопасное расстояние, идентифицировал его и сопровождал, не допуская при этом нарушения границ России.

При этом тогда в американских СМИ действия российской стороны стали называть опасными.  В Москве заявили, что Вашингтон специально пытается создать шумиху вокруг рутинного инцидента в небе над Чёрным морем. В МИД России отметили, что много раз призывали США уточнить условия Соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним. Однако партнёры неоднократно уходили от диалога.

В начале января 2018 года российские истребители Су-30СМ совершали плановый полёт над Балтийским морем. Тогда американские F-15 осуществили опасное сближение. В Пентагоне утверждают, что F-15 совершили перехват в связи с отсутствием требуемых диспетчерами кодов и плана полёта. 

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