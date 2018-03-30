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«Элементы гибридной войны»: почему иностранные самолёты проводят активную разведку у границ России
30 марта 2018, 17:39 • 106 • В России
За неделю 23 разведывательных самолёта приближались к границам России. Как поясняют военные эксперты, страны НАТО продолжают политику давления на Москву. Кроме того, такие рейды — стандартный способ сбора информации о боевой готовности российских войск. О зарубежной воздушной разведке и её целях — в материале RT.
© United States Air Force
В Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую неделю разведку у границ России провели 23 иностранных самолёта. Истребителям дежурных сил ПВО шесть раз пришлось подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения.
Кроме того, на прошедшей неделе российские специалисты провели одну инспекцию на территории США по договору о стратегических наступательных вооружениях. На российской территории таких проверок не было.
Давление на Россию
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что повышенное внимание к российским границам — признак давления, которое Запад пытается оказать на Москву.
По его мнению, зарубежные страны пытаются продемонстрировать, кто в небе хозяин и «что Россия находится под прицелом». Но такой план только на руку Вооружённым силам России.
«На деле они просто тренируют нашу армию, наши средства противовоздушной обороны, наших пилотов истребителей-перехватчиков, так что спасибо им за заботу о повышении нашего высокого боевого мастерства. Пускай летают, запретить им никто не может, но мы будем извлекать из этого свою выгоду», — заключил Виктор Литовкин.
«Плановая система»
В подобной активности у российских границ нет ничего необычного, страны — члены НАТО регулярно проводят подобную разведку. Так что говорить о всплеске воздушной разведывательной деятельности не приходится. Такого мнения придерживается главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко.
Он подчеркнул, что столько же самолётов (или даже больше) совершают облёт границ России фактически каждую неделю. По его оценке, это говорит о воинственном настрое Запада.
«Группировка спутников США и других стран НАТО, где есть спутники, ведёт постоянную техническую разведку. Они готовятся к боевым действиям. Вопрос о том, будет война или нет, это решают политики, а военные решают свои задачи. Идёт системный сбор информации по России о состоянии вооружённых сил, оценка боевой готовности войск и в том числе определение возможных целей», — рассказал член Общественного совета при Минобороны России.
Сближение и сопровождение
При приближении иностранных военных самолётов к российским границам истребители ВКС РФ поднимаются в воздух, чтобы не допустить иностранные суда на территорию страны. При этом периодически из-за этого возникают споры.
Западные политики называют сопровождение их самолётов нарушением, в Москве же подчёркивают, что ВКС РФ лишь охраняют территорию государства.
Так, в конце января 2018 года российский Су-27 осуществил перехват американского самолёта радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II. Иностранный борт был обнаружен над нейтральными водами Чёрного моря, он двигался в сторону территории РФ.
Истребитель из состава дежурных сил ПВО приблизился к американскому воздушному судну на безопасное расстояние, идентифицировал его и сопровождал, не допуская при этом нарушения границ России.
При этом тогда в американских СМИ действия российской стороны стали называть опасными. В Москве заявили, что Вашингтон специально пытается создать шумиху вокруг рутинного инцидента в небе над Чёрным морем. В МИД России отметили, что много раз призывали США уточнить условия Соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним. Однако партнёры неоднократно уходили от диалога.
В начале января 2018 года российские истребители Су-30СМ совершали плановый полёт над Балтийским морем. Тогда американские F-15 осуществили опасное сближение. В Пентагоне утверждают, что F-15 совершили перехват в связи с отсутствием требуемых диспетчерами кодов и плана полёта.
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