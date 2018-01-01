«Элементарное запугивание»: почему Трамп обвинил Пакистан в пособничестве террористам

Дональд Трамп обвинил Пакистан в пособничестве террористам и заявил, что в обмен на предоставленную финансовую помощь Вашингтон получил от Исламабада «лишь ложь и обман». Это не первый подобный выпад со стороны американского лидера. Пакистанские власти отрицают свою связь с террористами и заявляют, что США пытаются скрыть свои неудачи в регионе и «найти козла отпущения». С чем связаны резкие заявления руководства Соединённых Штатов — в материале RT.

Президент США Дональд Трамп обвинил власти Пакистана в пособничестве террористам и укрывательстве боевиков из Афганистана. По его словам, Вашингтон не получает от Исламабада адекватной реакции в обмен на серьёзные объёмы финансирования.

«За последние 15 лет Соединённые Штаты безрассудно предоставили Пакистану более $33 млрд финансовой помощи, а они отплатили лишь ложью и обманом, считая наших лидеров дураками. Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти не помогают. Довольно!» — написал Трамп в своём Twitter.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2018 г.

Американский лидер не в первый раз обвиняет пакистанские власти в пособничестве терроризму. В конце августа 2017 года во время обращения к нации Трамп пригрозил, что Соединённые Штаты изменят свой подход к отношениям с Пакистаном, если Исламабад продолжит помогать радикальным группировкам.

«Мы больше не можем молчать о безопасных убежищах в Пакистане для террористических организаций, талибов и других групп, представляющих угрозу для региона и за его пределами», — сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что Пакистан либо выиграет от партнёрства с Соединёнными Штатами по Афганистану, либо многое потеряет, продолжая помогать террористам.

«В прошлом Пакистан был ценным партнёром. Наши военные работали сообща против общих врагов. Пакистанский народ сильно пострадал от терроризма и экстремизма. Мы признаём и вклад, и жертвы, но Пакистан также защитил организации, которые каждый день пытаются убить наших людей», — заявил Трамп.

Он отметил, что США платили Пакистану миллиарды долларов, но на их территории укрывались террористы, которых Америка пыталась уничтожить.

«Никакое партнёрство невозможно со страной, где содержатся боевики и террористы, которые намерены атаковать служащих и должностных лиц США. Пакистану пора продемонстрировать свою приверженность цивилизации, порядку и миру», — заключил Трамп.

Кроме того, отказ в выделении Пакистану финансовой помощи в размере $225 млн рассматривалось администрацией президента как мера наказания за недостаточные усилия Исламабада по борьбе с убежищами террористов на своей территории. Нежелание пакистанских властей бороться с боевиками, по мнению Вашингтона, мешает урегулированию ситуации в Афганистане.

В ответ министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Асиф назвал риторику американских властей «враждебной и угрожающей» и призвал сократить число официальных дипломатических контактов между Вашингтоном и Исламабадом.

«Они не должны делать Пакистан козлом отпущения за свои неудачи в Афганистане. Наша приверженность борьбе с терроризмом не имеет себе равных и непоколебима», — подчеркнул Асиф.

В свою очередь, начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Байва заявил, что борьба с терроризмом будет вестись, исходя из национальных интересов, а не для «умиротворения кого-либо».

Боевики «Талибана»

Reuters

© Wahdat Afghan

«Влияние Пакистана очень раздражает США»

По словам вице-президента Российской академии геополитических проблем Владимира Анохина, резкие заявления Вашингтона связаны с тем, что в последние годы Пакистан усиливает своё влияние в регионе, что вызывает недовольство американских властей.

«Пакистан всегда проводил свою политику. У него всегда было желание стать влиятельной фигурой на Среднем и даже Ближнем Востоке. Сейчас Пакистан занимает довольно влиятельную позицию на Среднем Востоке и это очень раздражает США», — рассказал Анохин RT.

«Иметь вассала, которому даёшь деньги — это одно. А страна, которая за последние 20 лет превращается в субъект в этом регионе, — это совершенно другое. И для Соединённых Штатов это недопустимо», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Пакистан проводит политику использования террористических организаций, включая «Исламское государство»*, для усиления своего влияния как в Средней Азии, так и на Ближнем Востоке. Однако, по его словам, Исламабад действует не так масштабно и гораздо более тонко по сравнению с теми же США.

Собеседник RT добавил, что как такового кризиса в отношениях между Вашингтоном и Исламабадом нет, поскольку Пакистан является удобной платформой влияния на Индию.

«Поэтому рвать с Пакистаном или угрожать ему США не будут. Они просто сейчас его предупреждают: веди себя прилично, иначе мы будем использовать какие-то другие меры. Это элементарное запугивание, не более того», — подытожил Анохин.

Китайский фактор

В свою очередь, доцент института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский в беседе с RT рассказал, что в своё время Пакистан участвовал в создании афганского движения «Талибан»**, однако сейчас он сам страдает от последствий своих действий. По словам Волхонского, от афганских талибов отделились пакистанские талибы, с которыми Исламабад ведёт длительную и очень кровопролитную борьбу.

«Дело даже не в конкретных перипетиях антитеррористической борьбы в самом Пакистане, а в неуклонно ухудшающихся отношениях между Пакистаном и США», — отметил эксперт.

Он пояснил, что в годы холодной войны Пакистан был форпостом США в Южной Азии и главным союзником в этом регионе, однако сейчас Пакистан всё больше вовлекается в орбиту политики Китая, что не может не вызывать недовольство Соединённых Штатов и администрации Трампа. Поэтому последнее заявление президента США, по мнению собеседника RT, может быть своего рода шантажом, попыткой побудить Пакистан изменить свою политику в отношении сближения с Китаем и перейти на более услужливые позиции в отношении Соединённых Штатов.

«Есть и другие моменты. Например, у США портятся отношения с Саудовской Аравией, а связка Пакистан — Саудовская Аравия достаточно давно и прочно существует. Поэтому игра не одномерная. Этот вброс имеет целью подействовать сразу в нескольких направлениях», — заявил Волхонский.

По его словам, всё происходит на фоне сложной ситуации «на месте», где боевики фактически свободно перетекают между Пакистаном и Афганистаном из-за проблем с установлением полного контроля над границей. В итоге Кабул и Исламабад выдвигают взаимные обвинения в укрывательстве террористов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.