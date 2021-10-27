«Элемент шоу»: руководитель отряда «Лиза Алерт» — о «пропаже» Светличной и ответственности за гибель человека

Ложная информация о пропаже легендарной актрисы Светланы Светличной могла привести к гибели человека. Об этом сообщил RT председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев. По его словам, большинство сил было брошено на поиски Светличной, которые в итоге стали элементом телевизионного шоу, в то время, когда в беде были и другие люди. О том, как распределяются ресурсы и кто, по его мнению, должен понести ответственность за инцидент — Сергеев рассказал в интервью RT.

Известная актриса, звезда советского кино 81-летняя Светлана Светличная, по словам её близких, пропала в Москве 21 октября.

24 октября в полицию обратились сын актрисы и ещё одна родственница. К поискам подключились следователи, спасатели и волонтёры добровольческого поисково-спасательного отряд «Лиза Алерт».

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил розыск актрисы на личный контроль.

26 октября Светличную нашли целой и невредимой в киностудии — на записи телепередачи.

После этого председатель «Лиза Алерт» Григорий Сергеев сообщил, что из-за «резонанса» вокруг поисков пропавшей актрисы организация не успела найти мужчину, который погиб в лесу в Люберцах. В беседе с RT Сергеев рассказал, как часто происходят такие случаи, и кто должен понести ответственность за погоню за рейтингом.

Председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев во время пресс-конференции на тему «Поиск пропавших людей: помощь добровольцев» в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Москве

РИА Новости

© Владимир Трефилов

— Что произошло в Люберцах?

— В Люберцах пропал человек, а позднее он был найден в лесу погибшим. Причины, почему он ушёл в лес, нам неизвестны. Но, мы знаем точно, что могли бы потратить на него гораздо больше сил, если бы в этот момент не занимались другим мероприятием (поиском Светличной — RT.). Самое страшное, о чём я думаю, что в этом был какой-то элемент телевизионного шоу, в котором все поисковики приняли участие. А теперь представьте себе их ощущение, их мотивацию в дальнейшем.

— Почему не хватило ресурсов на два направления поисков?

— Ресурсы распределяются в зависимости от времени появления задач. К примеру, в грибной сезон мы готовы к обширным поискам, есть возможность проводить десятки мероприятий. Когда сезон заканчивается, мы рассчитываем на 2-4 активных поиска в Московском регионе.

Второй поиск был заявлен поздно и после Светличной. Её поиск привлекал к себе слишком много внимания журналистов, сотрудников спецслужб.

На следующий день этот поиск мог стать очень большим мероприятием, которое сложно регулировать. В нём участвовали бы тысячи человек. Чтобы не допустить хаоса, нам надо было быстро решать много организационных вопросов, которые помогли бы обнаружить человека.

— Из-за этого на поиски мужчины было отправлено меньшее количество сил?

— Вторая заявка действительно не получила достаточного количества наших ресурсов. Всё равно была проделана большая работа. В лесу находились четыре поисковых группы «Лизы Алерт». Но в конечном итоге человек был обнаружен погибшим. То есть история о том, что мы не дали столько ресурсов, сколько могли бы. Если бы первого ошибочного поиска не было, тогда мы весь ресурс могли бы потратить в другое место, понимаете?

— Ваша помощь требуется в двух разных местах. Как вы расставляете приоритеты?

— Мы не выбираем между знаменитым или не знаменитым. Между человеком с инвалидностью и без. У нас есть критерий — человек, который не может обеспечить собственную безопасность в большей степени, чем другой, ищется первым. Вот и всё. В некоторых случаях, когда много поисков, мы выбираем приоритеты совершенно иначе — кого найдём первым, чтобы быстрее освободиться и поехать на тот поиск, где мы можем застрять. Но мы всегда в начале пути будем искать детей и людей в возрасте 89+. Это те люди, которые точно будут наиболее сильно нуждаться в нашей помощи.

— Как стать волонтёром «Лизы Алерт»?

— Вот главный ответ на все вопросы — чтобы мы везде успевали, нас должно быть больше.

Мы — это вы. Это ответ обществу на проблему пропавших людей. Чтобы быть с нами, можно посещать мероприятия, на которых вы проходите обучение. Есть вариант, когда вы просто регистрируетесь на форуме и приезжаете на поиск. Приходите и говорите — «Я в первый раз».

Этого более, чем достаточно, чтобы вас взять за руку и провести по этой тернистой дороге. Почти все те, кто к нам приходят, остаются навсегда.

— Часто ли приходится искать медийных людей?

— Это очень-очень редкое событие. Так в этом году мы получили около 40 тыс. заявок на поиск. Из них только 10-20 можно назвать медийными, о которых писали и говорили СМИ. Может быть, ещё кто-то был, я просто телек не смотрю.

— Что бы вы хотели сказать всем, кто участвовал в этом мероприятии?

— Организаторам пропажи, если таковые были, мне совсем нечего сказать. Как и тем, кто использует этот случай, как тему для организации шоу, чтобы вставить рекламу подороже и заработать на более удобный Maybach. От следственных органов мы ждём квалифицированной качественной работы по этому направлению. Александр Бастрыкин искренне переживал за актрису — взял под личный контроль её розыск, а это был элемент шоу. Я думаю, что ему, как и мне, неприятно. Следственные мероприятия созданы не для шоу. Мы должны заниматься поиском и спасением людей. А во всех этих шоу есть массовка, которой платят. Пусть они приглашают за эти деньги того, кому это действительно нужно и приятно хлопать в студии. Но это не наша история.

— Кто, по вашему мнению, должен понести ответственность за подобные ситуации?

— Нести ответственность в подобных ситуациях должны те, кто это организовал. Если это было сделано намеренно, то организатор мероприятия.

Семья Светланы Светличной была недоступна для комментариев.

В свою очередь, директор Гильдии актёров кино России Валерия Гущина извинилась за «бенефис» Светличной.

«Я от имени тех, кто искренне переживал, прошу прощения у всех волонтёров поискового отряда «Лиза Алерт», которым телевидение вряд ли предложит в виде оплаты любой санаторий, хотя они честно искали актрису», — заявила Гущина.