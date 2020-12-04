Элемент шоу: намерение Трампа помочь "Северному потоку-2" вызвало сомнение в России

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Президент США может усложнить жизнь преемнику, но вряд ли станет рисковать обороной страны

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп имеет возможность заблокировать проект военного бюджета США на 2021 г. и спасти газопровод "Северный поток-2" от новых санкций. Но вряд ли он решится выполнить угрозу, считает политолог Малек Дудаков.

Накануне Трамп заявил, что не подпишет одобренный Конгрессом военный бюджет, поскольку в разделе о сфере коммуникаций есть пункт, освобождающий интернет-компании от ответственности за публикацию непроверенных материалов и цензуру.

Отказ Трампа утвердить бюджет Пентагона вынудит оборонное ведомство США сократить свои расходы на время, пока полномочия не получит Джо Байден. Но скорее всего, на такие крайности президент США не пойдет, это просто элемент шоу, считает Дудаков.

"Я не припомню прецедентов, чтобы в современной истории США блокировались военные бюджеты",

– отметил эксперт в комментарии "Взгляду".

Ранее обе палаты Конгресса США приняли военный бюджет на следующий год. В нем предусмотрены санкции в отношении компаний, которые наносят ущерб национальным интересам Соединенных Штатов. В частности, наказанию могут быть подвергнуты иностранные компании, имеющие отношение к российскому экспортному газопроводу "Северный поток-2". Ожидается, что в декабре 2020 г. его начнут достраивать.