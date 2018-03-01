«Элемент шантажа»: почему Пентагон назвал преждевременными заявления Порошенко о поставках оружия из США

Президент Украины Пётр Порошенко поторопился, объявив о поставках американского оружия в ближайшие недели. Об этом сообщили в Пентагоне. В ведомстве отметили, что сроки пока не определены. Между тем украинский президент на пресс-конференции, посвящённой «вызовам», с которыми столкнётся страна в 2018 году, уверенно заметил, что Киев ожидает поступления оборонительных средств, среди которых антиснайперские комплексы и средства радиоэлектронной борьбы. Почему Вашингтон не торопится выполнять данные Киеву обещания — в материале RT.

«Политическая близорукость»

В Пентагоне не подтвердили намерение Соединённых Штатов в ближайшее время поставить оружие на Украину, как об этом ранее заявил Пётр Порошенко. Слова украинского президента в ведомстве назвали преждевременными, а сроки — неопределёнными.

«По поводу поставок вооружений преждевременно говорить о том, когда они будут осуществляться», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны США.

Между тем Порошенко на своей пресс-конференции, посвящённой «вызовам в 2018 году», отметил, что американское оружие в скором времени поступит на Украину. Речь идёт не о единичной поставке, уточнил украинский президент.

«Первая партия оборонительного оружия из США поступит на Украину уже через несколько недель. Помимо этого, будет целая серия поставок», — заявлял 28 февраля глава Украины.

По его словам, украинские военные получат, в частности, антиснайперские комплексы, а также средства радиоэлектронной борьбы. Подробности Порошенко раскрывать отказался, сославшись на «секретность информации».

Эксперты же сходятся во мнении, что слова Порошенко правдивы лишь отчасти. Вероятно, США в конечном итоге всё-таки пришлют какое-то вооружение, однако со сроками они могут затянуть в зависимости от своих собственных задач, считают аналитики.

«Торопливость Порошенко — исключительно политическая близорукость, которая может сыграть с ним злую шутку. Возможно, США тоже начинают играть вдолгую по принципу «обещать — не значит жениться». Перед администрацией Трампа сейчас стоят вопросы: что делать с Украиной и что нам подсунул Обама? У Обамы был план, а новая администрация не знает, что с ней (Украиной. — RT) делать. США стремятся превратить её в таран против России, возможно, это и элемент шантажа», — допустил в комментарии RT военный эксперт, вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

В целом же, считает он, подобные громкие заявления делаются с основным расчётом на внутреннюю аудиторию.

«Все эти заявления Порошенко, естественно, для внутреннего пользования. Ситуация, которая складывается на Украине, — это неопределённость и рост хаоса. Ему нужно заработать политические очки — показать своим оппонентам и союзникам, что США с нами, что они готовы нам помочь», — высказал мнение Анохин.

Эксперт также не исключил, что расчёт Киева на поддержку Вашингтона может вылиться в провокации в Донбассе.

«В ближайшие недели, вероятно, произойдёт обострение ситуации в Донбассе, Порошенко намекал на это в интервью. Он говорил, что следует ожидать серьёзных событий там. Если сравнить с последним законом о реинтеграции, то переход из АТО в элементарную военную операцию — уже последний акт. Ружьё давно заряжено», — резюмировал собеседник RT.

«Украина уже готова к агрессии»

Несмотря на неопределённость сроков, эксперты отмечают, что Вашингтон рано или поздно всё-таки передаст Киеву оружие. Поэтому как самопровозглашённым республикам, так и России следует быть начеку.

«США поставят оружие Украине. Неделей раньше, неделей позже, но это произойдёт. И это данность, с которой ДНР, ЛНР и России надо будет считаться, а также выбирать пути реагирования и обеспечения безопасности в условиях растущего украинского потенциала и агрессивной критики», — пояснил RT главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко.

По его словам, обстановка в Донбассе может существенно накалиться, тем более при такой поддержке со стороны США.

Американские военные на учебных стрельбах

© The U.S. Army/Flickr

«Украина уже по факту готова к агрессии. Вопрос только в соответствующем политическом решении. Поставка американского оружия может ускорить его принятие, стать спусковым крючком для возможной операции в Донбассе», — добавил Коротченко.

Щедрое обещание

Напомним, что Вашингтон одобрил поставку оружия на Украину в конце 2017 года. Несмотря на то, что состав арсенала американская сторона не конкретизировала, в Киеве ожидают, что речь может идти о противотанковых комплексах Javelin и снайперских винтовках.

При этом в Белом доме указывают, что американское вооружение рассчитано лишь на защиту суверенитета партнёра Соединённых Штатов.

Примечательно, что США в их намерении поддержала Канада. Она внесла Украину в список стран, которым разрешено поставлять определённые виды вооружения.

Эти планы в Кремле сочли опасными для переговорного процесса по урегулированию ситуации на востоке страны.

«Это лишний раз подогреет и без того горячие головы тех националистов, которые стремятся только к тому, чтобы снова перейти к силовому методу урегулирования в Донбассе — абсолютно тупиковому — и снова развязать кровопролитие», — говорил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.