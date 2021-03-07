«Элемент политического шоу»: почему сенатор США связал утверждение главы ЦРУ с санкциями против «Северного потока — 2»

В верхней палате конгресса США заблокировали утверждение кандидатуры Уильяма Бёрнса на пост директора ЦРУ. Сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что не будет препятствовать одобрению фигуры Бёрнса в обмен на расширение санкций против «Северного потока — 2». По словам Круза, власти должны наложить ограничения на суда и компании, «строящие путинский трубопровод». Он призвал администрацию Джо Байдена перестать «обходиться с Россией слишком мягко». Ранее спецкомитет cената по разведке поддержал назначение Бёрнса, теперь за его кандидатуру должен проголосовать сенат в полном составе. По мнению экспертов, действия Круза демонстрируют как личную заинтересованность парламентария, так и неспособность двух партий страны договориться даже по тем вопросам, по которым ранее была выработана общая позиция.

Сенатор-республиканец от американского штата Техас и бывший соперник Дональда Трампа во внутрипартийной предвыборной гонке за пост президента США в 2016 году Тед Круз заявил, что прекратит блокировать утверждение законодателями кандидатуры Уильяма Бёрнса на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), когда Белый дом расширит санкционные ограничения против «Северного потока — 2». Об этом Круз сообщил на своей странице в Twitter.

«Я сниму блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства — составит отчёт и наложит санкции на суда и компании, строящие путинский трубопровод. Соблюдайте закон. Хватит обходиться с Россией слишком мягко», — написал он.

I’ll release my hold when the Biden admin meets its legal obligation to report and sanction the ships and companies building Putin’s pipeline.



Follow the law.

Stop being soft on Russia.

#NordStream2https://t.co/UifxAj1cuk — Ted Cruz (@tedcruz) March 5, 2021

Ранее спецкомитет cената США по разведке поддержал назначение Бёрнса. Теперь за его кандидатуру должна будет проголосовать верхняя палата конгресса в полном составе.

«Намеренно обостряет ситуацию»

Как заявил в комментарии RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, действия американского сенатора Тома Круза в очередной раз демонстрируют неспособность двух политических полюсов США договориться и не мешать друг другу даже в вопросе, по которому у партий уже выработана консолидированная позиция.

«Это попытка сенатора-республиканца оказать давление на нового президента-демократа, показать, что Республиканская партия занимает более жёсткую позицию в отношении России», — пояснил эксперт.

Похожего мнения придерживается и директор Института США и Канады Валерий Гарбузов. По его словам, Круз «задействует обычную практику оказания давления на своих оппонентов».

«Круз намеренно обостряет ситуацию. Он хочет показать, что республиканцы будут следить за тем, чтобы администрация сохраняла линию на укрепление санкционного режима в отношении России. Кроме того, для него важно лишний раз напомнить демократам, что их большинство в сенате довольно шаткое», — заявил аналитик в беседе с RT.

В свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков отметил, что Крузу удастся задержать утверждение законодателями кандидатуры Бёрнса максимум на две недели.

«Это просто элемент политического шоу в Вашингтоне. Очевидно, мнение Круза абсолютно не интересует Байдена. Поэтому на действия американского президента угрозы сенатора никак не повлияют», — сказал он в разговоре с RT.

Эксперты уверены, что в конечном итоге сенат одобрит кандидатуру Бёрнса.

«Учитывая, что профильный комитет верхней палаты конгресса уже утвердил этого кандидата, большая часть сенаторов возражать не станет. Проголосовать против могут только единицы», — пояснил Юрий Рогулёв.

Личный интерес?

Вместе с тем, как считает аналитик, стремление сенатора из Техаса навредить российско-европейскому газовому проекту не только носит политический характер, но и содержит элемент личной заинтересованности. По словам эксперта, активность Круза в разработке инициатив против «Северного потока — 2» можно объяснить его тесными связями с техасским нефтяным бизнесом.

«Техас — ключевой штат по переработке и добыче нефти, в том числе сланцевой. И связь Круза с техасскими компаниями в этой отрасли очевидна. К примеру, фирма ProFrac Holdings через посредника помогала ему во время избирательной гонки. Теперь сенатор просто отрабатывает их помощь», — считает Юрий Рогулёв.

О взаимодействии сенатора-республиканца с техасским нефтяным бизнесом в конце прошлого года сообщали и американские СМИ. Так, в материале журналистов The Wall Street Journal говорилось, что Круз фактически лоббировал интересы компании ProFrac Holdings, которая задействована в добыче сланцевой нефти, добившись от экс-президента Дональда Трампа и Федрезерва США изменения правил предоставления займов во время пандемии.

Сенатор США от Техаса Тед Круз

Reuters

© Erin Scott

«Согласно федеральным отчётам, вскоре после изменения властями США программы кредитования в апреле компания братьев Уилкс ProFrac Holdings LLC подала заявку и получила ссуду на сумму $35 млн», — говорится в материале.

Журналисты подчёркивают, что «сенатор-республиканец помог убедить администрацию Трампа и Федрезерв изменить правила предоставления займов, чтобы за ними могли обращаться в том числе нефтегазовые компании».

По информации WSJ, Братья Уилкс — «давние спонсоры Круза». В 2016 году они пожертвовали $15 млн суперкомитету политических действий «Держим обещание» (Keeping the Promise), который поддерживал кандидатуру Круза во время президентской избирательной гонки — тогда Круз был главным соперником Дональда Трампа среди республиканцев. Таким образом, Уилксы стали «самыми крупными спонсорами политика за всю его карьеру», уточняет издание.

«Некоммерческая организация BailoutWatch, отслеживающая объёмы помощи, оказываемой промышленности в период пандемии, заявила, что усилия Круза по облегчению финансовых сложностей для (компаний. — RT) нефтегазовой отрасли сводятся к вознаграждению для спонсора его предвыборной кампании», — сообщает WSJ.

Американский ход

Между тем 4 марта официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга анонсировал выпуск очередного доклада, касающегося рестрикций в отношении «Северного потока — 2». По его словам, доклад должен быть представлен конгрессу в мае текущего года.

По данным источников агентства Bloomberg, администрация Байдена рассматривает в том числе сценарий, при котором американская сторона будет пытаться «оттянуть строительство (газопровода. — RT) до лета, когда в Германии после выборов к власти может прийти новое правительство, которое свернуло бы этот проект».

Напомним, 22 февраля Соединённые Штаты внесли судно-трубоукладчик «Фортуна» в список санкций по закону «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting Europe's Energy Security Act — PEESA). Об этом сообщил американский Минфин.

В тот же день во время очередного брифинга Прайс признал, что противостояние США «Северному потоку — 2» носит политический характер.

«Мы рассуждаем в рамках геополитики. Нас беспокоит то влияние, которое (благодаря «Северному потоку — 2». — RT) получит Россия», — заявил Прайс.

Он также назвал «Северный поток — 2» «плохой сделкой для Европы». По словам представителя Госдепа, проект якобы противоречит заявленным целям европейского сообщества в области энергетики.

На это заявление ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Госдепартамент признался в том, что США подрывают базовые принципы свободной торговли и конкуренции, подчиняя законы рынка собственным геополитическим интересам, действуя вопреки воле суверенных стран и против интересов граждан независимых государств», — написала она 23 февраля на своей странице в Facebook.

Захарова также обратила внимание на противоречивость заявлений американской стороны.

«Германия постоянно заявляет, что ей этот проект выгоден! А США постоянно заявляют, что экономику и энергетику нельзя политизировать! А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?» — отметила представитель МИД РФ.

Официальный представитель Госдепартамента заявил, что причиной неприятия Вашингтоном проекта «Северный поток -2»... Опубликовано Марией Захаровой Вторник, 23 февраля 2021 г.

Напомним, в середине февраля вице-премьер России Александр Новак сообщил в эфире телеканала «Россия 1», что «Северный поток — 2» построен уже более чем на 95%. По его словам, российская сторона уверена, что, несмотря на «деструктивные подходы» США, которые затягивают строительство газопровода, он «будет достроен».

«Ни к чему не приведёт»

По мнению Валерия Гарбузова, администрация Байдена будет продолжать санкционную политику против «Северного потока — 2».

«У новой администрации та же цель, что и у прошлой, — помешать реализации проекта. Эта линия была ещё более ярко выражена при Дональде Трампе. Тогда американские власти открыто заявляли, что РФ является серьёзным конкурентом для США на рынке энергоносителей. Также они не скрывали, что Соединённые Штаты намерены этот рынок захватить с помощью своего сжиженного газа», — заявил аналитик.

У новой администрации геополитические цели выходят на первый план, судя по заявлениям новых властей, однако тип мер против газопровода не меняется, констатирует Гарбузов.

Белый дом

Reuters

© ERIN SCOTT

«Вариант затягивания строительства «Северного потока — 2» до лета, думаю, действительно всерьёз рассматривается Белым домом в нынешнем составе. Они, вероятно, попытаются сделать так, чтобы проект не был завершён до парламентских выборов в Германии», — считает эксперт.

Как пояснил Малек Дудаков, Вашингтон надеется, что если к власти в ФРГ придут социал-демократы или другие политические силы, то у него появится пространство для манёвра против газопровода.

Однако какие бы санкционные меры ни предпринимал против России Белый дом, их эффект не сможет помешать реализации проекта, уверены аналитики. У санкционной политики США против строительства «Северного потока — 2» «есть определённый предел», подчеркнул Валерий Гарбузов.

«Поэтому и в Европе, и в США всё чаще говорят о том, что рестрикции конечной цели не достигли. Инициаторы санкционных ограничений против газопровода чувствуют и понимают, что подобная политика должна быть пересмотрена, однако они не знают, в каком направлении им двигаться. Для них это очень большая проблема. Даже если США впоследствии начнут вводить секторальные или персональные санкции против РФ из-за проекта, это ни к чему не приведёт», — заключил эксперт.