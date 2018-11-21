«Элемент конкурентной борьбы»: в США прогнозируют рост вероятности «морских инцидентов» в Арктике

Счётная палата США подготовила отчёт о существующих угрозах для Соединённых Штатов в Арктике. В документе сделан акцент на необходимости усиления американского военного присутствия в регионе. Ведомство ссылается на обновлённую Стратегию национальной обороны США 2018 года, в которой говорится, что Вашингтон должен предотвратить «агрессию» России и Китая. В документе американской Счётной палаты отмечается, что представители Береговой охраны США считают инвестиции России в энергетику, логистику и инфраструктуру вдоль Северного морского пути «фактором риска» и предсказывают увеличение вероятности «морских инцидентов» в регионе. По мнению экспертов, за подобной риторикой американцы скрывают недовольство в связи с отставанием от уровня развития российской инфраструктуры и собственные планы по усилению влияния в регионе.

В США считают необходимым усилить военное присутствие в Арктике. Об этом говорится в официальном отчёте Счётной палаты США, посвящённом оценке угроз, стоящих перед Соединёнными Штатами в регионе, и тому, насколько адекватно эти угрозы оценивают в ВМС США. Документ был размещён на сайте ведомства в ноябре 2018 года.

«Согласно данным Национального информационного центра по вопросам снега и льда (NSIDC), с 1981 года площадь морского льда в Арктике значительно сократилась. Эти изменения могут способствовать наращиванию коммерческой и иной морской деятельности в регионе, что вместе со спорами о суверенных правах может потребовать от США нарастить в Арктике присутствие своих вооружённых сил и сил внутренней безопасности», — подчёркивается в исследовании американской Счётной палаты.

Отмечается, что Соединённые Штаты должны обладать необходимыми «военными возможностями для того, чтобы защитить интересы США» на просторах Северного Ледовитого океана. В частности, упоминается, что в регионе могут быть сосредоточены 13% неразведанных мировых запасов нефти, 30% газа, а также залежи золота, цинка, платины и никеля на $1 трлн.

В то же время деятельность России и Китая в регионе вызывает у Вашингтона вопросы.

«В 2018 году Министерство обороны США обновило Стратегию национальной обороны, подчеркнув необходимость сдерживания агрессии со стороны России и Китая: обе эти страны проявляли интерес к Арктике», — отмечается в документе.

6 ноября схожее по тону заявление сделал председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд. Выступая в Университете Дьюка в Дареме (штат Северная Каролина), он отметил, что задача американских военных в этом регионе — «обеспечение свободы мореплавания», но Россия и Китай бросают вызов США.

«В условиях климатических изменений Россия расширит своё присутствие в Арктике, — подчеркнул Данфорд. — Китай также проявляет интерес к этому региону. Потенциально Арктика может превратиться в арену конфликта».

По мнению экспертов, американские обвинения в адрес России в агрессивном поведении необоснованны.

«Это традиционная антироссийская риторика американцев, за которой скрываются собственные замаскированные планы и осознание того, что позиции США в регионе пока не слишком сильны», — отметил в интервью RT доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Олег Александров.

Эксперт напомнил, что Россия была единственной страной, которая после 1991 года существенно сократила своё военное присутствие на арктических рубежах и в последние годы лишь восстанавливает боевой потенциал. Поэтому обвинения со стороны американцев в милитаризации региона «не соответствуют действительности».

По его словам, Китай попал в немилость к американцам как держава, являющаяся «естественным партнёром России по развитию Северного морского пути».

В свою очередь, российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил в интервью RT, что все действия России по военному строительству в Арктике носят исключительно оборонительный характер.

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«Мы строим военную инфраструктуру, связанную с обеспечением безопасности российского сегмента Арктики, — отметил эксперт. — Эта деятельность не несёт никому угрозы, поскольку реализуется на тех островах арктического архипелага, которые находятся в российской юрисдикции».

Усиление НАТО

Как отмечают эксперты, именно страны НАТО являются источником постоянной военной активности в регионе. На днях в Норвегии у границ России завершились масштабные арктические учения Североатлантического альянса Trident Juncture 2018, стартовавшие в конце октября.

Манёвры, в которых приняли участие 50 тыс. человек, были задействованы 10 тыс. боевых машин, 150 самолётов и вертолётов, 60 кораблей, признаны самими крупными в рамках НАТО со времён окончания холодной войны. Впервые за 30 лет в Арктику вошёл американский авианосец Harry S. Truman.

Для «сдерживания России» в прилегающих к арктическим водам регионах Северной Атлантики в сентябре текущего года США официально восстановили Второй флот, расформированный в 2011 году.

В Пентагоне ранее заявляли о планах принимать участие в различных мероприятиях с целью совершенствования опыта ведения боевых операций в полярных условиях. Арктическая доктрина США, принятая в 2016 году, предписывает Пентагону отвечать демонстративными манёврами на попытки любых стран ограничить проход американских коммерческих и военных кораблей через арктические воды.

Не отстают от американцев и их ближайшие союзники — британцы. 30 сентября глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил о новой арктической стратегии своего ведомства, подразумевающей присутствие британского контингента в арктических районах Норвегии на протяжении как минимум десяти лет. Кроме того, с 2019 года британские самолёты Typhoon впервые начнут патрулировать воздушное пространство Исландии.

О нарастании напряжённости в Арктике в связи с деятельностью зарубежных государств ранее предупреждало российское Минобороны.

«Сегодня Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств. Это может привести к нарастанию конфликтного потенциала в данном регионе», — отметил 31 августа министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Арктические учения ВС США

© U.S. Army

«Америка движется по пути постепенного освоения арктических технологий. Они понимают, что Арктика меняется, появляются новые возможности, и они стремятся их использовать», — отмечает Александров.

«Очевидные слабости»

Однако пока американцы далеки от того, чтобы получить стратегическое преимущество в Арктическом регионе. Главной задачей, которую ставила перед собой Счётная палата США, проводя исследование рисков для Соединённых Штатов в Арктическом регионе, — независимая оценка доклада ВМС США относительно действий этого вида войск в Арктике. Такой доклад американские военные в соответствии с законом о военном бюджете США на 2018 год представили в июле текущего года.

В этом документе командование ВМС утверждает, что сможет обеспечить интересы США в Арктике, делая ставку на существующие ресурсы: авиацию, подводные и надводные корабли.

Американская подлодка Hampton класса «Лос-Анджелес» во льдах Арктики

© U.S. Navy

Однако, как выяснила американская Счётная палата, ВМС могут «столкнуться с ограничениями» при использовании надводных кораблей, так как они плохо приспособлены для службы в полярных широтах. Программы по модернизации части флота для службы в арктических льдах, по мнению военных моряков, ухудшат такие характеристики кораблей, как скорость и дальность хода, а также устойчивость к качке. Кроме того, такие программы осложнят и без того напряжённые попытки поддерживать военное присутствие в других районах Мирового океана. При этом разработка и строительство новых военных судов, способных маневрировать в арктических льдах, займёт 20 лет.

В свою очередь, аудиторы Счётной палаты США отмечают, что в течение последних десяти лет американские ВМС неоднократно сталкивались с проблемами, касающимися ввода в строй новых военных кораблей. Так, расходы на строительство 11 последних поступивших на вооружение головных судов в размере $8 млрд превысили запланированные суммы. Кроме того, сотрудники аппарата ВМС признались аудиторам, что у американских судостроителей не хватает опыта для строительства боевых судов, предназначенных для действий в условиях Арктики.

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Вопрос, как преодолеть эти проблемы, доклад Счётной палаты оставляет открытым. В нём отмечается, что американские военные оценивают сейчас плюсы и минусы тех или иных решений. Среди возможных вариантов поиска ответа — изучение опыта Финляндии, Норвегии, Дании и Канады. Кроме того, США, как утверждается в докладе, могут восполнить собственные недостатки за счёт привлечения к операциям в Арктике союзников и использования потенциала Береговой охраны, подчиняющейся Министерству внутренней безопасности США.

«У американцев есть очевидные слабости по ледокольному флоту», — считает Александров. Эту же особенность отмечает и Коротченко, подчёркивая, что Россия, в отличие от США, уверенно чувствует себя в водах Северного Ледовитого океана.

«У нас всё хорошо в Арктике, там находится мощнейший атомный ледокольный флот. Россия обладает уникальной компетенцией в данной сфере», — подчеркнул военный эксперт.

В то же время, по мнению Александрова, существенную помощь Вашингтону могут оказать союзники.

Ледокол Henry Larsen береговой охраны Канады

Reuters

© Chris Wattie

«Американцам есть на кого опереться, — отмечает политолог. — Это их союзники по НАТО — та же Канада, Норвегия, Дания. Они могут помочь технологиями. В США действительно не развиты технологии строительства ледокольного флота, но такие суда строятся на финских верфях и в Норвегии».

Битва за путь

В документе Счётной палаты США также отмечается, что увеличение трафика в приарктической зоне в сочетании с экстремальными арктическими условиями и ограниченной инфраструктурой в этом районе увеличивает вероятность морских инцидентов, затрагивающих жизни людей, природные ресурсы, экономическую безопасность и окружающую среду. Другой фактор риска — якобы возросшая российская активность в приполярной зоне.

«В технических комментариях, представленных Береговой охраной, сообщается об областях, сопряжённых с серьёзным риском, в том числе речь идёт о морских перевозках и российских инвестициях в объекты энергетики, логистики и инфраструктуры вдоль Северного морского пути, — утверждается в документе. — Несмотря на то что Береговая охрана отмечает в целом меньший объём морской деятельности в Арктике по сравнению с другими регионами планеты, увеличение перевозок в сочетании с тяжёлыми арктическими условиями и ограниченностью инфраструктуры в регионе повышает вероятность морских инцидентов, от которых могут пострадать люди, природные ресурсы, экономическая безопасность и экология».

По словам Александрова, хотя экологические риски при эксплуатации природных ресурсов в Арктике существуют, они равным образом относятся как к проектам России, так и к аналогичным американским планам относительно Аляски. Он считает, что озабоченность американского ведомства эксплуатацией Северного морского пути вызвана совсем не заботой об экологии или безопасности мореплавания.

«Скорее всего, это некая риторика, за который стоят опасения, что Россия опережает Америку в развитии арктических транспортных магистралей. Это элемент конкурентной борьбы с целью сдержать развитие арктических путей», — считает эксперт.

Он отмечает, что на данный момент именно Северный морской путь является наиболее перспективным транспортным маршрутом в Арктике. Находящийся между островами Северной Канады Северо-западный проход почти на 500 морских миль длиннее, а условия навигации там сложнее. Поэтому США оспаривают российский контроль над Северным морским путём, ссылаясь на принципы свободы мореплавания, подчеркнул эксперт.

Однако, по словам Коротченко, Россия может дать отпор любым попыткам посягательства на свой суверенитет.

«Пусть лучше американцы не лезут в наши территориальные воды, потому что если они здесь появятся, то получат адекватный ответ, — заявил военный эксперт. — Мы потому и занимаемся военной активностью в Арктике, чтобы у них не возникло желания даже попытаться на нас надавить».