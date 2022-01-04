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«Элемент информационной атаки»: почему Вашингтон в очередной раз допустил вероятность «вторжения» России на Украину

04 января 2022, 00:15  •  145 • В мире
Джо Байден «ясно дал понять», что со стороны Соединённых Штатов и их союзников последует «решительный ответ» в случае «вторжения» России на украинскую территорию. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки по итогам телефонных переговоров Байдена и Владимира Зеленского. При этом ранее в украинском Совете нацбезопасности и обороны подчеркнули, что не наблюдают «угроз для открытой агрессии со стороны России». По мнению экспертов, речь идёт об усилении военно-политического давления со стороны Вашингтона.
 
Президент США Джо Байден / флаг Украины © AP / Getty Images
 

Президент США Джо Байден во время телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал, что Соединённые Штаты и их союзники ответят решительно «в случае дальнейшего вторжения России на Украину». Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Джен Псаки, опубликованном на сайте Белого дома.

«Сегодня президент Джозеф Байден провёл (телефонный. — RT) разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Байден ясно дал понять, что в случае дальнейшего вторжения России на Украину со стороны Соединённых Штатов и их союзников последует решительный ответ», — говорится в заявлении.

По словам Псаки, глава Белого дома вместе с украинским лидером заявил о поддержке дипломатической работы, которая начнётся в рамках Диалога по стратегической стабильности, а также на площадках Североатлантического альянса (по линии Совета Россия — НАТО) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Кроме того, Байден подтвердил приверженность Соединённых Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины, высказался в поддержку мер «по укреплению доверия и деэскалации напряжённости в Донбассе», а также активной дипломатической работе для продвижения реализации Минских соглашений, «что подкрепляет усилия в рамках Нормандского формата».

Обвинительная риторика

Напомним, Соединённые Штаты не в первый раз обвиняют Москву в якобы агрессивных намерениях в отношении Украины.

Так, 17 декабря на заседании Совета по международным отношениям помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в России якобы ещё «не приняли решение» по поводу «вторжения» на Украину. По его словам, анализ, представленный американским разведсообществом и якобы указывающий на то, что «российские власти серьёзно рассматривают подобный шаг и занимаются его оперативным планированием, вполне обоснован».

20 декабря о наличии якобы значительного военного присутствия России у границы с Украиной во время брифинга для прессы сказал и официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Решительный ответ» в случае вторжения РФ на Украину пообещал 30 декабря и Джо Байден во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. 

Вместе с тем, несмотря на «обеспокоенность» американской стороны ситуацией на российско-украинской границе, ещё на прошлой неделе во время брифинга секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев не видит большой опасности и значительного скопления российских военных у своих рубежей, а также не наблюдает угроз «агрессии» со стороны России.

О том, что Россия не планирует ни на кого нападать, неоднократно подчёркивали в Москве. Так, в декабрьском интервью американскому журналу Newsweek посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что «ежедневные предупреждения» американской стороны о якобы наращивании военного присутствия России вблизи украинской границы «есть не что иное, как пропаганда».

«Напомню, что Россия имеет полное право беспрепятственно перемещать свои войска на собственной территории и проводить учебные мероприятия. Мы никому не угрожаем», — подчеркнул Антонов.

«Представить страной-агрессором»

Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, такой обвинительной стратегии Вашингтон придерживается уже на протяжении нескольких месяцев. Аналитик подчеркнул, что США даже не смущает тот факт, что в СНБО говорят об отсутствии угроз со стороны Москвы.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в Киеве не видят опасности и большого скопления военных у своих границ, а также «угроз для открытой агрессии со стороны Российской Федерации».

«Эта несогласованность заявлений США и Украины связана с тем, что инициатива по такого рода обвинениям находится в руках Вашингтона. Именно Белый дом является заказчиком этой эскалации напряжённости. Все сообщения о якобы планируемом «вторжении» РФ на украинскую территорию — не что иное, как элемент информационной атаки на Россию», — заявил Шаповалов в беседе с RT.

И эта атака, по его словам, только набирает обороты.

«Мы слышим обвинительные заявления со стороны множества высокопоставленных официальных лиц США, которые сопровождаются также угрозами в адрес РФ и действиями американских и натовских военных, участвующих в манёврах у российских границ», — сказал Шаповалов.

По мнению эксперта, наращивая таким образом давление на Россию, Соединённые Штаты хотят повысить свои ставки в преддверии переговоров по гарантиям взаимной безопасности.

«Это старая тактика Вашингтона — стремление занять более сильную переговорную позицию, создавая удобный для себя информационный шум», — пояснил аналитик.

Вместе с тем Шаповалов считает, что обвинительную риторику Вашингтона не стоит рассматривать исключительно в контексте предстоящих переговоров по безопасности. По его мнению, США предпринимают действия, направленные против России, у которых может быть более «долгоиграющий эффект».

«Речь идёт об усилении военно-политического давления на РФ со стороны США, об эскалации напряжённости в непосредственной близости от российских границ», — полагает эксперт.

Вместе с тем, регулярно повторяя фразу о «решительном ответе», США не готовы реально воевать за Украину, уверен Шаповалов.

«Зато Вашингтон вполне готов использовать ситуацию вокруг Украины в своих целях, желая максимально навредить Москве. Вообще США — самый ненадёжный союзник для тех стран, которые уповают на их защиту», — отметил аналитик.

В свою очередь, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман считает, что, раскручивая тему мнимой российской агрессии в адрес Киева, США таким образом обосновывают необходимость присутствия собственных вооружённых сил как на территории Украины, так и в Восточной Европе в целом.

  • Белый дом
  • Gettyimages.ru
  • © Glowimages

«В тоже время эта тематика служит удобным поводом для того, чтобы представить Россию страной-агрессором, вероятность «нападения» которой на Украину якобы крайне велика. Такая риторика удобна для Вашингтона — под неё можно подверстать санкции и другие крайне недружелюбные меры», — отметил Фельдман в разговоре с RT.

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