"Элемент грубого давления": Россия обвинила Запад во вмешательстве во внутренние дела Сирии

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В МИД РФ в очередной заявила о поддержке суверенитета и независимости САР

Россия оценила реакцию ряда западных стран на итоги выборов, прошедших в Сирии. Так, МИД РФ жестко осудил заявления иностранных государств о том, что состоявшееся голосование было нелегитимным.

Российская сторона осудила Запад за попытку "грубого политического давления на Дамаск и очередную попытку вмешательства во внутренние дела Сирии", поскольку критические заявления в адрес местной власти прозвучали еще до проведения выборов.

"Никто не вправе диктовать сирийцам, когда и при каких условиях они должны избирать главу своего государства",

– цитирует российское министерство иностранных дел РИА "Новости".

Также в ведомстве подчеркнули, что Россия продолжит поддерживать независимость и территориальную целостность страны, а также помогать в устранении последствий многолетнего конфликта.

Напомним, что выборы в Сирии состоялись накануне. Явка составила 78,64%. По результатам голосования Башар Асад был избран сирийцами на еще один срок. Действующего президента поддержали 95,1% избирателей.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты, Евросоюз и Турция отказались признавать итоги голосования, назвав проводившуюся предвыборную кампанию "фарсом".

Оценивая результаты голосования, эксперты отмечают, что выборы вряд ли помогут восстановить стабильность в стране, поскольку на данный момент на территории Сирии слишком велико влияние внешних игроков, не говоря уже о внутренних расколах.