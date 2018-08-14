«Элемент эскалации»: почему США заморозили сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу

Решение США заморозить сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу приведёт к «дальнейшей интоксикации международных отношений». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее Дональд Трамп утвердил проект военного бюджета, в котором среди прочего прописан запрет на финансирование данного договора. Эксперты считают, что Вашингтон целенаправленно ухудшает отношения с Россией. По мнению аналитиков, это связано с «антироссийской истерией в преддверии промежуточных выборов в конгресс».

МИД России отреагировал на решение США заморозить сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу. Заместитель главы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков считает, что этот шаг Белого дома ведёт к «дальнейшей интоксикации международных отношений».

«Вместо того чтобы заниматься этой темой в рамках консультативной комиссии по открытому небу, мы читаем в новом законе, что приостанавливается финансирование мероприятий по его выполнению. Что ж, это американский выбор. Это путь к дальнейшей интоксикации международных отношений односторонними подходами. Об этом приходится только сожалеть», — приводит слова Рябкова РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2019 год. Документ, получивший имя сенатора Джона Маккейна, предполагает выделение более $700 млрд долларов на национальную оборону.

В частности, в бюджете оговаривается заморозка сотрудничества с Россией в рамках Договора по открытому небу. В документе утверждается, что якобы именно Россия несёт ответственность за невыполнение условий договора. Общая суть заявления была опубликована на сайте пресс-службы Белого дома.

Данный договор гарантирует возможность двум странам совершать наблюдательные полёты над территорией друг друга. В одном из пунктов утверждённого Трампом военного бюджета сказано, что деньги на программу выделять запрещено, до тех пор пока президент США не представит конгрессу доказательства выполнения Россией условий двустороннего соглашения.

Утверждается, что РФ якобы нарушает условия договора, поэтому она должна прекратить использование данных, получаемых во время полётов, в разведывательных целях, а также каждый раз объяснять, с какой целью производятся облёты определённых территорий.

Договор по открытому небу был заключён весной 1992 года. На сегодняшний день его подписали представители 23 стран — членов ОБСЕ. Москва ратифицировала документ в 2001 году. Последний инспекционный полёт российский военный самолёт совершил в августе прошлого года: впервые в истории договора он пролетел над Пентагоном, Белым домом и Капитолием.

«Будем надеяться на трезвость»

Опрошенные RT эксперты считают антироссийскую направленность военного бюджета США необоснованной.

«Ведь Россия полностью выполняет все свои договорные обязательства и все обещания, которые давала, — заявил RT первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников. — Не знаю, на каком основании американская сторона не удовлетворена теми доводами и объяснениями, которые приводит российская сторона».

Сложившаяся ситуация, по его словам, напоминает разговор слепого с глухим. «Мы даём все пояснения, но, несмотря на это, коллеги остаются на своих, совершенно необъяснимых позициях. Будем настаивать, будем надеяться, что трезвое мышление будет характеризовать работу наших американских коллег», — подчеркнул Серебренников.

«Политика, проводимая США, неприемлема для такого государства, как Россия, с её колоссальной историей, свободолюбивым народом, мощными вооружёнными силами — они это чувствуют и понимают. Мы не Иран, не Ирак, не Ливия. Вот они и цепляются к различным тактическим вариантам», — заявил RT российский военачальник, командующий Воздушно-десантными войсками России в 1996—2003 годах, генерал-полковник Георгий Шпак.

По его словам, действия Вашингтона — «это просто хамство высшей квалификации».

Как считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, заморозка сотрудничества по Договору об открытом небе — только эпизод в той истории, которая сопутствует деградации российско-американских отношений. Специалист также напомнил, что в оборонном бюджете есть ещё и пункты о том, что Россия в одностороннем порядке якобы фактически вышла из СНВ-3, из РМСД.

Президент США подписал новый военный бюджет США, включающий «антироссийские пункты»

Reuters

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«Очевидно, что мы присутствуем при очередном элементе эскалации напряжённости политических или даже военно-политических отношений между Соединёнными Штатами и Россией, — рассуждает политолог. — Выход США из Договора об открытом небе — ещё один эпизод в этой эскалации и деградации. Очевидно, что он не последний и за ним последуют ещё многие и многие другие. Тем не менее Соединённые Штаты (опять-таки в одностороннем порядке) делают шаги, которые крайне негативно повлияют на весь комплекс отношений».

Брутер считает, что Россия предпримет ответные шаги. «Принципиальное значение имеет то, как и с каким багажом, с какими перспективами, с каким видением Россия будет подходить к следующим этапам подобной политики Соединённых Штатов. Очевидно, что Россия будет выстраивать свою систему безопасности, свои многочисленные и разноплановые ответы на это», — заключил эксперт.

«Договор важен»

«Этот договор на самом деле важен, но в нём уже были сбои, которые не позволяли в полной мере его использовать, и американцы часто нарушали его, — объяснил RT член Совета Федерации Игорь Морозов. — Внутриполитическая ситуация в США не позволяет сегодня даже разговора вести об улучшении отношений или вывода их из тупика».

Он убеждён, что замораживание сотрудничества с Россией в рамках Договора по открытому небу ещё раз свидетельствует о том, что до промежуточных выборов в конгресс в ноябре этого года будет продолжаться антироссийская истерия.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин полагает, что США будут предпринимать и иные шаги, направленные против России. «Я думаю, что всё это будет делаться вне зависимости от того, сколько сроков будет Трамп, — говорит парламентарий. — Потому что Российская Федерация в поле зрения интересов США рассматривается как сырьевой придаток, как страна, у которой не должно быть никакого самостоятельного манёвра в действиях на международной арене. И есть определённый пакет документов, который с нашей страной подписывался, когда она была в латентном состоянии, которое гарантировало абсолютную и беспрекословную подчинённость Америке».

Однако теперь, когда Российская Федерация проявляет самостоятельность, США будут пытаться её таким образом «воспитывать», считает Шерин.

«Сегодня Америка пытается дать нам понять, что именно в таком состоянии они нас и будут принимать, то есть в виде абсолютно управляемой страны, — сказал Шерин. — А как может управляемая страна самостоятельно принимать решения о каких-то военных действиях на территории той же Сирии? Это очень серьёзно бьёт по авторитету США, поэтому этот план будет развиваться и дальше».

Заслуженный военный лётчик, замглавного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов напомнил RT, что Договор об открытом небе был направлен на то, чтобы разрядить обстановку после окончания холодной войны. Эксперт пояснил при этом, что сам факт заморозки договора России ущерба не нанесёт.

«Всё, что нам нужно сделать, — это взаимно сократить... полёты, то есть квотировать возможность использования воздушного пространства», — сказал Попов.

По мнению авиаэксперта, этот демарш США на самом деле не скажется «на составе полётов для общей системы безопасности».