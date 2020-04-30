«Элемент дестабилизации»: чем грозит использование США баллистических ракет с ядерными боеголовками малой мощности

Решение Вашингтона оснащать межконтинентальные баллистические ракеты тактическими ядерными боезарядами повышает риск ядерного конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее на боевое дежурство в США заступили баллистические ракеты Trident II с боеголовками малой мощности W76-2. Как объяснили эксперты, подобные снаряды предназначены для использования в локальных конфликтах. Однако, отмечают аналитики, такие действия со стороны Соединённых Штатов действительно снижают порог применения ядерного оружия.

Принятие США на вооружение тактических ядерных боезарядов малой мощности — опасный прецедент, который приведёт к снижению порога применения ядерного оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы обратили внимание на опубликованный 24 апреля на сайте Госдепа материал, он был посвящён вопросу создания в США ядерных боезарядов малой мощности W76-2 и оснащению ими части баллистических ракет... Trident II. Необходимость разработки и развёртывания ядерного оружия малой мощности подаётся как реакция США на «усиление глобальных угроз», в первую очередь «наращивание ядерного потенциала России и Китая». Как мы уже не раз разъясняли, считаем подобный шаг опасным. Он является... элементом дестабилизации», —сказала Захарова на брифинге.

По её словам, подобными действиями Вашингтон фактически стирает грань «между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием», что «неизбежно ведёт к понижению ядерного порога и росту угрозы ядерного конфликта».

«Это не только наше мнение — подобная точка зрения высказывается в том числе авторитетными представителями американского академического сообщества, собственно говоря, даже и конгресса США», — добавила представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что любая атака с применением американской баллистической ракеты, вне зависимости от характеристик её оснащения, будет воспринята как нападение с применением ядерного оружия.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

РИА Новости

© Виталий Белоусов

«Желающие порассуждать о гибкости американского ядерного потенциала, вот все, кому хочется это сделать, должны понимать, что, согласно российской военной доктрине, подобные действия будут считаться основанием для ответного применения ядерного оружия со стороны России», — указала она.

Против России и Китая

В феврале 2020 года Министерство обороны США сообщило о том, что новейшие ядерные боеголовки малой мощности W76-2 были поставлены на боевое дежурство. Данная мера объяснялась необходимостью противодействовать России, которая якобы своей политикой снижает порог применения тактического ядерного оружия.

«Это позволит укрепить потенциал сдерживания и обеспечит Соединённые Штаты быстрым и более жизнеспособным стратегическим оружием малой мощности. Это решение соответствует нашей приверженности тактике расширенного сдерживания и показывает потенциальным противникам, что ограниченное использование ядерного оружия не даёт никаких преимуществ, поскольку Соединённые Штаты способны убедительно и решительно реагировать на любые угрозы», — отмечалось в заявлении Пентагона.

В тексте также пояснялось, что данный шаг был сделан в соответствии с положениями «Обзора ядерной политики» (Nuclear Posture Review) Министерства обороны США за 2018 год, в котором говорилось о необходимости «регионального сдерживания» РФ, Китая, КНДР и противодействия «ядерным амбициям» Ирана.

В апреле необходимость развёртывания МБР с тактическим ЯО была вновь обоснована Вашингтоном — на этот раз в докладе американского Бюро по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению. Это ведомство входит в состав Государственного департамента и занимается вопросами, связанными с контролем над стратегическим оружием. Авторы документа подчеркнули, что США были вынуждены пойти на этот шаг из-за якобы агрессивных действий России и Китая.

«Последние несколько лет и Москва, и Пекин активно развивают способность противостоять Соединённым Штатам в случае кризиса с угрозой применения тактического ядерного оружия. По своей природе подобное оружие потенциально может представлять для нас непреодолимую проблему на ранних этапах обостряющегося конфликта, — утверждалось в документе. — По всей видимости, доктрина России предусматривает ограниченное использование ядерного оружия в пределах театра конфликта, и на это нацелена подготовка российских военных. Если Россия или КНР решатся на подобный шаг, то мы должны быть уверены, что нам не придётся выбирать между тем, чтобы нанести несоразмерно гораздо более мощный ядерный удар или позволить агрессору достичь своей цели».

Как отметили опрошенные RT эксперты, обвиняя Москву в снижении порога применения ядерного оружия, американцы не приводят никаких доказательств. Между тем Россия, наоборот, последовательно выступает против применения ядерного оружия в любом виде и сама, в отличие от Вашингтона, его никогда не использовала.

«Точка зрения нашей страны известна, мы считаем недопустимым любое применение ядерного оружия независимо от его мощности», — отметил в интервью RT редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Удобный инструмент»

Боеголовки малой мощности W76-2 являются тактическим ядерным оружием. Подобный класс вооружений предназначен для локального применения против крупных объектов противника на фронте и в ближайших тылах. Его мощность в тротиловом эквиваленте обычно не превышает нескольких килотонн. Этим он отличается от стратегического ЯО, которое обладает гораздо более разрушительной силой и является орудием глобальной войны.

Американская атомная подводная лодка USS Tennessee

Reuters

© Specialist 1st Class James Kimber / U.S. Navy

Тактическое ядерное оружие может выпускаться в виде авиабомб и артиллерийских снарядов или же устанавливаться на ракеты, в частности баллистические. В последнем случае, отмечают эксперты, особую опасность представляет тот факт, что запущенную баллистическую ракету с зарядом малой мощности невозможно отличить от аналогичной ракеты, оснащённой стратегическим ЯО.

Такая ситуация существенно повышает риски глобального ядерного конфликта, утверждают аналитики. Именно по этой причине ранее стороны старались избегать оснащения межконтинентальных баллистических ракет такими зарядами.

«Для военных баллистическая ракета, оснащённая тактическим ЯО, является весьма удобным инструментом, но для глобальной безопасности и стратегической стабильности — это фактор огромного риска. Внешне это баллистическая ракета, поэтому она соответствующим образом будет опознаваться системами предупреждения о ракетном нападении. В результате пуск такой МБР будет воспринят как начало глобального ракетно-ядерного удара, что повлечёт за собой ответную атаку и начало ядерной войны», — рассказал RT сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин.

При этом, как отметил военный аналитик Дмитрий Литовкин в интервью RT, такие боезаряды на сегодняшний день не подпадают ни под какие международные договоры в сфере ограничения вооружений.

«Они никак не контролируются. Их созданием американцы не нарушают существующий договор СНВ-III, так как при этом не увеличивается количество носителей. Юридически у них развязаны руки», — пояснил он.

Технически W76-2 является облегчённой версией другой боеголовки — W76-1. По данным Федерации американских учёных (Federation of American Scientists, FAS), её мощность составляет около пяти килотонн, в то время как у более старшей модели этот показатель равняется 90 кт. Для сравнения: мощность сброшенной на Хиросиму бомбы «Малыш» находилась в пределах 15 кт.

W76-2 устанавливаются на межконтинентальные баллистические ракеты Trident II, предназначенные для размещения на атомных подводных лодках. В FAS отмечают, что первой субмариной с такими МБР на борту стала USS Tennessee класса Ohio.

По данным FAS, первая W76-2 была изготовлена ещё в феврале 2019 года. Всего, отмечают в Федерации, американская промышленность произвела около 50 таких боезарядов.

Стоит отметить, что W76-2 — не единственный тип ядерного оружия малой мощности, который стоит на вооружении США. Как подсчитали в FAS, Вашингтон располагает в общей сложности 1 тыс. единиц различных снарядов подобного класса. При этом в качестве средств доставки могут использоваться крылатые ракеты и самолёты.

«Прецедентный вид оружия»

По мнению Виктора Мураховского, подобное «заигрывание» Вашингтона с тактическим ЯО действительно снижает порог применения ядерного оружия.

«Наше беспокойство вполне оправдано. Американцы считают, что в некоторых случаях возможно применение маломощного ядерного оружия, так как якобы это не приведёт к ядерной войне. Но на самом деле это, наоборот, существенно повышает риски её начала. Именно поэтому наша страна выступает против этого», — сказал он.

С этой точкой зрения согласен и Вадим Козюлин.

«Подобное вооружение провоцирует на ответную реакцию — в этом опасность. Об этом постоянно напоминают наши дипломаты», — заявил эксперт.

В свою очередь, Дмитрий Литовкин считает, что на практике Вашингтон не станет применять подобное оружие, по крайней мере, против другой ядерной державы. Для Белого дома это, скорее, инструмент давления.

«Ядерное оружие — очень прецедентный вид оружия. Его нельзя просто так использовать, так как затем найдутся и другие желающие повторить это. Но в качестве политического аргумента оно будет активно задействоваться Вашингтоном. Это военно-политический цинизм со стороны США, своего рода шантаж», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что подобные действия США всё больше напоминают логику холодной войны. По его мнению, Москва и Вашингтон должны не допустить возврата к гонке вооружений. Для этого им надо сначала пролонгировать договор СНВ-3, а затем сесть за стол переговоров для создания нового соглашения, которое учло бы все последние технологические изменения в этой сфере.

«Это повод вести переговоры. Такие вещи надо решать за столом переговоров в открытом диалоге. Но на данный момент США даже СНВ-III не спешат продлевать», — отметил Литовкин.

В сложившихся условиях, считает аналитик, Россия будет предпринимать все необходимые шаги для обеспечения собственной безопасности.

«Если они допускают возможность применения баллистической ракеты с зарядами малой мощности для сдерживания России, то мы будем делать всё возможное, чтобы нивелировать эту угрозу: совершенствовать систему противоракетной обороны, станции радиолокационного обнаружения пуска баллистических ракет, продолжать укреплять ракетно-ядерный щит», — заключил он.