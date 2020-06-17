«Элемент давления»: почему Трамп планирует сократить численность американских военных в Германии

Дональд Трамп заявил о планах более чем вдвое сократить количество американских военных в ФРГ. По его словам, Германия недостаточно тратит на финансирование альянса. Как отмечает глава Белого дома, США не должны защищать Германию, если немецкие власти не собираются платить по счетам. Также президент США упрекнул Берлин за сотрудничество с Москвой в сфере энергетики. По мнению экспертов, «такую аргументацию главы Белого дома трудно назвать корректной и обоснованной», поскольку ФРГ участвует в строительстве «Северного потока — 2» и покупает российский газ из-за экономической выгоды, в то время как «в случае с НАТО» Берлин «не получает ощутимых дивидендов», отмечают аналитики.

Президент США Дональд Трамп пообещал сократить количество американских военных в Германии более чем вдвое, упрекнув Берлин за сотрудничество с Москвой в сфере энергетики и обвинив его в недостаточном финансировании НАТО.

«Мы сокращаем численность (американского контингента. — RT) до 25 тыс. военнослужащих. Посмотрим, что из этого выйдет. Но Германия не платит взносы. Кроме того, именно я поднял эту тему. Все твердят о связях Трампа с Россией. А я уже давно говорил: почему Германия платит России миллиарды долларов за энергоресурсы, а потом мы должны защищать Германию от России? Как это работает? Так не пойдёт», — сказал Трамп журналистам.

Американский лидер также уточнил, что сейчас на территории ФРГ находятся 52 тыс. военнослужащих США.

«Это невероятно много. И Соединённые Штаты несут в связи с этим невероятные расходы, а тем временем Германия, как вы знаете, нарушает обязательства по взносам в НАТО», — заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, вклад ФРГ в финансирование альянса является недостаточным.

«Германия платит один процент (от ВВП. — RT), хотя должна была бы платить два. Но даже два процента — это очень мало. Должно быть гораздо больше. Так что она не доплачивает миллиарды долларов», — сообщил Трамп.

В то же время американские военнослужащие, которым «хорошо платят», живут в Германии и «тратят там огромные деньги», подчеркнул президент США.

«Районы вокруг (военных. — RT) баз в Германии процветают. Брать Германия берёт. И при всём этом она плохо обходится с нами в том, что касается торговли», — отметил глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что за годы торгового сотрудничества с ФРГ «США теряют сотни миллиардов долларов».

«Соединённые Штаты её (Германию. — RT) защищают, а она наживается на торговле с нами, — отметил Трамп. — Мы работаем над соглашением с Германией, но всё это очень несправедливо. И могу сказать, наиболее недобросовестно ведёт себя именно Германия».

Белый дом

© Jonathan Ernst/Reuters

В ответ на заявления Трампа о сокращении контингента посол ФРГ в США Эмили Хабер подчеркнула, что американский военный контингент находится в Европе для защиты трансатлантической безопасности и демонстрации глобальной мощи Соединённых Штатов.

«Американские военные находятся там не для защиты Германии, а для обеспечения трансатлантической безопасности... А также для поддержания американского присутствия в Африке и Азии», — заявила Хабер.

На информацию о сокращении американского контингента в Германии отреагировал ранее и глава МИД ФРГ Хайко Маас. По его словам, нет ничего удивительного в том, что данный шаг США не согласовывался с немецкой стороной.

«Если видно, что такое решение (о выводе военнослужащих США из Германии. — RT) не было согласовано стопроцентно в американском правительстве, то неудивительно, что и с нами оно не было согласовано», — сообщил министр в эфире немецкого телеканала ZDF.

По словам главы ведомства, «многие в Вашингтоне недовольны тем, как это решение было принято».

Кроме того, Маас назвал сложными отношения между Берлином и Вашингтоном.

«Скажем так, это сложно», — заявил Маас, отвечая на вопрос, в каком состоянии в настоящее время находятся двусторонние отношения Берлина и Вашингтона.

Некорректная аргументация

Декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров считает неслучайным тот факт, что, мотивируя необходимость сокращения американского контингента в Германии, Трамп в качестве одного из аргументов называет сотрудничество ФРГ с Россией в сфере энергетики.

«Тут глава Белого дома подразумевает в первую очередь строительство «Северного потока — 2». И сокращение контингента Трамп фактически использует как элемент давления на Берлин, чтобы он прекратил сотрудничество с Москвой по строительству газопровода. То есть Трамп даёт понять, что готов оказывать давление даже на союзника по НАТО ради экономической выгоды и желания продвигать свой СПГ», — отметил Сидоров в беседе с RT.

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, отсылка к энергетическому сотрудничеству Берлина и Москвы в заявлении Трампа «выглядит крайне странно».

«Такую аргументацию трудно назвать корректной и обоснованной. Германия работает с Россией в рамках «Северного потока — 2» и покупает российский газ, чтобы обеспечить своё население необходимыми ресурсами по выгодным ценам, получая от этого экономическую выгоду. В случае же с НАТО ФРГ не получает ощутимых дивидендов — блок тратит деньги на американский ВПК и учитывает только интересы США», — заявил эксперт.

По словам Сидорова, риторика Трампа говорит о том, что Соединённые Штаты «намерены любыми способами попытаться заблокировать «Северный поток — 2».

«Однако, несмотря на эти усилия Вашингтона, газопровод всё равно будет достроен», — уверен аналитик.

При этом Сидоров отмечает, что заявление Трампа ещё не означает фактическое сокращение контингента США в Германии или его перевод, например, в Польшу.

Военный контингент США в Германии

Reuters

© Fabian Bimmer

«Слова американских политиков часто расходятся с делом. В данном случае это больше похоже на дипломатический ход Трампа, цель которого — надавить на Германию и заставить её идти строго в фарватере Вашингтона. Тем более что для передислокации войск в Польшу необходимо будет создавать соответствующую инфраструктуру — казармы, полигоны и другие объекты. Всё это достаточно затратно», — пояснил эксперт.

Что же касается военной стратегии, то и тут Соединённые Штаты «ничего не выиграют» из-за перевода части войск из ФРГ, полагает Сидоров.

«В гипотетическом конфликте с Россией, о котором нередко говорят в НАТО и США, Польша будет находиться на фронтовой линии. Поэтому переводить туда ударные американские части, с точки зрения того же Пентагона, было бы неправильно. Потому что войска, которые расположены в Германии, являются опорными. Их можно развернуть, усилив частями, переброшенными из США. В случае непредвиденного конфликта с Россией американские военные в Польше сразу окажутся под ударом», — отметил аналитик.

"Выдвигай права в России": В Латвии врач спровоцировал скандал в больнице из-за русского языка По мнению Оленченко, даже если США в итоге и выведут часть своих войск из ФРГ, для немецкой стороны это «не будет значительной потерей».

«Германия никогда не просила американцев разворачивать свои войска на её территории. Это была инициатива США после завершения Второй мировой войны, ещё до учреждения блока НАТО. Потом им был предан статус американских баз, а затем и статус компонента альянса», — напомнил эксперт.

«Политический блеф»

По мнению экспертов, заявлением о сокращении военного контингента США в Германии Трамп также хочет показать и другим союзникам по НАТО, что, если они не будут в достаточной степени вкладываться в альянс и действовать в интересах Вашингтона, последствия не заставят себя ждать.

Напомним, с требованиями к странам — членам НАТО повысить свои расходы на нужды альянса Трамп выступал неоднократно. Ещё во время своей предвыборной кампании он обещал пересмотреть обязательства Соединённых Штатов в рамках блока, если остальные члены альянса не станут повышать расходы на оборону до 2% своего ВВП.

Позже, в январе 2017 года, глава Белого дома обвинил государства блока в недостаточных тратах на оборону. После этого Трамп продолжал периодически затрагивать ставшую уже традиционной тему того, что далеко не все страны Североатлантического альянса отдают на его оборонные нужды предписанные 2%.

В мае того же года американский лидер на саммите НАТО заявил, что 23 из 28 стран (на тот момент в составе блока их было 28) «не платят за свою оборону то, что должны, и это нечестно по отношению к американскому народу и налогоплательщикам».

Тему финансирования блока другими странами альянса Трамп поднял и на аналогичной встрече в 2018 году. Тогда он выразил недовольство тем, что Берлин намеревается достичь уровня расходов на оборону в размере 2% от ВВП лишь к концу 2020-х — началу 2030-х.

А в декабре 2019 года по окончании саммита НАТО в Лондоне американский президент сообщил, что «заставил» лидеров, входящих в блок государств, в совокупности платить ежегодно на $130 млрд больше.

The Fake News Media is doing everything possible to belittle my VERY successful trip to London for NATO. I got along great with the NATO leaders, even getting them to pay $130 Billion a year more, & $400 Billion a year more in 3 years. No increase for U.S., only deep respect! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2019

Однако, как отмечают аналитики, Трамп не намерен останавливаться на достигнутом. В его планах — максимизировать траты других стран и минимизировать расходы США.

Как отметил Андрей Сидоров, новые заявления Трампа относительно вывода более половины американских войск из Германии — часть стратегической линии политики Трампа, направленной на сокращение расходов Соединённых Штатов.

«Глава Белого дома никогда не скрывал своего недовольства тем, что США, по его мнению, несправедливо несут бремя защиты союзников. Это его ключевая установка, он хочет добиться максимального сокращения обязательств Вашингтона в рамках НАТО. И теперь Трамп, угрожая выводом части войск, стремится заставить Германию увеличить расходы на оборону альянса», — заявил эксперт.

Владимир Оленченко, со своей стороны, сообщил, что стратегия ФРГ «воздерживаться от доведения своих расходов по НАТО сразу до 2% ВВП является обоснованной».

«Трамп умалчивает, что значительная часть из трат Берлина на так называемые оборонные расходы блока на самом деле приходится на приобретение и модернизацию американских вооружений», — пояснил аналитик.

Символика НАТО

Reuters

© Yves Herman

Оленченко также назвал заявление Трампа о выводе части войск из Германии «политическим блефом», характерным для американского руководства.

При этом, прогнозируя ответ Берлина на действия американской стороны, эксперт заявил, что отношения Германии и США продолжат ухудшаться, если Трамп переизберётся на второй срок.

«Действующий глава Белого дома своими мерами только усугубляет ситуацию на фоне и так нерадужных перспектив двусторонних отношений Берлина и Вашингтона. Прагматичные немцы уже устали от американского давления, нравоучений и не видят смысла платить за американцев в Европе. При этом США продолжат давить на ФРГ, придумывая для этого новые предлоги. Но у Белого дома не выйдет заставить Германию полностью действовать так, как ему хочется. ФРГ, в свою очередь, будет неуклонно искать пути большего обособления от Соединённых Штатов, проводя всё более независимую политику», — заключил аналитик.