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«Элемент давления»: почему США заявили о намерении заключить «хорошую» сделку с ЕС

30 июля 2018, 08:39  •  67 • В мире
Соединённые Штаты могут отменить пошлины на импорт стали из ЕС, если Вашингтон и Брюссель заключат «хорошее» торговое соглашение. Об этом заявил советник президента США Ларри Кудлоу. Ранее состоялись переговоры между американским лидером Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, в ходе которых обсуждались вопросы торговли. По мнению экспертов, глобализация, которую продвигала Америка, оказалась невыгодна самим Штатам, и теперь они пытаются переформатировать отношения со своими партнёрами, используя экономический шантаж и политическое давление.
 
Президент США и глава Еврокомиссии во время визита Жан-Клода Юнкера в Вашингтон Reuters
 

Соединённые Штаты могут отменить пошлины на импорт европейской стали, если Вашингтону и Брюсселю удастся заключить «хорошее» торговое соглашение. Такое заявление в эфире телеканала CNN сделал глава Национального экономического совета и советник президента США Ларри Кудлоу.

«Если сделка пройдёт хорошо, будет несколько этапов. Не думаю, что будут пошлины на сталь для Европейского союза. Не думаю, что будут пошлины на автомобили», — заявил Кудлоу.

Он также подчеркнул, что в ходе прошедших 25 июля переговоров Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер пришли к соглашению по целому ряду ключевых пунктов.

Вместе с тем Кудлоу вновь подверг критике торговую политику, которой придерживается Китай. Ранее, в четверг, 26 июля, советник президента США по экономическим вопросам в эфире телеканала Fox Business заявил, что Вашингтон и Брюссель могут объединиться в сфере торговли, чтобы противостоять Пекину.

«США и ЕС объединятся в борьбе против Китая, который разрушил систему мировой торговли... высокими пошлинами, барьерами, кражей технологий и интеллектуальной собственности. Китай пришёл к Евросоюзу, ЕС сказал нет. Юнкер вчера очень ясно сказал, что он намерен помочь президенту Трампу с китайской проблемой», — сказал Кудлоу.

При этом экономист отметил, что переговоры с Китаем пока не приводят к каким-либо результатам. Напомним, что 20 июля хозяин Белого дома заявил о готовности ввести пошлины на импортируемые в Соединённые Штаты китайские товары на общую сумму до $505 млрд.

В свою очередь, министр финансов США Стивен Мнучин в беседе с Fox News заявил, что Вашингтон ожидает от Евросоюза открытия рынков для поставок американской сельхозпродукции.

«Мы, в частности, обсуждали соевые бобы, но... было ясно оговорено, что наша цель, как часть общего соглашения, заключается в том, что европейцы должны открыть больше возможностей для наших фермеров и нашего сельского хозяйства», — отметил глава Минфина.

  • Металлургический комбинат в бельгийском Генте
  • Reuters
  • © Yves Herman

«Победа для обеих сторон»

Напомним, в преддверии переговоров 25 июля Дональд Трамп предложил ЕС «отменить все пошлины, барьеры и субсидии», таким образом придя к «по-настоящему свободному рынку» и «справедливой торговле».

По итогам встречи с Жан-Клодом Юнкером президент США заявил, что Вашингтон и Брюссель вступают в новую фазу взаимовыгодных отношений. В частности, по его словам, США и ЕС намерены создать рабочую группу по решению торговых вопросов.

«Мы договорились работать в направлении нулевых пошлин, нулевых барьеров, не относящихся к пошлинам, и нулевых субсидий на промышленные изделия, помимо автомобилей», — заявил Трамп.

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В свою очередь, глава Еврокомиссии рассказал, что стороны условились усилить сотрудничество в энергетическом секторе. Так, Евросоюз планирует нарастить импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) для диверсификации поставок энергоносителей и для этого построит новые СПГ-терминалы.

Кроме того, стороны договорились «объединить усилия для улучшения защиты американских и европейских компаний от несправедливых практик в глобальной торговле», а также тесно взаимодействовать для реформирования Всемирной торговой организации (ВТО).

Министр торговли США назвал достигнутые в ходе переговоров договорённости «победой для обеих сторон», поскольку целью как Вашингтона, так и Брюсселя являются нулевые пошлины и торговые барьеры.

При этом министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж выступает против заключения всеобъемлющего торгового соглашения между Европейским союзом и Соединёнными Штатами. Глава ведомства напомнил, что переговоры на этот счёт между Вашингтоном и Брюсселем два года назад провалились.

«Мы не хотим вступать в переговоры по какому-либо большому соглашению, границы которого мы видели на примере Трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства (TTIP)», — сказал он в интервью AFP.

  • Контейнеры в китайском порту Циндао
  • AFP

«Европа расколота, и сложно сказать, кто победит»

По словам эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, большая часть американского истеблишмента выступает за евроатлантическую солидарность. Однако 45-й президент США придерживается иной точки зрения.

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«Трампу эта солидарность безразлична. Для него как для бизнесмена главное — выгода», — отметил политолог-американист.

«Думаю, теперь Трамп возьмёт бескомпромиссный курс в отношениях с Европой, поскольку американцы становятся менее эффективными, конкурентоспособными. То есть им так или иначе нужно пытаться дожать Европу», — заявил эксперт.

Собеседник RT добавил, что сейчас можно наблюдать за классическим торгом перед заключением сделки. Причём главная цель Вашингтона — переформатировать отношения со своими союзниками и противниками из-за постепенного ослабления лидерских позиций.

Политолог отметил, что примером подобного переговорного процесса может служить жёсткая позиция Соединённых Штатов по вопросу наращивания финансирования НАТО.

«Надо понимать, что у Трампа нет иного выбора просто из-за того, что тот либеральный мировой порядок, который США целенаправленно создавали после 1945 года, уже оказался невыгодным Америке, — заявил эксперт. — То есть Америка в условиях глобализации стала проигравшей стороной, она несёт ущерб от Китая, который находится на гребне глобализации, и от той же Европы».

По словам Блохина, политика протекционизма всегда была неким показателем «надвигающейся бури». Он также подчеркнул, что в настоящее время западный мир расколот по множеству различных вопросов, поэтому Великобритания как часть англосаксонского ядра Запада пытается консолидировать его, используя для этого антироссийскую политику.

«Поэтому и появляются все эти Скрипали, инциденты в Эймсбери, химатаки в Сирии... Они пытаются создать основу для оправдания новой холодной войны против России», — заявил Блохин.

При этом собеседник RT указал на то, что эта новая война не нужна другим странам Запада, в частности Франции, Германии, Италии или Испании. В конфликте заинтересованы именно англосаксы.

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«Какой путь выберет Европа? С одной стороны, США установили очень сильный военно-политический контроль над странами Европы после Второй мировой войны... Скорее всего, Европа может прогнуться под этим давлением Трампа и США. Однако есть и другой тренд. Европа расколота. Новая Европа (страны Прибалтики, Румыния) хочет идти в фарватере внешней политики США. А старая Европа хочет проводить более независимый политический курс. И эти две тенденции постоянно борются между собой. Сложно сказать, кто победит», — подытожил эксперт.

  • Встреча Дональда Трампа и Жан-Клода Юнкера в Белом доме
  • Reuters
  • © Kevin Lamarque

«Такого в США не было очень много лет»

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT отметил, что обычным наблюдателям доступна лишь малая часть переговорного процесса, потому невозможно сказать, на что готовы пойти стороны.

«Цель Трампа состоит в том, чтобы выровнять торговый баланс. Только лишь с одной Германией профицит торгового баланса с США $70 млрд. В целом у ЕС — больше $150 млрд... Да, Трамп использовал элемент давления, угрожал пошлинами, введением пошлин на автомобили и другую европейскую продукцию. Вот европейцы и зашевелились», — сказал эксперт.

По его словам, можно считать, что своего рода шантаж со стороны американского лидера сработал. Последние данные показывают, что экономика США «зашевелилась», показав во втором квартале 2018 года рост в 4,1% в годовом выражении.

«Такого в США не было очень много лет. Правда, некоторые экономисты говорят, что к такому подъёму привело временное сочетание факторов, но всё равно для американской экономики это очень большой рост. Этого Трамп и добивается, бизнес там скоро будет его на руках носить», — рассказал Рогулёв.

При этом, говоря о возможном углублении противоречий между Вашингтоном и Брюсселем из-за жёсткой линии, избранной Трампом, эксперт пояснил, что европейцы больше всего боятся того, что США действительно введут пошлины. Тогда Европа потеряет не только профицит, но и в принципе американский рынок. И американский президент этим пользуется.

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