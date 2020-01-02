Электронный полис ОСАГО: вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге

С 1 января российские автомобилисты могут предъявить инспектору ГИБДД не только бумажный полис обязательного страхования, но и электронную версию этого документа. Соответствующие поправки вступили в силу. Эксперты положительно оценили новые правила, отметив удобство электронной версии полиса для водителей по сравнению с бумажным документом.

В России с 1 января изменился список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД. Соответствующее постановление правительства с поправками в ПДД размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь полис ОСАГО инспектору можно предоставить как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа. Во втором случае сотрудник полиции сможет проверить факт заключения договора обязательного страхования, запросив нужные данные в автоматизированной системе.

О новых поправках в МВД рассказали летом 2019 года. Тогда в ведомстве уточнили, что для предоставления инспектору электронного документа водитель может воспользоваться смартфоном или другим гаджетом.

«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.

Эксперты в целом поддержали изменённый порядок проверки полиса ОСАГО. По мнению автоэксперта Романа Гуляева, бумажный полис к настоящему времени устарел.

«Поправки должны облегчить жизнь водителям. Потому что проверку бумажного полиса в некоторых случаях сейчас можно считать архаизмом. Мы медленно, но верно движемся к цифровым технологиям. Соответственно, всё очень логично», — сказал он в беседе с RT.

С Гуляевым согласен и вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, новая система, позволяющая предоставлять для проверки можно полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа, облегчит жизнь автомобилистам.

«Потому что это нормально, что по электронной базе данных можно проверить все данные и не возить массу ненужных документов, тем более в сегодняшний цифровой век — бумажные носители», — подчеркнул он.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на проблему доступа к мобильной связи на российских дорогах, без которой электронный документ не получится проверить.

«Когда инспектор на какой-то глухой лесной дороге остановит водителя, у которого с собой не будет бумажного носителя, каким образом он проверит необходимые данные? Для меня вопрос остаётся открытым», — заключил он.

Аналогичной позиции придерживается эксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин, который также указал на возможные проблемы со связью на дороге.

«Конечно, никакие бумажки не нужны, всё это ерунда, вчерашний день. Но как это на практике будет работать, когда у нас не всюду работает сотовая связь, — вот это меня немного смущает», — сказал он в беседе с RT.

Отметим, что Верховный суд ранее рассмотрел вопрос о предоставлении полиса ОСАГО сотрудникам ГИБДД в том случае, если документ изначально был получен водителем в электронном виде.

«Если страховой полис был оформлен в виде электронного документа, непредъявление его водителем уполномоченному должностному лицу не образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ», — гласит постановление ВС. Речь в нём идёт о статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД».

Как пояснили в МВД порталу Autonews.ru, в случае проблем со связью проверка может занять определённое время, но какое именно, в ведомстве не уточнили.

Новые правила регистрации автомобилей

В конце декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил документ, который вносит масштабные правки в касающееся автомобилистов законодательство. Речь идёт о новых правилах регистрации автомобилей.

Одним из принципиальных изменений стала возможность регистрировать машину непосредственно в автосалоне. Заниматься этим будут «уполномоченные лица специализированной организации» — это новый термин.

Как пояснили 1 января в МВД, в процессе регистрации автомобиля смогут участвовать заводы — изготовители транспортных средств. Вместе с дилерами они будут работать с необходимыми для регистрации документами от имени владельцев и передавать их в автоинспекцию через портал госуслуг.

Кроме того, документ ввёл понятия «государственный регистрационный номер» (ГРН) и «государственный регистрационный знак» (ГРЗ). Под ГРН подразумевается сочетание букв и цифр, которое присваивает автомобилю ГИБДД. ГРЗ — это металлическая табличка, на которую нанесёна комбинация символов из ГРН.

В дополнение к этому, отныне код региона на автомобильном номере теперь будет привязан к субъекту регистрации собственника машины.