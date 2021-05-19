Электронный формат: правительство упростило процедуру оформления постоянной и временной регистрации

Правительство России с 1 июля 2022 года упростит регистрацию по месту жительства или временного пребывания — теперь это можно сделать дистанционно на сайте госуслуг. В пресс-службе кабмина отметили, что благодаря нововведениям процедура станет более удобной и менее затратной по времени. В Госдуме положительно оценили новые инициативы по цифровизации, отметив, что перевод ряда государственных услуг в электронный формат также избавляет россиян от необходимости лишний раз находиться в людных местах.

В России с 1 июля 2022 года станет проще процедура регистрации по месту жительства или временного пребывания. Согласно решению правительства РФ, оформить регистрацию можно будет дистанционно при помощи портала госуслуг.

Как сообщается на сайте кабмина, соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

«Зарегистрироваться по месту жительства или по месту временного пребывания станет проще благодаря переводу этих госуслуг в электронный формат... Так, для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз. Такая возможность появится у тех, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Отмечается, что после обработки запроса гражданину достаточно будет проставить отметку о регистрации в паспорт. В свою очередь, временную регистрацию можно будет оформить полностью дистанционно, а свидетельство получить по почте.

Как отметили в пресс-службе правительства, новые правила сделают регистрационные услуги для граждан «более удобными и менее затратными по времени».

В Госдуме положительно оценили решение кабмина, отметив пользу от цифровизации всё большего перечня государственных услуг. Об этом, в частности, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Сегодня идёт цифровизация всех государственных и муниципальных услуг, и с июля 2022 года можно будет на сайте госуслуг запросить такую регистрацию, получить конкретную дату и время для прихода и проставления в паспорте соответствующей отметки. Считаю, что вообще любая цифровизация услуг облегчает жизнь граждан и улучшает её качество», — сказала она в беседе с RT.

РИА Новости

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов также заявил, что цифровизация формирует более комфортные условия для жизни.

«Мы всячески поддерживаем и процесс цифровизации, и процесс, направленный на создание более комфортных, более удобных и более оперативных возможностей для наших граждан, в том числе в вопросах получения государственных услуг, подачи заявлений, постановки на учёт, получения различных разрешительных документов», — подчеркнул Нилов в разговоре RT.

Парламентарий отметил, что пандемия коронавируса оказала влияние на развитие этого направления.

«Пандемия нас всех подтолкнула к тому, чтобы были минимизированы контакты, лишние перемещения... Поэтому это и удобно, и комфортно, и оперативно. И ещё это более безопасно, чем нахождение в очереди, походы в учреждения, где столпотворения, контакты с должностными лицами. Поэтому всячески это нужно поддерживать и быстрее ко всему переходить», — заключил Нилов.

Электронные паспорта в России

С декабря 2021 года в Москве начнётся выдача электронных паспортов. В других регионах РФ аналогичную услугу начнут оказывать не позднее 1 июля 2023 года.

Согласно предварительной информации, на первом этапе пилотного проекта подать заявку, оформить и получить электронный паспорт можно будет через подразделения МВД. В дальнейшем можно будет обратиться в ближайший МФЦ. Паспорт с чипом будет использоваться на территории России наряду с традиционным бумажным.

Новый документ будет выполнен в формате пластиковой смарт-карты, аналогичной банковской. На неё будут нанесены фотография держателя, его ФИО и дата рождения. На чипе карты будут содержаться персональные и биометрические данные владельца, включая изображение его лица и отпечатки двух пальцев. На чипе также будет указан адрес регистрации гражданина, однако на самой карте этой информации не будет. Отмечается, что благодаря этому решению документ не придётся менять в случае переезда.

Кроме того, в 2021—2022 годах наряду с электронным паспортом будет внедряться мобильное приложение — мобильный идентификатор гражданина. Установить и активировать его можно через биометрическую кабину в МФЦ.

Приложение выполняет схожие с электронным паспортом функции. Оно может использоваться для таких операций, как вход на портал госуслуг, обращение в МФЦ или заключение договоров. Наряду с этим пользователи мобильного идентификатора смогут применить приложение для оформления пропуска на вход в здание, покупки сим-карты или подтверждения своего возраста при покупке товаров определённых категорий. Ожидается, что перечень доступных услуг для пользователей приложения будет расширяться.