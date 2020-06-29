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Электронный бюллетень: более 1 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции РФ

29 июня 2020, 19:55  •  67 • В России
В онлайн-голосовании по поправкам к Конституции России приняли участие более 1 млн человек. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух. В штабе добавили, что на 14:00 в Москве получили бюллетени почти 886,5 тыс. голосующих, Нижегородской области — почти 140 тыс. Там также напомнили, что сегодня предпоследний день, когда проголосовать по поправкам к Конституции можно в электронном формате.
 
АГН «Москва» © Сергей Ведяшкин
 

В дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции России приняли участие более 1 млн человек. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

«Штаб работает, работал все выходные, внимательно отслеживаем ситуации. В дистанционном электронном голосовании приняли участие более 1 млн человек», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции РФ началось по всей стране 25 июня и продлится до 1 июля. В онлайн-голосовании участвуют Москва и Нижегородская область, оно завершится 30 июня в 20:00 мск.

Как сообщает ТАСС, всего для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. заявлений от нижегородцев. По состоянию на 14:44 мск явка составила 85%.

«На 14:00 в Москве получили бюллетени почти 886,5 тыс. голосующих, почти 873,3 тыс. из них проголосовали. Сегодня предпоследний день электронного голосования», — рассказал официальный представитель штаба Александр Асафов.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин проголосует по внесению поправок в Конституцию на избирательном участке.

«Президент будет лично голосовать. Когда и как — мы вам сообщим», — сказал он.

На вопрос журналистов о том, воспользуется ли президент маской и перчатками, Песков подчеркнул, что глава государства «будет голосовать так, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих».

  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

25 июня в Москве открылись более 3,6 тыс. избирательных участков. Как рассказал зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, голосование по поправкам в конституцию организовали и в московских больницах, в том числе стационарах, где проходят лечение заболевшие COVID-19.

Илья Массух отмечал, что на местах находятся более 20 тыс. наблюдателей — около 5—7 человек на каждом избирательном участке.

«Общественный штаб следит за ходом голосования, есть отдельный общественный штаб на электронное голосование. Есть группа разбора нарушений, здесь же находятся четыре мобильные бригады для оперативного реагирования, также видеонаблюдение, колл-центр», — пояснял он.

В свою очередь, глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов сообщал, что система онлайн-голосования, которая применяется на Общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ, автоматически не допустит повторного голосования.

«Система имеет страховочные механизмы. 30 июня, после того, как закончится дистанционное голосование, система выверяет списки, чтобы понять, кто не проголосовал и может проголосовать 1 июля на своем домашнем участке», — отметил он.

Владимир Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции с составом Общественной палаты, прошедшей 25 июня, подчеркивал, что результаты голосования по поправкам к Конституции должны быть достоверными. Как заявил глава государства, общая важнейшая задача заключается в том, чтобы результаты голосования «были легитимными».

«Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учёте поданных голосов, чтобы впоследствии никто никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России», — подчеркнул президент.

Напомним, изначально общероссийское голосование по поправкам к Конституции было намечено на 22 апреля, однако было отложено из-за пандемии коронавируса.

1 июня Владимир Путин подписал указ о том, что оно пройдёт в среду, 1 июля. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что этот день будет объявлен выходным.

В ходе голосования гражданам России предложено ответить на единственный вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

В случае принятия поправок в основной закон страны внесут ряд изменений. Среди них — обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат, закрепление статуса русского языка как языка государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов России, объявление детей важнейшим приоритетом госполитики. Кроме того, часть полномочий президента отойдёт другим органам власти. 

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