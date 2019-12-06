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Электронные сигареты стали причиной редкого заболевания лёгких - учёные
06 декабря 2019, 10:39 • 105 • Политика
Учёные нашли редкое заболевание, вероятно, вызванное курением электронных сигарет (вейпов). Речь идёт о пневмокониозе, который ранее встречался только у работников тяжёлых отраслей промышленности.
Международная группа учёных из США и Великобритании обнаружила редкое заболевание, предположительно вызванное курением электронных сигарет. Подробности опубликованы в научном журнале European Respiratory Journal.
Речь идёт о 49-летней женщине из США, у которой диагностировали пневмокониоз. Это редкое заболевание лёгких, которое возникает из-за вдыхания пыли тяжёлых металлов. Оно обычно встречается у работников тяжёлых отраслей промышленности и приводит к хроническому кашлю, а также затруднённому дыханию.
Проблема в том, что американка, которой был поставлен диагноз, никогда не работала на вредных производствах и в контакт с металлической пылью не вступала. Зато пациентка оказалась поклонницей электронных сигарет (вейпов). Анализ испарений электросигареты показал наличие следов никеля, алюминия, марганца, свинца, хрома и кобальта. По мнению учёных, тяжёлые металлы выделились при нагревании спирали внутри вейпа.
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