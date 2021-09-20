Электронное голосование привлекло к выборам ранее не голосовавших избирателей – эксперт

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Выборы в течение трех дней и возможности ДЭГ обеспечили в Москве высокую явку

Нововведения в процесс голосования привели к рекордной явке москвичей на выборы. Такую оценку дал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

В этот раз выборы в России длились три дня – с пятницы по воскресенье, что позволило людям проще подстроить свои планы под избирательный процесс. А в Москве к тому же можно было зарегистрироваться в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и проголосовать онлайн в любое время с 8:00 17 сентября по 20:00 19 сентября.

Это привлекло на выборы больше москвичей, в том числе граждан, которые раньше не приходили на избирательные участки, полагает политолог.

"Явка для Москвы около 50% на настояний момент – очень высокая, то есть в Москве такой не было. Это означает, что к избирательным урнам, цифровым или материальным, пришли люди, которые в обычное время, скорее всего, до избирательной урны не доходили",

– приводит АГН "Москва" мнение Виктора Потуремского.

Для участия в ДЭГ в столице зарегистрировались более двух миллионов человек. Явка на онлайн-голосование в столице составила 96,5%. Из-за функции "отложенного голосования" часть бюллетеней приходится дополнительно проверять при подсчете.