Электронное голосование по поправкам в Конституцию будет: В ЦИК ответили на все вопросы

По словам Памфиловой, электронное голосование пройдёт максимум в 3-4 регионах страны. За основу будет взята технология, использованная на выборах в Москве. Какие субъекты смогут организовать голосование новым способом, они должны решить самостоятельно, пишет "Российская газета". После этого региону необходимо будет выполнить все требования и "защитить" свою готовность в Центризбиркоме.

То, что голосование будет по поправкам, а не в "общепринятом понимании политической конкурентной борьбы кандидатов", облегчит организацию. У регионов появится возможность следовать более мягким требованиям и сниженным "порогам входа" для применения инновационных технологий при дистанционном голосовании.

Ранее стало известно о подписании президентом закона, позволяющего проводить дистанционное голосование. В документе сказано, что использование почты и электронных средств возможно на референдумах и выборах любого уровня. Кроме того, кандидаты смогут собирать подписи избирателей, организовав процедуру на портале госуслуг.

Государственной Думой закон был принят 13 мая, а Советом Федерации - ровно через неделю.