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Электронное голосование по поправкам в Конституцию будет: В ЦИК ответили на все вопросы
25 мая 2020, 14:55 • 85 • Политика
Глава Центризбиркома Элла Памфилова ответила на все вопросы о предстоящем референдуме. Она заверила, что электронное голосование по поправкам в Конституцию будет, и рассказала, на каких условиях.
По словам Памфиловой, электронное голосование пройдёт максимум в 3-4 регионах страны. За основу будет взята технология, использованная на выборах в Москве. Какие субъекты смогут организовать голосование новым способом, они должны решить самостоятельно, пишет "Российская газета". После этого региону необходимо будет выполнить все требования и "защитить" свою готовность в Центризбиркоме.
То, что голосование будет по поправкам, а не в "общепринятом понимании политической конкурентной борьбы кандидатов", облегчит организацию. У регионов появится возможность следовать более мягким требованиям и сниженным "порогам входа" для применения инновационных технологий при дистанционном голосовании.
Ранее стало известно о подписании президентом закона, позволяющего проводить дистанционное голосование. В документе сказано, что использование почты и электронных средств возможно на референдумах и выборах любого уровня. Кроме того, кандидаты смогут собирать подписи избирателей, организовав процедуру на портале госуслуг.
Государственной Думой закон был принят 13 мая, а Советом Федерации - ровно через неделю.
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