Электронная блокада: как Турция намерена противостоять американским санкциям

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил бойкот электронике из США. Таким образом глава государства ответил на «экономическую войну», которую, по его словам, ведёт Вашингтон. При этом он призвал турецких производителей повышать качество продукции и расширять экспорт. Эксперты отмечают, что действия Анкары не смогут нанести серьёзный ущерб экономике Соединённых Штатов. Аналитики полагают, что Эрдогану следует найти союзников и совместно принимать меры против господства США, отказавшись, в частности, от доллара и перейдя на расчёты в национальных валютах.

Турция намерена объявить бойкот американским электронным товарам. Об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган.

«Против Турции ведётся экономическая атака. Раньше подобные вещи делались более скрытно, а теперь они идут на нас открыто. Мы можем сделать две вещи, с экономической и политической позиций. С экономической позиции мы принимаем меры, наше министерство финансов и казначейство работают день и ночь. Кроме этого, мы объявим бойкот электронным товарам из США. У них есть iPhone, но, с другой стороны, есть Samsung. У нас в стране есть местная марка телефонов Venüs Vestel, будем использовать их», — заявил президент Турции, выступая в Анкаре.

Он также добавил, что Америка осуществляет нападки не только на Турцию, но и на Китай, а также на Россию, Иран, Европу и даже Канаду. По словам Эрдогана, Турция сможет себя обеспечить, будет проводить переговоры с западными странами, искать там друзей и приглашать их в страну. Об этом ранее он уже заявлял в своей статье для The New York Times.

Глава государства обратился также к турецким производителям с призывом продолжать свою работу и улучшать качество товаров.

«Я обращаюсь к нашему деловому сообществу. Самый лучший ответ (США. — RT) — это засучить рукава и работать. Не закрывайте свои склады, производите товар. А ту продукцию, которая конкурентоспособна и востребована за рубежом, экспортируйте, экспортируйте и ещё раз экспортируйте», — заявил Эрдоган.

Кроме того, он заверил, что государство продолжит «решительно заниматься долларом, курсом, процентными ставками». По словам турецкого президента, лучшей мерой для защиты всё же остаётся обмен населением имеющихся у них долларов на лиры.

Коллективное сопротивление

Реакция Турции вполне логична и предсказуема, но вряд ли Анкара сможет нанести «конкретный ущерб, урон или хотя бы болезненный укол американской экономике». Такого мнения придерживается руководитель Центра трансатлантических исследований Анна Глазова. Она уверена, что достойный ответ США могут дать только несколько стран, объединив усилия.

«Если раньше США применяли санкции и били по экономикам только нескольких стран, а остальным казалось, что это их никак не коснётся, то сейчас уже понятно, что под удар Соединённых Штатов попадают как их противники, так и союзники. Поэтому коллективные ответы на американскую финансовую войну, я думаю, сейчас прорабатываются очень многими странами, включая как Турцию, так и Россию. Речь идёт о том, чтобы перейти при торговле на национальные валюты, чтобы отказаться от доллара, чтобы вывеси свои активы из Соединённых Штатов», — пояснила эксперт.

Об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая по итогам совещания послов и постпредов Турции при международных организациях в Анкаре. По его оценке, санкционная политика США является нелегитимной, а злоупотребление собственной валютой может привести к тому, что другие страны начнут переходить на расчёт в национальных валютах.

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Reuters

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«Я уверен, что подобное грубейшее злоупотребление ролью американского доллара в качестве мировой резервной валюты приведёт к тому, что роль его будет ослабляться, будет падать, и все больше и больше стран, даже не затронутых американскими санкциями, будут на всякий случай уходить от доллара и полагаться на более надёжных, более договороспособных партнёров с точки зрения использования их валют», — подчеркнул Лавров.

По оценке Анны Глазовой, подготовка к этой работе уже ведётся. Она напомнила, что Анкара ещё в апреле вывела весь свой золотой запас из Соединённых Штатов. Таким образом, если и другие страны постепенно начнут отказываться от использования доллара, то в перспективе это может очень серьёзно ударить по экономике США, уверена эксперт.

«Не секрет, что экономическое могущество США основывается в том числе и на том, что именно их валюта является международным валютным средством. Фактически Трамп, объявляя экономическую войну другим странам, пилит тот сук, на котором базируется экономика Соединённых Штатов», — заключила руководитель Центра трансатлантических исследований.

На макроэкономическом уровне санкционная игра Вашингтона может отрицательно сказаться на американском же рынке и привести к замедлению развития мировой экономики. Об этом заявил доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Олег Сухарев.

«Маховик размножения ущерба всё равно коснётся мировой экономики, пусть даже и самой крупной страны, которая влияет на мировую экономическую ситуацию. Уж очень большое число игроков втянуты в санкционную игру. Эта политика ведётся шаг за шагом, но она имеет свойство аккумулирования и определённую синергию, которая может выразиться в серьёзном замедлении темпов роста экономической системы и даже привести к достаточно глубокой рецессии, если игроки не образумятся», — пояснил RT Сухарев.

Удар США

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский в беседе с RT пояснил, что резкая реакция Анкары вызвана болезненным ударом со стороны Вашингтона.

«Турция больше зависит от Штатов. Очевидно, удар, который американцы нанесли, очень чувствительный — это повышение пошлин, таможенных сборов на сталь до 50% и на алюминий до 20%», — пояснил эксперт, говоря о мерах, введённых США 10 августа.

Именно эти действия Вашингтона спровоцировали обвал курса турецкой лиры по отношению к доллару. В ночь на понедельник он превышал 7 лир за одну единицу американской валюты. При этом в начале года доллар стоил примерно 3,75 лиры.

По оценке Надеин-Раевского, ответные меры Анкары в виде обмена долларов на собственную валюту могут принести лишь небольшое облегчение, ведь у Турции много экономических проблем. Это и дефицит бюджета, и значительные заимствования за рубежом, как частные, так и государственные. По мнению эксперта, необходимо использовать не только монетаристские методы, но и проводить политические реформы в стране, которые обеспечат приток инвестиций в страну.