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Электоральный марафон: кто и как голосует по поправкам в Конституцию?

30 июня 2020, 09:00  •  98 • Аналитика
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Что происходит на избирательных участках? Голосование - это важно? Почему люди так ожесточенно воспринимают политические взгляды оппонентов? И как политика влияет на нас? Разбирались первый заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Вадим Ковалев и социальный психолог Алексей Рощин.
Первый заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Вадим Ковалев:
02:27 Принципиальная позиция нашего штаба была в том, чтобы голосование проходило на стационарных участках. Где можно было обеспечить условия не только для голосования, но и можно было бы обеспечить элементарные условия для наблюдателей, для членов УИКов. Это немаловажно, особенно, если наблюдать и организовывать голосование приходится такой протяженный срок – более 6 дней по сути …
11:41 Наша задача (я говорю именно про московский штаб) – у нас здесь особая культура, она демократична, и она, на мой взгляд, про людей. Наша история в том, чтобы избирательные права наших сограждан москвичей не были нарушены. … А вот то, что размещаются разного рода ролики, …если они не влияют на ход голосования, то, как говорит Алексей Венедиктов, "не наш мандат".
15:37 В любом поисковике можно вбить "Штаб по контролю и наблюдению за голосованием в городе Москва", можно найти наши контакты на сайте Общественной палаты города, можно зайти в мои социальные сети – у меня везде указан номер мобильного телефона. Главное – давайте сигнал (о нарушениях, – ред.). Таких сигналов не много, и мы не разрываемся, а можем отработать.
17:54 Я бы призывал наших зрителей к активности! Друзья, если мы сами не захотим что-то изменить, никто ничего не изменит. Нужна определенная гражданская позиция. Видите нарушение – жалуйтесь, говорите об этом. … Иногда кажется, что это просто так, что это "в воду уходит" – нет, поверьте. …
Социальный психолог Алексей Рощин:
22:18 Сама по себе Конституция как концепт для подавляющей части населения не имеет большого смысла, люди с Конституцией не сталкиваются. Поэтому мы имеем, с одной стороны, большую инертную массу населения, с которой, конечно, тоже у властей масса проблем… и есть политизированная маленькая часть, 10-15% от всех избирателей, которые действительно на глазах буквально сталкиваются, бьются, спорят…
29:03 Большинство населения к политике так и относятся – не надо с ней спорить, как с погодой мы не спорим, а надо к ней просто приспосабливаться. Но есть часть населения, которая видит в политических изменениях прямое влияние на их жизнь.
33:09 Как только у русского человека возникает вопрос "кто виноват?", он обращается к политике.
34:00 У людей есть то, что в психологии называется "аффилиативная потребность" – это потребность принадлежать к какой-то группе, группе людей, которых я считаю моими единомышленниками, более для меня приятными людьми, людьми с хорошими лицами и т.д.
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