Элегантность уровня «бог»: В Сети оценили, как Трамп бросил на пол синхронный переводчик

Во время встречи с президентом Аргентины Маурисио Макри президент США Дональд Трамп бросил на пол приемник для синхронного перевода, заявив, что лучше понимает коллегу без этого гаджета. Пользователи Twitter иронизируют – «элегантность уровня “бог”».

Такой жест американский лидер сделал в ходе встречи, которая прошла в пятницу в президентском дворце в Буэнос-Айресе. Глава Белого дома положил переводчик на пол и сказал, что без него лучше понял речь своего аргентинского коллеги.

«Кажется, я сам лучше понял то, что ты говорил на своем языке, чем с этим. Но все о'кей», - сказал Трамп.

Выход Трампа и Макри к журналистам состоялся перед началом их рабочего завтрака. Во время заявлений президентов начались проблемы со звуком. Трамп не стал уточнять, помешало ли ему понять коллегу качество перевода или некачественный звук.

Напомним, американский президент прибыл в Аргентину, чтобы принять участие в саммите G20 в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.