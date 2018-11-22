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"Еле языком ворочал": Украинский политик рассказал, как Порошенко ходил пьяным во время майдана

22 ноября 2018, 16:24  •  151 • В России

Украинский телеканал Newsone в эфире передачи «Большой вторник» задал зрителям вопрос: «Если бы вы могли вернуться в прошлое, пошли бы на Майдан?» Программа длилась полтора часа, и за это время проголосовать успели почти 10 тысяч человек. 91 процент ответили «нет».

В эфире этого же канала с откровениями выступил председатель Соцпартии Украины Илья Кива, расказав, как во время Майдана будущие президент и мэр Киева Петр Порошенко и Виталий Кличко «догонялись» коньячком в штабе протеста в Доме профсоюзов.

- Я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком ворочал. Я помню бухого Кличко, и тогда оно все перемешалось в голове.

Сам Кива, по его утверждению, горячительным не злоупотреблял. Видимо, от амбре перемешалось.

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