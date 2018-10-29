Еле справились: Военные США с трудом затопили корабль 1970 года - видео

Военные США с трудом затопили свой собственный танкодесантный корабль USS Racine 1970 года во время крупнейших военно-морских учений RIMPAC 2018. Видео уничтожения военного судна было опубликовано на портале YouTube.

Корабль был использован в качестве учебной мишени. На кадрах видно, как его на буксире доставляют в назначенную точку. Затем по судну дают залп из орудий. Когда дым рассеивается, становится видна раскуроченная прямым попаданием палуба. После приближения можно рассмотреть еще и развороченный борт. Однако, несмотря на все повреждения, военный корабль по-прежнему остается на плаву, пока его не добивает залп из подлодки.

Стоит отметить, что в качестве учебной мишени был выбран списанный танкодесантный корабль USS Racine. Его спустили на воду еще в далеком 1970 году. Тем не менее он выдержал прямое попадание из современного оружия и затонул лишь спустя час после торпедной атаки.