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Еле-еле едет по льду: Забытый олимпиец из США злобно отозвался о Загитовой

24 февраля 2018, 05:09  •  1110 • В мире
Бывший американский фигурист раскритиковал катание 15-летней чемпионки из России.
Американский фигурист Пол Уайли, в 1992 году завоевавший серебро на Олимпиаде, высказал свое возмущение катанием российской чемпионки Алины Загитовой.
По его словам, 15-летняя спортсменка, завоевавшая золото на ОИ в Пхенчхане, "катается слишком медленно".
"Она еле-еле едет по льду. Это просто смешно. Она даже не развивает максимальную скорость во время исполнения программы", - заявил он журналистам USA Today.
Американец добавил, что это недопустимо для уровня Олимпийских игр. По его словам, Загитова не смогла бы выполнять прыжки во второй части программы на большой скорости.
"Не думаю, что олимпийская чемпионка может прогуливаться по льду, будто по бульвару", - с желчью заявил Уайли.
Впрочем, критика из-за океана в адрес российских спортсменов появляется с завидной регулярностью. Ранее против медалистки выступила американская фигуристка Эшли Вагнер, которая возмутилась тем, что Загитова перенесла все прыжки во вторую часть проката.

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