El Petro: PR-проект или оружие против экономических санкций?

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В чем причина экономического "анти-чуда" в Венесуэле. Ведь в середине 20 века её экономика процветала

Венесуэла уже достаточно долго переживает тяжелые времена. Когда-то она была цветущей страной. Например, в 1950 году страна занимала четвертое место в мире по показателю ВВП на душу населения, не намного отставая от лидера тогдашнего рейтинга – США.

Причина ее процветания в то время была проста. Во-первых, Венесуэла не участвовала в мировой войне. Во-вторых, обладала крупнейшими в мире месторождениями нефти, осуществляла масштабную добычу и экспорт "черного золота". То, что мы видим сегодня в Венесуэле, отличается от послевоенного положения как ночь от светлого дня. Расписывать тяжелое социально-экономическое положение не буду. СМИ об этом нам сообщают каждый день.

Что же изменилось? По запасам нефти Венесуэла по-прежнему занимает первое место в мире – более 17% мировых разведанных запасов. Опережая даже Саудовскую Аравию, у которой запасы равны примерно 15%.

Так в чем же все-таки причина такого экономического "анти-чуда" в Венесуэле? – В том, что против нее ведется война. Необъявленная и пока, слава Богу, не "горячая". Война экономическая, информационная, психологическая и дипломатическая. Ведут войну США.

Американская агрессия спровоцирована стремлением этой латиноамериканской страны обрести суверенитет, вырваться из-под колониального гнета северного соседа.

Одним из ярких проявлений экономической войны против Венесуэлы стал подписанный в августе 2017 года указ президента США Дональда Трампа о введении против Каракаса экономических санкций. Самое главное в указе - запрет на покупку суверенных долговых бумаг Венесуэлы. Это резко повышает риск дефолта страны по суверенному долгу. Не исключаются новые санкции, в том числе блокировка операций по международным расчетам и заморозка зарубежных активов Венесуэлы. Все это очень напоминает алгоритмы разворачивания экономической войны против Ирана. А также против России.

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Не дожидаясь этих ударов от северного соседа, президент Венесуэлы Николас Мадуро еще в начале прошлого года объявил о том, что страна будет противостоять экономическим санкциям со стороны США с помощью такого инструмента, как криптовалюта. Он имел в виду не те виды криптовалют, которые уже имеются (прежде всего, биткойн). К таким частным цифровым валютам президент относится негативно. Хотя, следует признать, что решительных мер по их искоренению он не предпринимает. По некоторым оценкам, в Венесуэле майнингом биткойна и других частных криптовалют занимается 1 млн человек (около 3% численности населения страны). Этот майнинг дает средства для обеспечения жизни нескольких миллионов жителей страны. Альтернативных источников доходов у граждан нет, вот президент и вынужден терпеть этот "теневой" цифровой бизнес.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: www.globallookpress.com

Так вот, Мадуро предложил создать новую, официальную криптовалюту, которая естественным образом вытеснит все частные криптовалюты. Тогда, год назад, мало кто обратил внимание на заявление Мадуро. Дело в том, что уже до него о создании национальных криптовалют делали заявления и другие страны (правда, не на уровне президентов или премьер-министров, а на уровне руководителей и высокопоставленных чиновников Минфинов, Центробанков и иных организаций). Среди таких стран - Великобритания, Япония, Эстония.

Мадуро продемонстрировал, что слов своих на ветер не бросает. В Венесуэле было создано Главное управление по криптовалютам. В начале декабря 2017 года президент сделал еще одно громкое заявление по криптовалюте. Оно было уже более конкретным и определенным. Президент сказал, что выпуск официальной криптовалюты начнется в следующем году. Также заявил, что валюта будет обеспеченной, в качестве обеспечения будут использованы нефть, золото и алмазы. Криптовалюта названа El Petro от испанского слова petroleo (нефть), что предполагает, во-первых, ее обеспеченность "черным золотом"; во-вторых, привязку курса к цене на нефть. И тем не менее, вопросы оставались.

В третьей декаде декабря 2017 года последовало еще одно публичное выступление президента по теме национальной криптовалюты. На этот раз оно было подкреплено президентским указом. Этот документ предусматривал выделение месторождения нефти для обеспечения будущей криптовалюты. Его запасы составляют 5,3 млрд баррелей нефти, что эквивалентно примерно 267 млрд. долл. В своем выступлении Мадуро назвал данный шаг "финансовой революцией", которая станет достойным ответом на происки северного соседа. Мировые СМИ прокомментировали указ Мадуро как явный признак того, что Венесуэла становится авангардом мирового процесса замещения традиционных валют на криптовалюты.

И, вот, наконец, в январе нынешнего года последняя серия новостей, касающихся проекта валюты El Petro.

9 января президент заявил:

Я распорядился провести эмиссию 100 млн единиц etro, поддержанных всем венесуэльским богатством. Каждый Petro будет стоить как один баррель венесуэльской нефти (около 60 долл. США). 100 млн Petro будет выпущено под ресурсы нефтяного поля №1 блока Аякучо в поясе Ориноко.

Николас Мадуро также сообщил, что виртуальные биржевые бюро будут проводить обмен и торги национальной виртуальной валютой.

Мы идем в авангарде и на финансовом уровне,

- заявил он.

На следующий день депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы единогласно проголосовали против выпуска "подкрепленной нефтью" национальной криптовалюты El Petro.

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По мнению парламентариев, выпуск пропагандируемой президентом Мадуро криптовалюты является незаконным и нарушает Конституцию страны. Президент страны проигнорировал резолюцию парламента. Как отмечает издание Prensa Latina, президент страны Николас Мадуро призвал жителей страны "активно бойкотировать" решение парламента. Можно быть уверенным, что Национальная ассамблея будет и дальше предпринимать попытки вставлять палки в колеса проекта El Petro. Венесуэльский парламент в прошлом году, как известно, был фактически исключен из системы принятия решений в стране. Его функции полностью перешли к пропрезидентскому Национальному учредительному собранию (НУС), которое взяло на себя всю полноту законодательной власти. В настоящее время НУС занимается подготовкой изменений в конституцию, которые, как отмечают эксперты, могут легализовать валюту El Petro.

На данный момент остается множество вопросов, касающихся новой валюты.

Прежде всего, не понятно, почему власти Венесуэлы называют ее криптовалютой. Если они собираются использовать Петро только для международных расчетов и защиты страны от экономических санкций, тогда валюта действительно должна быть защищенной и в своем названии содержать слово "крипто". Если же она предназначена для использования внутри страны, тогда все операции с ней, наоборот, должны быть максимально "прозрачными". Однако до сих пор власти Венесуэлы не дали никаких разъяснений относительно того, где и для чего будет использоваться Петро.

В заявлениях властей постоянно говорится, что валюта Петро должна защитить экономику страны и население от гиперинфляции и стремительного обесценения официальной валюты "боливар". Получается, что Петро и боливар будут использоваться параллельно. Но если проект Петро окажется успешным, тогда новая валюта окончательно "убьет" нынешнюю официальную валюту "боливар". О том, что будет с "боливаром", власти ничего не говорят.

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Самое непонятное в проекте El Petro заключается в том, что обеспечение новой валюты "черным золотом" является чисто декларативным. Реальное обеспечение должно предполагать возможность конвертации Петро в нефть. Но нефть ведь даже не в хранилищах, она в недрах Земли. Получается, что конвертация Петро может быть лишь в права собственности на месторождение. Но тогда на базе выделенного в качестве обеспечения месторождения надо создавать акционерное общество, а инструментом обеспечения должна стать долевая бумага (акция) такого общества. Но если Венесуэла пойдет по этому пути, то не надо ходить к бабке, чтобы сказать, чем все закончится. - Моментальной скупкой акций и приватизацией месторождения. Не исключено, что месторождение перейдет под контроль "северного соседа". Но это расходится с политикой Николаса Мадуро, который является продолжателем дела Уго Чавеса и который строго придерживается принципа: природные ресурсы должны находиться в руках государства.

Для справки скажу, что в течение последних двух столетий не было случая, чтобы денежные власти обеспечивали национальную валюту природными ресурсами, тем более теми, которые находятся в недрах. В качестве обеспечения использовались золото, другие драгоценные металлы. Я не беру в расчет "декларативные" обеспечения. То есть те, которые не подкрепляются гарантиями конвертации национальной валюты в актив, являющийся обеспечением. Примером "декларативного" обеспечения можно назвать советский рубль. На казначейских билетах (1, 3, 5 рублей) была фраза: "Обеспечивается всем достоянием государства". Советских граждан эта фраза не интересовала. И для государства, и для граждан основным вопросом было обеспечение рубля товарами и услугами, которые создавались реальной экономикой.

Впрочем, сегодня даже на банкнотах любой страны мира вы не найдете надписей о том, что она чем-то обеспечена или что она может конвертирована в какой-то актив (как это было в эпоху "классического" золотого стандарта, когда бумага могла быть обменена на металл). Уже прошло сорок лет с того времени, когда официально прекратила свое существование Бреттон-Вудская валютная система, а ей на смену пришла Ямайская система (в 1978 году вступили в силу решения Ямайской валютно-финансовой конференции). С тех пор все деньги в мире не имеют обеспечения. В учебниках по экономике их называют фидуциарными, или фиатными.

Вернемся к Венесуэле. При всех моих симпатиях к этой стране и ее народу, хочу выразить сомнение в том, что проект El Petro способен обеспечить экономическое возрождение Венесуэлы. Распутывать сложный клубок экономических проблем страны следует с восстановления официальной валюты "боливар". А восстановление и укрепление любой валюты начинается с решения вопроса об ее обеспечении. Обеспечении как формальном (в виде активов, находящихся на балансе эмитента), либо реальном (товары, услуги, активы в экономике страны).

Обращу внимание на то, что наша страны в первой половине 1920-х годов находилась в положении, очень схожем с тем, которое сегодня наблюдается в Венесуэле. Советская Россия (с декабря 1922 года – Советский Союз) находилась в экономической блокаде, деньги (так называемые "совзнаки") стремительно обесценивались, НЭП создавал видимость "экономического оживления", но оно происходило в сфере торговли, а не в реальном секторе экономики. Была успешно проведена денежная реформа, страна получила крепкий рубль. А дальше началась подготовка к индустриализации. Думаю, что уроки тех событий почти вековой давности полезен не только Венесуэле, но и сегодняшней России.

Я не отвергаю полностью идею использования цифровой валюты как средства противостояния экономическим санкциям. Надеюсь, что со временем проект El Petro будет конкретизирован и "заточен" именно под решение задач проведения международных расчетов в условиях санкций. О возможности использования цифровых валют в таких целях неоднократно высказывались также государственные деятели и эксперты Ирана, который, судя по всему, обречен жить в условиях перманентной экономической блокады со стороны США и их союзников. Не исключаю, что и России следует подумать о таком средстве противостояния экономическим санкциям, которые, судя по всему, "надолго и всерьез".

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Полагаю, что первым шагом в деле использования цифровых валют странами, находящимися под экономическими санкциями, могло бы стать создание многостороннего клиринга, а валютой клиринговых расчетов и станет единая цифровая валюта. И тут на память приходит наш опыт прошлого века. Как известно, страны СЭВ в 1964 году стали осуществлять расчеты между собой на основе многостороннего клиринга с помощью новой денежной единицы, получившей название "переводной рубль". Это был не рубль государства "СССР", это была наднациональная региональная валюта, которая использовалась исключительно для международных расчетов. С ее помощью периодически покрывалось клиринговое сальдо и/или кредитовались страны, имевшие устойчиво отрицательное сальдо. Клиринговым центром выступал Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС).

Сама жизнь подсказывает, что Венесуэле, Ирану и России следует начать переговоры о создании такого многостороннего клиринга на основе единой цифровой валюты. Такой "цифровой" клиринг мог бы стать "ядром", которое начнет притягивать другие страны. В первую очередь, те, которые находятся под санкциями Запада. Во вторую очередь те, которые хотели бы ослабить свою зависимость от доллара США. Среди таковых может оказаться и Китай.

Катасонов Валентин