El País: надежды на будущее у украинцев всё меньше, страха – всё больше • 123 • Украина

«Достаточно ли энтузиаста с хорошими намерениями и небольшим опытом, чтобы исправить ситуацию на Украине? В Киеве до сих пор ищут ответ на этот вопрос. Даже через год после того, как 21 апреля 2019 года Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов на президентских выборах и обошёл бывшего главу государства Петра Порошенко. Однако экономическая ситуация и региональные конфликты омрачили первую годовщину Зеленского на посту президента», – сообщает испанская ежедневная общественно-политическая газета El País («Страна»).







По мнению Пилар Бонет, «представляется маловероятным, что война в Донбассе закончится в скором времени». Не говоря уже о том, что возвращение Крымского полуострова, несмотря на антироссийские санкции, представляется ещё менее вероятным. Тем более что в настоящее время Крым соединяется с российской территорией мостом через Керченский пролив, что позволило снять многие проблемы жителям Крыма. Правда, автор «не забывает» упомянуть, что этот мост якобы мешает украинским портам в Азовском море.



Издание отмечает, что в феврале рейтинг Зеленского составлял 51,5%, об этом говорят социологические исследования киевского Центра Разумкова и это неплохой результат, учитывая текущую ситуацию, хотя и несравнимый с прошлогодними 73%. По мнению Бонер, всё дело в усталости. Украинцы устали от всего происходящего, а из-за эпидемии коронавируса жителям страны гораздо сложнее узнать намерения новой команды президента. Тем более что в этой команде постоянно происходят какие-то изменения, а новые лица появляются в правительстве настолько часто, что украинцы не успевают запомнить их имена. Нынешние министры финансов и здравоохранения уже третьи за год.



«Задачи по совершенствованию экономики, борьбе с коррупцией и ослаблению влияния олигархов на политиков по-прежнему актуальны. К ним добавилась задача по борьбе с коронавирусом, из-за которой в апреле пришлось пересмотреть государственный бюджет и сократить расходы на образование, науку и инфраструктуру в интересах системы здравоохранения», – пишет Пилар Бонет.



Она отмечает, что в новом – кризисном – государственном бюджете Украины учитывается дефицит, равный 7% ВВП, так же как и кредиты, которые при выполнении определённых условий обещал предоставить Международный валютный фонд (МВФ).



Выступая в телевизионной программе «Свобода слова» на украинском телевидении, президент Владимир Зеленский заявил, что «стране нужны средства МВФ так же, как организму нужна кровь». По словам Зеленского, МВФ пообещал предоставить восемь миллиардов долларов, ещё пару миллиардов обещали Всемирный банк и Евросоюз, всего можно рассчитывать на сумму около десяти миллиардов долларов. Но и это ещё не всё. Президент заявил, что «постоянно общается с коллегами из Объединённых Арабских Эмиратов, Азербайджана, Канады и Германии. Поэтому Украина получит намного больше, чем десять миллиардов, заверил глава государства.



Проблема в том, напоминает El País, что Украина в текущем году должна выплатить 17 миллиардов долларов в счёт внешнего долга, а деньги от МВФ придут не просто так, а с условием принятия двух спорных законов. Первый закон о свободной продаже сельскохозяйственных земель был принят в конце марта. И уже с июля следующего года граждане Украины смогут заключать договоры купли-продажи на земли площадью до 100 гектаров. А с июля 2024 года земли смогут покупать и юридические лица и, предположительно, иностранные граждане, кроме граждан России.



«Второй закон, который необходимо принять для получения кредита от МВФ, состоит в том, чтобы помешать бывшим владельцам банков, национализированных государством, выкупить их после оздоровления. Настоящая цель – не позволить олигарху Игорю Коломойскому вернуть «Приватбанк», национализированный Порошенко. Для Зеленского, который раньше сотрудничал с Коломойским, этот закон – испытание на прочность. Банкир имеет очень большое влияние в Верховной раде. Видимо, поэтому уже было предложено 16 тысяч поправок, направленных на то, чтобы парламентский процесс затянулся и закон не был принят», – рассказывает El País испанским читателям об украинских проблемах.



А в последнее время появилась ещё одна беда – пожары в Чернобыльской зоне, дым которых накрыл Киев, превратив его в самый загрязнённый город мира. Жители Киева и соседних регионов очень обеспокоены распространением радиации вместе с дымом от горящих чернобыльских лесов.



«Журналист Савик Шустер, ведущий программы «Свобода слова» на украинском телевидении, постоянно следит за настроением граждан Украины в своей телевизионной программе. Он рассматривает три показателя: надежду на будущее, страх будущего и отчаяние», – отмечает издание.



По данным Савика Шустера, надежда на будущее у населения снизилась с 78,6% в январе до 52,2% в апреле, страх вырос с 12,6% в январе до 29,5% в апреле, отчаяние увеличилось больше, чем вдвое – с 8,8% до 18,3%.



«Показатели Шустера не измеряют популярность Зеленского, но указывают на то, что президенту не удалось изменить ситуацию к лучшему на Украине, которая и без того настрадалась», – делает вывод El País.



«Достаточно ли энтузиаста с хорошими намерениями и небольшим опытом, чтобы исправить ситуацию на Украине? В Киеве до сих пор ищут ответ на этот вопрос. Даже через год после того, как 21 апреля 2019 года Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов на президентских выборах и обошёл бывшего главу государства Петра Порошенко. Однако экономическая ситуация и региональные конфликты омрачили первую годовщину Зеленского на посту президента», – сообщает испанская ежедневная общественно-политическая газета El País («Страна»).Автор статьи Пилар Бонет (Pilar Bonet), корреспондент газеты, работающая в странах бывшего СССР, решила проанализировать деятельность украинского президента за год. Выводы получились неутешительными. Несмотря на то, что бывший комик много говорил о необходимости окончания войны на востоке страны, несмотря на то что он принял участие в саммите «нормандской четвёрки» в Париже, единственное, что ему реально удалось сделать – это провести обмены пленными с республиками Донбасса.По мнению Пилар Бонет, «представляется маловероятным, что война в Донбассе закончится в скором времени». Не говоря уже о том, что возвращение Крымского полуострова, несмотря на антироссийские санкции, представляется ещё менее вероятным. Тем более что в настоящее время Крым соединяется с российской территорией мостом через Керченский пролив, что позволило снять многие проблемы жителям Крыма. Правда, автор «не забывает» упомянуть, что этот мост якобы мешает украинским портам в Азовском море.Издание отмечает, что в феврале рейтинг Зеленского составлял 51,5%, об этом говорят социологические исследования киевского Центра Разумкова и это неплохой результат, учитывая текущую ситуацию, хотя и несравнимый с прошлогодними 73%. По мнению Бонер, всё дело в усталости. Украинцы устали от всего происходящего, а из-за эпидемии коронавируса жителям страны гораздо сложнее узнать намерения новой команды президента. Тем более что в этой команде постоянно происходят какие-то изменения, а новые лица появляются в правительстве настолько часто, что украинцы не успевают запомнить их имена. Нынешние министры финансов и здравоохранения уже третьи за год.«Задачи по совершенствованию экономики, борьбе с коррупцией и ослаблению влияния олигархов на политиков по-прежнему актуальны. К ним добавилась задача по борьбе с коронавирусом, из-за которой в апреле пришлось пересмотреть государственный бюджет и сократить расходы на образование, науку и инфраструктуру в интересах системы здравоохранения», – пишет Пилар Бонет.Она отмечает, что в новом – кризисном – государственном бюджете Украины учитывается дефицит, равный 7% ВВП, так же как и кредиты, которые при выполнении определённых условий обещал предоставить Международный валютный фонд (МВФ).Выступая в телевизионной программе «Свобода слова» на украинском телевидении, президент Владимир Зеленский заявил, что «стране нужны средства МВФ так же, как организму нужна кровь». По словам Зеленского, МВФ пообещал предоставить восемь миллиардов долларов, ещё пару миллиардов обещали Всемирный банк и Евросоюз, всего можно рассчитывать на сумму около десяти миллиардов долларов. Но и это ещё не всё. Президент заявил, что «постоянно общается с коллегами из Объединённых Арабских Эмиратов, Азербайджана, Канады и Германии. Поэтому Украина получит намного больше, чем десять миллиардов, заверил глава государства.Проблема в том, напоминает El País, что Украина в текущем году должна выплатить 17 миллиардов долларов в счёт внешнего долга, а деньги от МВФ придут не просто так, а с условием принятия двух спорных законов. Первый закон о свободной продаже сельскохозяйственных земель был принят в конце марта. И уже с июля следующего года граждане Украины смогут заключать договоры купли-продажи на земли площадью до 100 гектаров. А с июля 2024 года земли смогут покупать и юридические лица и, предположительно, иностранные граждане, кроме граждан России.«Второй закон, который необходимо принять для получения кредита от МВФ, состоит в том, чтобы помешать бывшим владельцам банков, национализированных государством, выкупить их после оздоровления. Настоящая цель – не позволить олигарху Игорю Коломойскому вернуть «Приватбанк», национализированный Порошенко. Для Зеленского, который раньше сотрудничал с Коломойским, этот закон – испытание на прочность. Банкир имеет очень большое влияние в Верховной раде. Видимо, поэтому уже было предложено 16 тысяч поправок, направленных на то, чтобы парламентский процесс затянулся и закон не был принят», – рассказывает El País испанским читателям об украинских проблемах.А в последнее время появилась ещё одна беда – пожары в Чернобыльской зоне, дым которых накрыл Киев, превратив его в самый загрязнённый город мира. Жители Киева и соседних регионов очень обеспокоены распространением радиации вместе с дымом от горящих чернобыльских лесов.«Журналист Савик Шустер, ведущий программы «Свобода слова» на украинском телевидении, постоянно следит за настроением граждан Украины в своей телевизионной программе. Он рассматривает три показателя: надежду на будущее, страх будущего и отчаяние», – отмечает издание.По данным Савика Шустера, надежда на будущее у населения снизилась с 78,6% в январе до 52,2% в апреле, страх вырос с 12,6% в январе до 29,5% в апреле, отчаяние увеличилось больше, чем вдвое – с 8,8% до 18,3%.«Показатели Шустера не измеряют популярность Зеленского, но указывают на то, что президенту не удалось изменить ситуацию к лучшему на Украине, которая и без того настрадалась», – делает вывод El País. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





123 Источник Похожие новости «На украинском народе лежит родовая карма Владимира Великого»: Печальное предсказание мольфара Нечая для Украины Кравчук назвал Порошенко главным виновником разрухи на Украине Украинский нацизм в действии: Фарион поддержала мэра Ивано-Франковска и призвала вывозить в товарных вагонах не только цыган I'll be back: министр времен Януковича может возглавить украинскую таможню – «соросят» уволили Как воюют американцы на Донбассе – рассказывает солдат ВСУ «Чистосердечное признание» - Саакашвили хотел мира с Россией Новости партнеров