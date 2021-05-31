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El Pais: Лидеры ЕС испугались "поглощения" Белоруссии Россией
31 мая 2021, 14:30 • 219 • Политика
СМИ сообщили, что лидеры стран ЕС после инцидента с Ryanair и обострения с Белоруссией испугались её поглощения Россией.
Ряд лидеров стран Евросоюза опасаются, что после санкций против Белоруссии из-за инцидента с самолётом Ryanair Россия может "поглотить Белоруссию".
Об этом утверждается в материале испанской газеты El Pais со ссылкой на неназванные источники. Такие опасения высказали ряд европейских лидеров на закрытом саммите после ареста в Минске журналиста признанного в Белоруссии экстремистским канала Романа Протасевича.
По данным издания, глава Евросовета Шарль Мишель пытался исключить утечки с саммита, однако стали известны некоторые подробности дискуссий. Участники заявляли, что Москва использует обострение между Белоруссией и ЕС для того, чтобы включить республику в федерацию двух стран. По словам лидеров стран ЕС, последствия сближения России и Белоруссии "нетрудно представить".
Отмечается, что на саммите было четыре заметных выступления: канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Верховного представителя ЕС по внешней политике Борреля.
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