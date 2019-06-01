«Экзистенциальный кризис»: с чем связано большое число претендентов на пост премьер-министра Великобритании

В Великобритании ужесточается борьба за пост премьер-министра. О намерении участвовать в выборах заявили уже 12 представителей Консервативной партии. Последним в этом списке стал депутат Марк Харпер. Также на этой неделе к предвыборной гонке подключились глава Министерства внутренних дел Соединённого Королевства Саджид Джавид, замминистра по делам регионов и местного самоуправления Кит Малтхаус и парламентский заместитель министра по делам брексита Джеймс Клеверли. Аналитики отмечают, что такое число кандидатов стало рекордным за последние годы, и объясняют ажиотаж внутриполитическими разногласиями в рядах тори. По мнению экспертов, наиболее значимым критерием в сражении за кресло главы правительства, скорее всего, станет отношение кандидатов к брекситу.

Борьба за пост премьер-министра Великобритании обостряется — на него претендуют уже 12 человек. Только за уходящую неделю о намерении участвовать в гонке заявили четыре британских политика.

Самый «свежий» кандидат — парламентарий Марк Харпер, в прошлом занимавший должность заместителя министра финансов. В интервью газете The Daily Telegraph он заявил, что готов предложить партии свежие идеи и начать переговоры с ЕС касательно новой отсрочки брексита, если это будет необходимо.

При этом Харпер назвал себя аутсайдером предвыборной борьбы, поскольку его конкуренты являются действующими членами кабинета министров.

Помимо Харпера, список кандидатов на пост премьер-министра британского правительства пополнили на этой неделе глава Министерства внутренних дел королевства Саджид Джавид, замминистра по делам регионов и местного самоуправления Кит Малтхаус и парламентский заместитель министра по делам брексита Джеймс Клеверли.

На прошлой неделе в борьбу включились министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув, Андреа Лидсом, которая занимала аналогичную должность в 2015—2017 годах, и экс-министр по выходу Великобритании из Европейского союза Доминик Рааб.

Ранее свои кандидатуры выдвинули глава британского МИД Джереми Хант, бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэттью Хэнкок, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви.

При этом фаворитом предвыборной гонки считается бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел королевства Борис Джонсон. По прогнозам британских букмекеров, вероятность того, что именно он сменит Терезу Мэй, равна 40%, сообщает Reuters. В последнее время Джонсон не занимал никаких постов в правительстве.

Напомним, 24 мая пока ещё действующий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставке с поста лидера Консервативной партии страны и главы правительства. Она сложит свои полномочия 7 июня, а консерваторы должны будут определиться с кандидатурой нового главы правительства до 20 июля.

«Повод проявить активность»

В последние годы в Великобритании не было такого большого числа претендентов на пост премьер-министра, отмечают эксперты. Так, в 2016-м на эту должность претендовали всего пять политиков.

Аналитики объясняют такой ажиотаж в первую очередь внутриполитическими разногласиями в рядах тори.

«Обстановка в Консервативной партии очень тяжёлая, и многие говорят о том, что эта политическая сила находится в экзистенциальном кризисе. В частности, борьба внутри партии обострилась между сторонниками членства Британии в Евросоюзе и приверженцами выхода из ЕС без сделки», — пояснила в беседе с RT руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

По её словам, выбирать премьера будут только среди представителей Консервативной партии, которая имеет большинство в палате общин. Она отметила, что процедура выборов среди тори носит многоступенчатый характер: претенденты выдвигают свои кандидатуры, за них голосует парламентская фракция, последовательно отбрасывая «неуспешных претендентов».

«Будет несколько туров избирательного процесса. Дальше, когда останутся только два кандидата, их вносят в бюллетень для голосования рядовых членов партии. Так что такое обилие желающих занять пост британского премьера говорит о том, что результаты могут быть самыми неожиданными», — подчеркнула Ананьева.

Даунинг-стрит, 10

Reuters

© Toby Melville

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, политики-консерваторы расценивают предвыборную борьбу за кресло премьера королевства как возможность укрепить свои внутриполитические позиции.

«Это хороший повод проявить свою активность и попробовать закрепиться на более высоких местах в партийной иерархии тори», — сообщил Оленченко в беседе с RT.

В пример эксперт привёл того же Марка Харпера, который, выдвигая свою кандидатуру, решает вопрос не государственного и даже не партийного характера, а преследует сугубо личные интересы.

«Он фигура второго или даже третьего ряда в Консервативной партии, а предвыборная борьба за место премьера поможет ему набрать дополнительные очки. В дальнейшем человек, который поучаствовал в выборах и набрал, например, 1%, в своих партийных программах будет писать, что являлся кандидатом на пост главы правительства. Этот факт может повысить его авторитет», — констатировал Оленченко.

«Со свежими идеями»

Претенденты на пост премьер-министра Великобритании уже обозначили тезисы своих предвыборных программ.

Так, Саджид Джавид опубликовал на своей странице в Twitter видеопослание, в котором изложил свои предвыборные обещания, а также выступил за реализацию брексита.

«Мой посыл прост: настало время восстановить доверие, прийти к единству и создать новые возможности для нашей страны», — заявил он.

Глава Министерства внутренних дел королевства Саджид Джавид

Reuters

© Peter Nicholls

Ещё один кандидат, 52-летний Кит Малтхаус, отметил, что предвыборная кампания не должна строиться на «одних и тех же старых лицах, израненных войнами, которые раскололи партию тори за последние три года».

«Я считаю себя представителем нового и талантливого поколения со свежими идеями», — цитирует Малтхауса The Sun.

Заместитель министра по делам регионов и местного самоуправления выступает за компромиссный вариант соглашения по условиям брексита — продление переходного периода до 2021 года, а также за отказ от физической границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландией.

По словам ещё одного претендента на пост премьера, Джеймса Клеверли, Соединённому Королевству нужны перемены. Однако о каких именно изменениях идёт речь, политик не уточнил.

Как отмечает Елена Ананьева, из-за большого числа кандидатов спрогнозировать точные результаты выборов главы правительства Великобритании не представляется возможным. Тем не менее, по мнению эксперта, прослеживается определённая тенденция во внутрипартийных настроениях.

«Многие в парламентской фракции выступают против фаворита Бориса Джонсона, потому что он готов к тому, чтобы вывести Британию из ЕС без сделки. В то же время Саджид Джавид, наоборот, популярен у тори», — отметила Ананьева.

«За кандидата-брекситёра»

Определяющим фактором в предвыборной гонке станет позиция по вопросу брексита, считают аналитики. По их мнению, парламентская фракция тори, скорее всего, изберёт на этот пост сторонника выхода Великобритании из ЕС.

Не зря в своей прощальной речи Тереза Мэй выразила сожаление, что не смогла довести процесс «развода» Лондона и Брюсселя до конца.

«Я очень сожалею о том, что не смогла реализовать процесс брексита. Но теперь это является задачей для моего преемника», — отметила действующий премьер-министр.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Reuters

© Toby Melville

По её словам, следующему главе правительства нужно будет принимать во внимание разные позиции по выходу Великобритании из ЕС и решать, по какому пути пойдёт страна.

«Чтобы это сделать и заручиться поддержкой большинства в парламенте, как я уже говорила, понадобится компромисс», — подчеркнула Мэй.

Напомним, сначала Британия должна была выйти из Европейского союза 29 марта. Однако проект соглашения об условиях брексита, представленный Мэй, был три раза отклонён депутатами палаты общин.

По словам Елены Ананьевой, новому премьеру Великобритании придётся работать в весьма непростых обстоятельствах.

«Будущий британский премьер-министр унаследует ту же ситуацию, что была и при Терезе Мэй, — правительство меньшинства, а также неясные перспективы того, удастся ли тори прийти к договорённости с Демократической юнионистской партией, которая поддерживает правительство в парламенте», — полагает Ананьева.

К тому же новому лидеру тори предстоит реабилитировать позиции партии в стране. По мнению Елены Ананьевой, парламентская фракция Консервативной партии, вероятно, выберет «кандидата-брекситёра».

«Консерваторы заняли пятое место на общеевропейских выборах в Европарламент и получили там четыре голоса. Это означает, что тори заинтересованы в возвращении части электората, которая ушла к Партии брексита. Соответственно, парламентская фракция консервативной политической силы будет склоняться к тому, чтобы голосовать за кандидата-брекситёра — сторонника выхода Британии из ЕС», — заключила эксперт.