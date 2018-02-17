«Экзистенциальная угроза»: почему новые крылатые ракеты России вызывают беспокойство американских военных

В США полагают, что Россия применила в Сирии оружие, которое способно поразить любые объекты на территории Северной Америки. Об этом заявила начальник Северного командования американских ВС генерал Лори Робинсон на слушаниях в сенате. В её докладе сообщается, что Москва активно вкладывает средства в развитие высокоточной ракетной техники, представляющей опасность для США и Канады. Какое российское оружие обеспокоило американцев, выяснял RT.

Россия обладает полноценным арсеналом, чтобы поражать любые цели на всей территории Соединённых Штатов и Канады, сообщается в докладе главы Северного командования американских ВС генерала Лори Робинсон, который был представлен на слушаниях комитета сената по вооружениям.

«Россия остаётся единственной экзистенциальной угрозой в воздушном пространстве, с которой сталкиваются наши две страны (США и Канада). Россия регулярно вступает в конфликт с Соединёнными Штатами и вкладывает значительные средства в модернизацию своих вооружённых сил», — говорится в отчёте.

Робинсон полагает, что Москва разрабатывает новое оружие, которое позволит «сдерживать США и Канаду на постоянной основе». В частности, Россия проводит модернизацию дальней авиации и подводного флота, которые наряду с РВСН составляют Стратегические ядерные силы (СЯС).

В докладе указано, что свою военную мощь Россия демонстрирует с помощью полётов стратегической авиации вблизи берегов Аляски. В 2017 году американские средства ПВО как минимум дважды (в апреле и мае) фиксировали появление российских дальних бомбардировщиков вблизи северных рубежей США.

«Россия продолжает реализовывать программу по модернизации стоящих на вооружении бомбардировщиков и оснащает их крылатыми ракетами нового поколения, которые получили боевое крещение в Сирии (имеется в виду ракетный комплекс «Калибр». — RT)», — сообщается в документе.

В докладе отмечается, что Россия усилила свой подводный флот за счёт новых ракетных комплексов, которые ранее были испытаны в САР. Кроме того, беспокойство США вызывает строительство многоцелевых атомоходов проекта 885 «Ясень» и подводных ракетных крейсеров 955 «Борей».

Дальность и точность

Опрошенные RT эксперты сошлись во мнении, что доклад Робинсон является органичной частью антироссийской американской риторики, где реальные вызовы для США перемешаны с фантомными угрозами. По мнению аналитиков, в Сирии был применён только один тип вооружения, которого стоит опасаться Соединённым Штатам.

«Речь идёт о сверхдальней крылатой ракете Х-101/102 (102 — шифр для ракеты в ядерном оснащении) «воздух — земля» машиностроительного конструкторского бюро «Радуга». Этими ракетами могут как раз оснащаться модернизированные дальние бомбардировщики, включая Ту-95, стоящий на вооружении ВВС с 1950-х годов», — отметил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160

РИА Новости

В Сирии Х-101/102 по объектам террористов несколько раз выпускали стратегические сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160. По сообщению Минобороны РФ, ракета подтвердила свои тактико-технические характеристики (ТТХ), включая точность.

ТТХ Х-101/102 широкой публике неизвестны. В СМИ можно встретить информацию о том, что стратегическая крылатая ракета способна уничтожать цели на дальности от 5 до 9 тыс. км. При этом вероятность отклонения от цели составляет 10 м. Таким образом, ракета отличается невероятной точностью и запускается по противнику за пределами действия средств ПВО.

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«Беспокойства американцев по поводу «Калибров» я не понимаю, если говорить, конечно, про территорию США и Канады. «Калибрами» в основном оснащаются дизель-электрические подлодки «Варшавянка», фрегаты и корветы. К берегам Северной Америки они не доплывут. Возможно, в докладе Робинсон подразумевались подлодки «Ясень», которые после переоборудования будут оснащены «Калибрами» и теоретически могут появиться в Атлантике или Тихом океане», — предположил Корнев.

Оружие сдерживания

Военный эксперт Юрий Кнутов полагает, что по-настоящему реальную угрозу территории США представляют подводные гиганты проекта 955 «Борей». Каждый атомный крейсер вооружён 16 межконтинентальными баллистическими ракетами Р-30 «Булава», торпедами и крылатыми ракетами.

В настоящее время на боевом дежурстве находится три атомохода проекта 955 — «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах». В середине ноября 2017 года на воду был спущен четвёртый крейсер — «Князь Владимир». В общей сложности до 2023 года в строй должны войти ещё пять субмарин.

Атомная подводная лодка «Юрий Долгорукий»

РИА Новости

В стадии реализации находится и проект атомоходов 885М «Ясень». На текущий момент в составе ВМФ только одна подлодка К-560 «Северодвинск». В 2018 году военные должны получить К-561 «Казань», а к 2023 году — остальные пять субмарин («Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск», «Пермь», «Ульяновск»).

«Ясени» будут вооружены ракетными комплексами «Оникс», «Калибр» и морской версией снискавшей славу в Сирии X-101/102. Главная задача многоцелевых подлодок — поражение крупных надводных целей противника. По мнению зарубежных экспертов, реализуя этот проект, Россия стремится создать противовес присутствию авианосных группировок ВМС США в Мировом океане.

«Таких докладов в США, как у госпожи Робинсон, можно найти уйму. Мне кажется, что американские военные намеренно смешивают вымысел с реальностью. Усилия России направлены на сдерживание военной машины Соединённых Штатов. В этой оборонительной политике и в появлении нового действительно потрясающего оружия нет ничего предосудительного», — пояснил RT Кнутов.

Эксперт полагает, что США обращают столь пристальное внимание на российские ракеты из-за мизерного эффекта от создания глобальной системы ПРО, на которую были потрачены десятки миллиардов долларов. Кроме того, по мнению Кнутова, Соединённые Штаты раздражены тем, что Россия вырвалась вперёд разработке гиперзвукового оружия.

«Принято считать, что американцы только разворачивают систему ПРО, но этот процесс длится более 15 лет. По факту она уже есть, а пользы от неё за океаном не ощущают, понимая, что перехватить российские ракеты, включая крылатые и баллистические, скорее всего, не получится. Пока США создавали ПРО, Россия разработала ударные вооружения, способные преодолевать даже перспективную противоракетную оборону», — заключил Кнутов.