Экзерциргауз и картины, чуждые советскому народу • 109 • Аналитика © РИА Новости / А. Свердлов В этот день, …лет назад Двенадцатого декабря 1817 года, в пятилетнюю годовщину победы над Наполеоном, в Москве в присутствии императора Александра I был торжественно открыт Экзерциргауз. Он нам больше известен как Манеж. А поначалу его называли "экзерциргауз", что означает "дом для упражнений". В этом здании около Кутафьей башни Кремля мог маневрировать целый полк! А это войсковое соединение в те времена насчитывало в своем составе никак не меньше тысячи человек. Любопытно: здание в честь победы над французским императором строили… французы и испанцы. Лев Львович Карбонье и Огюст – по-русски Августин Францевич – Бетанкур. © РИА Новости / Валерий Шустов Вид на здание Манежа и башни Московского Кремля Стоит напомнить: в России никогда не делали разницы между нациями, населявшими страну. Был премьер-министр армянин – Лорис-Меликов, министр иностранных дел, еврей по матери – Нессельроде, другой глава МИД – швед Гирс, министры финансов – немец Канкрин, военно-морской министр – француз де Траверсе… Были, конечно, и ограничения. Они коснулись в основном поляков и евреев. Но, скажем, в дела еврейских общин власти не вмешивалась, установив лишь так называемую "черту постоянной еврейской оседлости". Это было ограничение. Но в странах Европы набор запретов для иноплеменников был гораздо шире, чем в России. И дело здесь отнюдь не в расовой сегрегации. Из той же "черты оседлости" было много изъятий: высшее образование, принадлежность к цеху ремесленников, купеческая гильдия, военнослужащие и т.д. Ложу прессы в дореволюционной Государственной думе в шутку называли "ложей оседлости", потому что и среди журналистов, и среди владельцев газет было немало евреев. Многие из них получили дворянство, даже баронские титулы, например, Гинцбурги или Штиглицы. Вспоминается анекдот из книги В.А. Гиляровского "Москва и москвичи" о банкире, дворянине, статском генерале Лазаре Полякове, который говорил собеседнику: ‒ Ну и хочется вам затруднять свой язык? Лазарь Соломонович да Лазарь Соломонович! Зовите просто ‒ ваше превосходительство! © РИА Новости / РИА Новости Писатель Владимир Гиляровский Один из русских публицистов верно заметил: в Британии в начале XX века было много свобод, но – только для англичан. В Российской империи свобод было меньше, но они были для всех. Узбек, грузин, якут имели такие же права, какие и русский. А на Туманном Альбионе совсем до недавних пор невозможно было себе представить, чтобы одно из министерских кресел в кабинете Ее Величества занял, например, пакистанец или индус. Создается иногда впечатление, что нынешняя провальная идея европейского мультикультурализма все-таки нашла свое воплощение… в Российской империи!.. Манеж, с анфиладой классических колонн, использовался в разные эпохи по-разному. Первое время после открытия в нем размещались конюшни и проводились военные парады. Но уже с 1830-х годов в Манеже стали регулярно устраиваться концерты и выставки. Например, в 1867 году композитор Гектор Берлиоз совместно с пианистом Николаем Рубинштейном дирижировал здесь оркестром и хором из 500 человек в присутствии 12 тысяч зрителей. В 1865-1867 годах в Манеже проводилась этнографическая выставка, демонстрировавшая повседневный быт народов России с помощью фигур из папье-маше, одетых в национальные костюмы. В 1872 году состоялась Политехническая выставка. © РИА Новости / РИА Новости Манеж в Москве Манеж также использовался для народных гуляний на Пасху, Масленицу, Рождество. В остальные дни в здании проходили конные состязания, уроки верховой и велосипедной езды. В начале XX века там содержались и "фильтровались", как бы сейчас сказали, арестованные участники протестных демонстраций. После революции в Манеже устроили казарму, а позднее ‒ гараж для правительственных автомобилей. В 1941 году в Манеж попадала немецкая фугасная бомба, но не причинила ему особого вреда. После этого в здании начали серьезные реставрационные работы. Последний раз Манеж подвергся серьезной реконструкции после пожара в марте 2004 года. С 1957 года и поныне Манеж используется для проведения международных форумов, выставок, концертов и других публичных мероприятий. Например, 1 декабря 1962 года выставку в Манеже, посвященную 30-летию Московского отделения Союза художников, посетил Никита Сергеевич Хрущев. Он обошел зал три раза. И видно было, что Хрущев начал, что называется, закипать. По поводу картин сыпались его короткие реплики: "дерьмо", "мазня". А потом он обрушился на молодых художников: "Такое "творчество" чуждо нашему народу, он отвергает его. Люди именуют себя художниками, а сами создают "картины", что не поймешь, нарисованы ли они рукой человека или хвостом осла. Мой внук и то лучше нарисует! Вы что ‒ мужики или педерасты проклятые, как вы можете так писать?". © РИА Новости / РИА Новости Советский политический и государственный деятель Н.С.Хрущев Потом, немного успокоившись, Хрущев пояснил свою мысль: очень непонятно. "Я вам это говорю как Председатель Совета Министров: все это не нужно советскому народу... Запретить! Прекратить это безобразие! И проследить за всем! И на радио, и на телевидении, и в печати всех поклонников этого выкорчевать!". С этого визита Хрущева в Манеж в Советском Союзе началась кампания против формализма и абстракционизма. Хотя, следует все-таки отметить, впоследствии многие искусствоведы говорили об этой выставке, что на ней было представлено много первоклассных работ, но вот шедевры как-то не попадались. И, вопреки сообщениям западной прессы, Хрущев не срывал картин со стен. Автор Владимир Бычков, радио Sputnik Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу. 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