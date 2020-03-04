Экзамен по русскому языку для иностранцев будут проводить по единой методике

В настоящее время такие собеседования, которые больше похожи на экзамен, в разных регионах проводят по собственным методикам. Цель комиссии - установить уровень владения русским языком иностранным гражданином, пишет "Парламентская газета".

После успешного прохождения собеседования, человек может документ, в котором указывается, что является носителем русского языка. Это даст возможность претенденту на получения российского гражданства получить его в упрощенном порядке в том случае, если он сам или его предки проживали на территории Российской Федерации, Советского Союза или Российской империи (в границах современной России).

Кроме того, законопроект, который будет рассматривать сегодня депутаты, предполагает полную отмену такого собеседования для граждан Украины и Белоруссии. Они смогут получить соответствующие сертификаты по личному заявлению, а также при наличии доказательств соответствия второму условию.