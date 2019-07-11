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Экзамен на краповый берет сдали 8 бойцов из 12
11 июля 2019, 22:09 • 102 • В России
В музейном комплексе "35-я береговая батарея" в Севастополе прошло торжественное награждение сотрудников крымского ОМОН "Беркут", которые прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета.
- Почетные грамоты получили восемь бойцов отряда, сдавших суровый экзамен в Краснодарском крае полтора месяца назад, - сообщили в Росгвардии.
ФОТО РОСГВАРДИИ РФ
В ведомстве сообщили, что на старте было 12 кандидатов. Но после прохождения полосы препятствий и ринга, где бойцов выматывали инструкторы по рукопашному бою, к финишу добрались только восемь спецназовцев.
От лица начальника республиканского управления Росгвардии Степана Гайдаржийского новоиспеченных краповиков" поздравил его заместитель, полковник полиции Александр Пляскин. Офицер пожелал сотрудникам «Беркута» носить берет с достоинством, беречь честь и хранить верность спецназовскому братству.
От лица начальника республиканского управления Росгвардии Степана Гайдаржийского новоиспеченных краповиков" поздравил его заместитель, полковник полиции Александр Пляскин. ФОТО РОСГВАРДИИ РФ
"Проводить такие торжества на легендарной 35-й береговой батарее уже стало традицией для нашего ведомства. Эта земля десятки лет хранит память о личном подвиге каждого из тысяч защитников севастопольской земли. Символично, что краповые береты вручаются именно тут", - отметил в беседе с журналистами замначальника Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю полковник полиции Сергей Колбин.
В Севастополе состоялось чествование бойцов ОМОН «Беркут», заслуживших право ношения крапового берета.
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