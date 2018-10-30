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Эквадор - WikiLeaks 1:0: Суд отклонил жалобу Ассанжа на условия содержания в посольстве

30 октября 2018, 04:39  •  13 • Политика
Эквадорский суд не стал рассматривать иск журналиста Джулиана Ассанжа к властям страны.
Суд эквадорской провинции Пичинча отклонил иск основателя и в прошлом главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа к властям страны. Напомним, ранее сообщалось, что известный журналист планировал оспорить условия своего пребывания в эквадорском посольстве в судебном порядке.
Так, в частности, Ассанжа не устраивало, что все желающие встретиться с ним лица обязаны предоставлять сотрудникам посольства серийные номера своих смартфонов и планшетов, а также данные аккаунтов в социальных сетях. В числе прочего данное требование предъявляется к адвокатам основателя WikiLeaks.
Ассанж считает данную практику прямым нарушением основополагающих человеческих прав. Тем не менее эквадорский суд, как оказалось, не разделяет его позиции.
Там иск Ассанжа назвали безосновательным.
Об этом сообщает эквадорское издание El Comercio.

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