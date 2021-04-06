Экстренный стоп: Киев пытается свернуть войну в Донбассе после убийства 5-летнего мальчика

Глава украинской делегации Леонид Кравчук запросил экстренную встречу контактной группы для обсуждения вопроса по возобновлению режима прекращении огня на Донбассе. Об этом говорится на странице делегации в Facebook.

Украинские делегаты в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе выступили с предложением провести экстренное совещание по возобновлению режима прекращения огня с Трёхсторонней контактной группой. Точнее, с такой просьбой к руководству ОБСЕ обратился глава делегации Леонид Кравчук.

Обсудить возможные меры предлагается в формате видеовстречи. В сообщение также уточняется, что после заседания контактной группы в Донбассе погибли трое украинских военнослужащих и ещё четверо ранены.

Кроме того, ранен также один местный житель.

Ранее Кравчук говорил, что вопрос о регулировании конфликта на Донбассе будет поднят на заседании контактной группы ближе к пасхальным праздникам.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют специальные меры по сохранению перемирия, которые были согласованы с контактной группой по урегулированию ситуации на востоке Украины. Однако сейчас ситуация накаляется.

Напомним, ранее на Донбассе в результате взрыва боеприпаса во дворе жилого дома погиб пятилетний мальчик. Снаряд был сброшен с украинского беспилотника.

Трагедия произошла в поселке Александровском Донецкой Народной Республики.

5 апреля Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело.