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Экстренный стоп: Киев пытается свернуть войну в Донбассе после убийства 5-летнего мальчика

06 апреля 2021, 16:10  •  184 • Политика
Глава украинской делегации Леонид Кравчук запросил экстренную встречу контактной группы для обсуждения вопроса по возобновлению режима прекращении огня на Донбассе. Об этом говорится на странице делегации в Facebook.
Украинские делегаты в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе выступили с предложением провести экстренное совещание по возобновлению режима прекращения огня с Трёхсторонней контактной группой. Точнее, с такой просьбой к руководству ОБСЕ обратился глава делегации Леонид Кравчук.
Обсудить возможные меры предлагается в формате видеовстречи. В сообщение также уточняется, что после заседания контактной группы в Донбассе погибли трое украинских военнослужащих и ещё четверо ранены.
Кроме того, ранен также один местный житель.
Ранее Кравчук говорил, что вопрос о регулировании конфликта на Донбассе будет поднят на заседании контактной группы ближе к пасхальным праздникам.
С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют специальные меры по сохранению перемирия, которые были согласованы с контактной группой по урегулированию ситуации на востоке Украины. Однако сейчас ситуация накаляется.
Напомним, ранее на Донбассе в результате взрыва боеприпаса во дворе жилого дома погиб пятилетний мальчик. Снаряд был сброшен с украинского беспилотника.
Трагедия произошла в поселке Александровском Донецкой Народной Республики.
5 апреля Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело.

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