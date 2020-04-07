«Экстренные операции можно и нужно выполнять»: трансплантолог Каабак — о влиянии COVID-19 на работу своего отделения

В связи с временным перепрофилированием Национального центра здоровья детей для лечения несовершеннолетних, которые заболели COVID-19, в отделении трансплантологии откладываются плановые операции. Об этом RT рассказал его глава Михаил Каабак. Исключение будет сделано для экстренных операций. Комментируя ситуацию с пандемией коронавируса, Каабак считает оправданными карантинные меры. По его словам, главное, чтобы заражение людей не развивалось взрывным образом.

В отделении трансплантологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) отменяются плановые операции, поскольку это медучреждение временно перепрофилировано для лечения несовершеннолетних, заболевших коронавирусоной инфекцией COVID-19. О том, как во время эпидемии меняется работа врачей, RT рассказал хирург-трансплантолог Михаил Каабак.

— Что сейчас происходит с пациентами вашего отделения?

— К сожалению, дети как болели, так и будут болеть. Но сейчас из-за коронавируса отменяются плановые операции, пациентов выписывают...

— Вы с этим не согласны?

— Плановые операции — это те, которые были запланированы и их можно отложить. Некоторые трансплантации также являются плановыми. Но существуют и экстренные операции, без проведения которых человек, либо умрёт, либо утратит качество жизни. Эти операции можно и нужно выполнять, невзирая на коронавирус.

— Как будет строиться работа вашего отделения в таком случае?

— На ближайшие несколько недель мы усилим дистанционное консультирование и сократим очное консультирование. Благо, возможности для этого есть практически во всех регионах. У нас 64 ребёнка под наблюдением, которым до конца 2020 года точно нужно сделать трансплантацию. Если не произойдёт несчастья.

42 из них — дети настолько маленькие, что их не берут другие трансплантационные центры. Им надо либо оперироваться у нас, либо погибать. 14 таких детей мы планируем принять в апреле, в период пика эпидемии, потому что отказ в госпитализации, на наш взгляд, будет сопровождаться неприемлемо высокими рисками тяжёлых осложнений.

— Правда ли, что собирались уволить двух врачей из вашей команды?

— Да, это правда, но под давлением общественности увольнения отменены и работа продолжается.

— Как ещё повлияла эпидемия коронавируса на вашу работу?

— Теперь основной причиной потерь трансплантатов и жизни пациентов является инфекция. У нас появился новый патоген, который добавит головной боли. В этой связи особую актуальность приобретают аналитические инструменты, которые позволят нащупать новые комбинации лекарств, позволяющих сохранить максимальное количество жизней. Но эффективное лечение никак не находится.

— Насколько тяжело было говорить родителям, что операция их ребёнку откладывается?

— Это выстраивание работы. Мы переосмыслили список наших пациентов. Мы выбрали из них тех, кто точно уже не может ждать. Не тех, кто нам удобен или кто желания какие-то высказывает, а именно тех, кто находится под угрозой. Может, даже родители пациентов этой угрозы не понимают. Но мы с врачами, которые на местах в разных регионах, эти угрозы видим. Этих пациентов планируем принять в апреле.

— Что вы в целом думаете про коронавирус и мировую пандемию?

— Технологический уровень нашей цивилизации не позволяет пока в обозримые сроки подобрать эффективное лечение или сделать хорошую вакцину. Пандемия стихнет сама. К сожалению, без нашего участия. Как показывает опыт Китая, эпидемия пошла на спад спустя два-три месяца после её начала. Мы, человеческие существа, в состоянии вырабатывать иммунитет против патогенов, к которым относится и коронавирус. Именно благодаря этому эпидемия пойдёт на спад. Из хороших новостей, касающихся технологических возможностей нашей цивилизации, можно упомянуть анонс появления анализа на антитела против коронавируса. Наши власти обещают, что этот анализ будет доступен в середине апреля.

Сегодня проводятся тесты на РНК — берутся соскобы из носоглотки и ротоглотки, и потом смотрят в этих полученных образцах тканей РНК коронавируса. Эти анализы показывают, что у человека есть коронавирус. Но они не показывают действие иммунитета. Именно этим и важен анализ на антитела.

Я думаю, что к тому времени, как этот тест станет доступным, выяснится, что 80% населения имеет хороший иммунитет против коронавируса, и можно этим 80% не опасаться заражения. Тогда потихонечку жизнь начнет возвращаться в нормальное русло.

— Оправданы ли карантинные меры?

— Конечно, оправданы. Это показывает и опыт Китая. Если не ограничивать перемещение людей, то заражение может развиваться взрывным образом. Пациентов будет настолько много, что многие погибнут, потому что не получат доступ к медицине. Поэтому надо замедлить распространение эпидемии с помощью карантинных мероприятий: пока не станет понятно, что число выздоравливающих, то есть освобождающих койки, превышает число заболевших, и ситуация под контролем. Пока эти цифры не придут в баланс.

— А вы сами не боитесь заболеть?

— Не боюсь заболеть. Считаю, что это неизбежно произойдёт, и каждый должен переболеть коронавирусом. Такова единственная история течения этого заболевания. Более того, я надеюсь на то, что эту инфекцию перенесу уже в субклинической фазе в начале весны.

Ранее RT рассказывал о скандале вокруг детского трансплантолога Михаила Каабака и его ассистента Надежды Бабенко. 12 ноября 2019 года врачи были уволены из НЦЗД, где они трудились на четверть ставки. Как утверждал Каабак, причиной для увольнения стало использование препарата «Алемтузумаб», применение которого при трансплантации детям почек не регламентировано.

В самом центре объясняли кадровое решение реорганизацией и появлением в учреждении новой полной ставки, в связи с чем неполные ставки Бабенко и Каабака посчитали излишними.

Увольнение врачей вызвало огромный общественный резонанс, поскольку Каабак — один из немногих медиков, кто проводит трансплантацию детям весом меньше десяти килограммов. Также выяснилось, что несколько детей на тот момент остро нуждались в операции.

В итоге занимавшая пост главы Минздрава РФ Вероника Скворцова встретилась с родителями детей и Каабаком, после чего врача восстановили в должности с повышением и разрешили провести детям операции в январе 2020 года.

Однако некоторые дети из списка Каабака операции не дождались. Годовалая Настя Орлова умерла, по предварительным данным, от пневмонии. Рома Кузнецов скончался из-за осложнений, не связанных с основным заболеванием.