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Экстренное заседание Совбеза ООН по инциденту в Керченском проливе

26 ноября 2018, 19:24  •  147 • Украина
В Нью-Йорке по инициативе России проходит экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Члены СБ собрались в связи с инцидентом в Керченском проливе с участием трёх кораблей ВМС Украины. В воскресенье, 25 ноября, два малых бронированных катера и рейдовый буксир незаконно пересекли госграницу РФ и неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря России. RT ведёт прямую трансляцию.
 

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