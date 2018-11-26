Экстренное заседание Совбеза ООН по инциденту в Керченском проливе

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В Нью-Йорке по инициативе России проходит экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Члены СБ собрались в связи с инцидентом в Керченском проливе с участием трёх кораблей ВМС Украины. В воскресенье, 25 ноября, два малых бронированных катера и рейдовый буксир незаконно пересекли госграницу РФ и неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря России. RT ведёт прямую трансляцию.