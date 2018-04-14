Экстренное заседание Совбеза ООН и возможные поставки С-300: как в России отреагировали на удар коалиции по Сирии

Россия резко осудила ракетную атаку, которую коалиция во главе с США осуществила на территории Сирии. В Москве подчеркнули, что бомбардировки не были согласованы ни с одной международной организацией. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее актом агрессии против государства, которое «находится на переднем крае борьбы с терроризмом». Между тем российская сторона требует созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Также Россия намерена вновь рассмотреть вопрос о поставках С-300 Дамаску. При этом в Минобороны отметили, что удары коалиции призваны помешать проведению специалистами ОЗХО независимого расследования так называемой химатаки в городе Дума.

США, Великобритания и Франция нанесли удар по военным и гражданским объектам Сирии. Атака велась с 3:42 до 5:10 (мск). Всего было выпущено 103 крылатые ракеты и ракеты класса «воздух — земля», сообщает Минобороны РФ. По данным Генштаба ВС Сирии, коалиция во главе с США выпустила по территории республики около 110 ракет.

«Удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф», — говорится в заявлении российского военного ведомства.

Были задействованы самолёты военно-воздушных сил США В-1B, F-15, F-16, а также самолёты ВВС Великобритании «Торнадо» над акваторией Средиземного моря, корабли американских военно-морских сил «Лабун» и «Монтерей» из акватории Красного моря. Анонсированного участия французской авиации зафиксировано не было.

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При этом своевременно сработала система ПВО САР. Значительную часть ракет «удалось сбить на подлёте к целям». В отражении удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат». Как уточнили в Минобороны РФ, данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе. Перехвачена 71 крылатая ракета.

Начальник Главного оперативного управления ГШ ВС РФ генерал-полковник Рудской заявил, что подобный результат свидетельствует о «высокой эффективности находящегося у Сирии вооружения и отличной выучке сирийских военнослужащих, подготовленных российскими специалистами». При этом в связи с проведённой атакой Россия намерена вернуться к поставкам С-300 в САР, от которых ранее Москва отказалась по просьбе западных коллег.

Заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской

РИА Новости

Рудской уточнил, что целями ударов с воздуха стали в том числе авиационные базы сирийских ВВС «Дювали», «Думеир», «Блэи», «Шайрат», а также объекты, якобы имевшие отношение к так называемой «военной химической программе» Дамаска. «При этом они давно не используются, людей и оборудования на них не было», — подчеркнул представитель Минобороны РФ.

Ни одна из выпущенных коалицией ракет «в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила». Силы противовоздушной обороны были приведены в боевой режим, но не применялись.

Генерал-полковник Рудской особо обратил внимание в своём выступлении на то, что «удар нанесён именно в тот день, когда в Дамаске должна приступить к работе специальная миссия ОЗХО по расследованию инцидента в городе Дума, где якобы было применено химическое оружие».

По его словам, этот факт свидетельствует о том, что США не заинтересованы в объективности проводимого расследования, целью Вашингтона и союзников является «срыв процесса мирного урегулирования в Сирии и дестабилизация обстановки в Ближневосточном регионе, что не имеет ничего общего с декларируемыми целями по борьбе с международным терроризмом».

«Потакание террористам»

Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Путин. Он подчеркнул, что США при поддержке своих союзников нанесли ракетный удар без санкции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права, «совершив акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом».

«Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу «Шайрат», в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения — на этот раз в Думе, пригороде Дамаска. Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки», — говорится в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Reuters

Он также напомнил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила в Сирию своих специалистов для выяснения всех обстоятельств, но «группа западных стран этим цинично пренебрегла, предприняв военную акцию, не дождавшись итогов расследования». Таким образом, Вашингтон только усугубляет гуманитарную катастрофу в Сирии, несёт страдания мирному населению, а также «по сути потакает террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом». Кроме того, это разрушает и международные отношения, поэтому необходимо срочно созвать Совбез ООН.

«История расставит всё по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжёлую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией. Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», — заключил президент РФ.

Поддержка и осуждение

Ряд западных стран заявил о поддержке проведённой коалицией бомбардировки в Сирии. Австралия назвала атаку «взвешенным, пропорциональным и адресным ответом» президенту Сирии Башару Асаду на применение химоружия. Кроме того, по оценке МИД и Минобороны Австралии, ракетный удар — это сигнал России и Ирану, которые поддерживают Дамаск.

Бомбардировку приветствовали также в Канаде, Израиле и Турции. Анкара «выразила удовлетворение проведенной в Сирии операцией США, Великобритании и Франции», заявив, что страны члены Совбеза ООН должны «согласовать совместные шаги в ответ на применение химического оружия».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что все страны должны действовать согласно уставу всемирной организации. Он также призвал сделать всё возможное для избежания эскалации конфликта. Председатель Евросовета Дональд Туск выразил поддержку силам коалиции, заявив, что они находятся «на стороне правосудия».

В самой же Сирии люди вышли на акции протеста, чтобы показать США и другим западным странам, что они не боятся и поддерживают своего президента.

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Посол Сирии в Китае Имад Мустафа отметил, что атаки на Дамаск приведут только к «моральному подъёму боевиков», но правительственные силы продолжат борьбу с террористами. МИД Сирии призывал осудить агрессию США, Великобритании и Франции.

Об эскалации ситуации в регионе после удара заявили и в МИД Ирана. Тегеран жёстко осудил действия коалиции во главе с США. Внешнеполитическое ведомство Кубы называло произошедшее «надругательством над суверенным государством». Президент Боливии Эво Моралес считает атаку на САР «безумным» нападением. Бомбардировку Сирии осудили также в Белоруссии.

Интересно, что против действий Пентагона высказались и в США. Сенатор Берни Сандерс назвал удар по Сирии незаконным и несанкционированным, а также обвинил конгресс в «развязывании войны».

Ответственность СМИ

Официальный представитель МИД Мария Захарова одной из первых прокомментировала нанесение удара по Сирии силами коалиции во главе с США. По её словам это произошло именно в тот момент, когда САР получила шанс на мирное будущее.

«Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», потом ИГ*, сейчас американские «умные» ракеты. По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесён удар», — написала она в Facebook.

Захарова, ссылаясь на заявление Белого дома, также подчеркнула, что решение о проведении бомбардировки Сирии было принято на основе описаний «СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информации». Таким образом, «американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность за случившееся».

Официальный представитель МИД РФ напомнила, подобная ситуация уже повторялась и ранее. В 2003 году после того, как госсекретарь США Колин Пауэлл показывал на Генеральной Ассамблее ООН показал пробирку, якобы доказывающую наличие в Ираке отравляющих веществ, Ирак разбомбили. На этот раз «вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ».

Бездоказательные обвинения

7 апреля ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски», а затем и западные СМИ начали сообщать о том, что в сирийском городе Дума в Восточной Гуте произошла химатака. Как говорилось в заявлениях, правительственные войска сбросили в этом регионе бомбу с хлором, погибли десятки мирных жителей.

В Минобороны России заявили, что данные о «химатаке» фальсифицированы. Позже представителям военного ведомства удалось даже связаться с людьми, которые появились в видео, представленном как доказательство последствий предполагаемой химатаки.

Они рассказали, что 8 апреля в городе Дума разбомбили одно из зданий. Жертв атаки начали привозить в больницу. При этом появился человек, который рассказывал, что это была химатака. Люди очень испугались. Но позже врачи подтвердили, что никакого воздействия химическими веществами не было. Напомним, ранее представители МИД и Минобороны РФ предупреждали о проведении возможных провокаций в Сирии.

Россия выступила с требованием направить на место предполагаемого инцидента в Думе представителей Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для проведения детального расследования. Специалисты должны были прибыть на место в субботу. Но после проведённой коалицией бомбардировки этот процесс может затянуться.

Напомним, ранее представители российского Центра по примирению враждующих сторон самостоятельно провели осмотр районов сирийского города Думы, но не обнаружили каких-либо следов использования отравляющих веществ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.