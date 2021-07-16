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«Экстренно переоформлять документ не понадобится»: срок действия подлежащих замене паспортов продлён в России на 90 дней
16 июля 2021, 20:40 • 99 • В России
До 90 дней продлён срок действия паспортов, которые подлежат замене при достижении гражданином возраста 20 и 45 лет. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. В кабмине пояснили, что новый порядок позволит избежать ряда неудобств, с которыми сталкивались получатели временного удостоверения личности, выдававшегося на срок оформления нового паспорта. Кроме того, с июля 2022 года срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания.
АГН «Москва» © Сергей Ведяшкин
Срок действия паспортов, которые подлежат замене при достижении гражданином возраста 20 и 45 лет, продлён на 90 дней. Эта информация содержится в правительственном постановлении, которое подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
Отмечается, что при существующем порядке гражданину на время изготовления нового паспорта выдают временное удостоверение личности.
Однако такой документ предусматривает ограничения, в частности, с его помощью нельзя оформить в банке кредит или зарегистрироваться на портале госуслуг, отметили в правительстве. В кабмине пояснили, что новое постановление позволит избежать таких неудобств.
Кроме того, согласно постановлению правительства, с 1 июля 2022 года российский паспорт будут оформлять не более пяти рабочих дней.
«Ещё одно изменение, утверждённое правительством, начнёт действовать с 1 июля 2022 года. С этого момента срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания», — говорится в сообщении.
Как подчёркивается в заявлении кабмина, в настоящий момент срок оформления паспорта составляет десять дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней — во всех остальных случаях.
Добавим, что на рассмотрении находится ещё один документ, вносящий правки в российский паспорт. Так, 26 марта на портале нормативных правовых актов был размещён законопроект разработки МВД, который меняет положения о паспорте гражданина РФ, установленные постановлением правительства от 1997 года.Также на russian.rt.com «Производить замену в обязательном порядке не потребуется»: в МВД пояснили детали возможных изменений в паспорте РФ
В частности, предлагается дополнить своеобразную памятку для владельца паспорта, расположенную на 20-й странице документа. Там предложено разместить информацию, содержащую основные положения, связанные с выдачей и заменой документа.
Авторы инициативы считают, что это «будет способствовать простому восприятию гражданами необходимых сведений, что в конечном счёте позволит повысить комфортность правового режима документирования граждан РФ».
В апреле в МВД уточнили, что в случае принятия документа россиянам не придётся менять удостоверения личности. При этом сам законопроект по-прежнему находится на стадии рассмотрения.
Электронные паспорта
В России 1 декабря начнётся пилотный запуск системы электронных паспортов. Документ будет выполнен в виде пластиковой карточки, содержащей электронный носитель информации. На карточке будут храниться персональные и биометрические данные гражданина. По желанию также можно разместить электронную подпись.
Жители Москвы смогут первыми получить цифровое удостоверение личности. Как поясняли в МВД в ответ на запрос RT, на территории других регионов эта услуга станет доступна по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года.
Ожидается, что электронные паспорта на первоначальном этапе получат не менее 100 тыс. человек. Выдача электронных паспортов будет проводиться на добровольной основе гражданам с 14 лет без какого-либо приоритетного порядка получения.
Электронный документ будет приравнен по статусу к действующим бумажным паспортам, а также будет иметь повышенные средства защиты, в том числе криптографические.Также на russian.rt.com Наравне с бумажным паспортом: каким будет электронное удостоверение личности в России
Также известно, что процедура по получению электронного паспорта практически не будет отличаться от процесса оформления бумажного удостоверения личности. Для выдачи ПЭН россиянам также необходимо провести цифровое фотографирование и сканирование отпечатков двух пальцев рук.
Кроме того, В 2021—2022 годах наряду с электронным паспортом будет внедряться мобильное приложение — так называемый мобильный идентификатор гражданина. Установить и активировать его можно через биометрическую кабину в МФЦ.
Приложение можно использовать для входа и операций на портале госуслуг, при обращениях в МФЦ и даже при заключении различных договоров, в том числе трудовых или на платные образовательные услуги.
Наряду с этим пользователи мобильного идентификатора могут больше не показывать свои бумажные паспорта, если им надо оформить пропуск в здание, купить сим-карту, подтвердить свой возраст при покупке табака или алкоголя. В Минцифры пообещали, что список доступных услуг для обладателей электронных паспортов будет расширяться.
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